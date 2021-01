Jak zaprojektować biuro? Trendy 2021

Miejsce pracy - co zmienił rok 2020?

Wyzwania, które pojawiły się w 2020 roku, wykreowały szereg trendów w miejscu pracy: takich jak mobilność, zdrowie i dobre samopoczucie. Spoglądając w przyszłość, miejsce pracy musi być przystosowane do zmian społecznych.

Z raportu „Warsaw Crane Survey – Lato 2020” przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że jesienna fala pandemii COVID-19 nie wpłynęła na liczbę rozpoczętych projektów oraz prac konstrukcyjnych, przewidując powrót do biur oraz pracę w modelu hybrydowym – zapotrzebowanie na elastyczne biura będzie wzrastać, odgrywając kluczową rolę w stopniowym „powrocie do pracy” lub „nowej normalności”.





Przestrzenie hybrydowe łączą pracę i dom

Połączenie cech projektu mieszkaniowego i komercyjnego – „Resimercial” nabiera tempa, łącząc dwa wcześniej odrębne światy. Trend przyciągający milenialsów, posiadających solidną wiedzę na temat technologii, cieszących się elastycznością miejsca pracy, u którego podstaw leży integracja domowego klimatu z przestrzenią biurową, wypełnia lukę w komercyjnym wzornictwie. Tworząc nowe miejsca pracy, projektanci będą odbiegać od sterylnego charakteru tradycyjnych przestrzeni korporacyjnych z szarym wnętrzem i zimnym światłem.

– W obliczu trwającej pandemii, po powrocie do biura, nie wszyscy pracownicy będą czuli się komfortowo – zwłaszcza gdy mogą pracować wydajnie w domu. Dlatego miejsca pracy będą musiały zapewniać podobny poziom komfortu i bezpieczeństwa, podobnie jak praca w domu. Spowoduje to zacieranie granic między domową wygodą a potrzebami biurowymi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas interakcji ze współpracownikami – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak, dyrektor PR biura architektonicznego AP Szczepaniak.

Jakich metraży biur możemy się spodziewać?

Takie podejście może wpłynąć na projektowanie biur o większych metrażach, które zapewnią pracownikom swobodę i bezpieczny dystans. W kontrze do dużych metraży będziemy mieć próbę odejścia od idei open space na rzecz wielu mniejszych pomieszczeń, w których pracownicy mają kontakt z mniejszą liczbą osób.

Projektowanie wielu mniejszych pomieszczeń jest korzystniejsze z punktu widzenia tworzenia przestrzeni hybrydowej, mającej również cechy domu. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę. Pracownicy, dostosowując się do aktualnie wykonywanych działań, mogą zmieniać swoje biurka, a pomieszczenia mogą być zróżnicowane pod względem wyposażenia.

Z kolei najważniejszymi cechami designu, które wpisują się w trend hybrydowych biur, są rośliny doniczkowe, wygodne krzesła i fotele, miękkie oświetlenie, elastyczna przestrzeń, akcesoria inspirowane mieszkaniami (dywany, lampy) oraz wysokiej jakości tekstylia, wywołujące poczucie ciepła i komfortu.

Biofilny design - co to jest?

Pandemia wprowadziła w nasze życie uczucie niepokoju, rodząc potrzebę otaczania się kolorami dającymi poczucie pewności, budujących wewnętrzny spokój. W czasach, w których dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne ma kluczowe znaczenie, możemy spodziewać się częstszego stosowania odcieni i dodatków dających wrażenie przebywania bliżej natury. Aspektami, które są istotne dla biur urządzonych zgodnie z trendem „biophilic design”, są: dostęp do światła dziennego oraz meble o ciepłej kolorystyce, wykonane z naturalnych materiałów.

Izolacja akustyczna a optymalna produktywność

Projektując idealną przestrzeń do pracy, należy zadbać nie tylko o estetyczny i innowacyjny projekt, ale także środowisko, w którym można osiągnąć optymalną produktywność. Żyjemy w przebodźcowanym świecie i jak nigdy dotąd potrzebujemy ukojenia.

Architektura może wspierać nas w dążeniu do osiągnięcia spokoju – poprzez dobrą izolację akustyczną, dużą liczbę przeszkleń, które optycznie otwierają budynek na świat zewnętrzny, czy taką organizację przestrzeni, która ograniczy liczbę rozpraszających czynników.

Biura do różnych zastosowań

Co istotne, wzrośnie zapotrzebowanie na technologię audio i wizualną. Przestrzenie do organizowania wideokonferencji czy webinarów będą już niemal koniecznością. Część przedsiębiorców przekonała się do prowadzenia biznesu online – i właśnie z tego powodu nawet po pandemii może okazać się, że istnieje zapotrzebowanie na biura, które łączą obsługę klienta stacjonarną i zdalną.

Projekt biura będzie uwzględniał wyższe ścianki działowe, przeszklenia i różne materiały oddzielające poszczególne obszary robocze. W projektach znajdą się szersze korytarze oraz większe sale konferencyjne. Od innowacyjnej bezdotykowej estetyki projektowania po tworzenie zmechanizowanych układów przestrzennych – technologia będzie iść w parze z myśleniem projektowym o miejscach pracy. W biurach pojawią się tablice, ekrany dotykowe i tablety, na których pracownicy będą mogli współpracować.

Gwałtowny wzrost pracy zdalnej znacząco wpłynie na projektowanie biur, jednocześnie rozszerzając definicję przestrzeni, w której można wykonywać produktywną pracę – ludzie będą oczekiwać znacznie więcej niż po prostu miejsca do wykonywania zadań. Wzornictwo komercyjne ewoluuje, aby odzwierciedlić znaczenie biura jako przestrzeni do interakcji społecznych, generowania pomysłów, kultywowania społeczności, a także miejsca oferującego zdrowe i zrównoważone środowisko.