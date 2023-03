Bezpieczny kredyt 2% – najważniejsze założenia i znaki zapytania

Programy wspierające zakup a ceny nieruchomości

“Rodzina na swoim" był rodzajem wsparcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu, które w ciągu 8 kolejnych lat od dnia zawarcia umowy pokrywało 50% naliczonych odsetek. Warto zauważyć, że w latach, w których można było z niego skorzystać, tj.: 2007-2012, średnie ceny nieruchomości np.: w Gdańsku wzrosły z ok. 10500 zł/m2 do ok. 12000 zł/m2.

“Mieszkanie dla Młodych” w latach 2013-2018 opierało się na dofinansowaniu z funduszu dopłat wkładu własnego, związanego z zakupem pierwszej nieruchomości. W tym czasie ceny za metr kwadratowy we Wrocławiu wzrosły z ok. 10000 zł do ok. 10600 zł.

“Mieszkanie Plus” funkcjonowało od 2016 roku do 2021 roku i polegało na możliwości wynajmu mieszkania, które po regularnym opłacaniu za nie czynszu przez okres od 15 do 30 lat, doprowadziłoby do uzyskania tytułu własności do lokalu. W tych latach w Krakowie cena nieruchomości za m2 spadła z ok. 12100 zł na ok. 11800 zł.

Czym jest program „bezpieczny kredyt 2%”

“Bezpieczny kredyt 2%” to program, którego rozpoczęcie jest planowane na drugą połowę 2023 roku i miałoby obejmować dopłaty do różnicy malejących rat kredytu hipotecznego przez okres 10 lat. Wspomniana różnica wynikać będzie z aktualnej wielkości zmiennego wskaźnika, a którego wielkość ma istotny wpływ na oprocentowanie kredytu.

Jaka będzie odpowiedź rynku na nowy program “Bezpieczny kredyt 2%” i jaki będzie miała wpływ na wysokość ceny za m2?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problemy ze zdolnością kredytową

Sprawy sądowe dotyczące kredytów frankowych, pandemia covid-19, wojna na Ukrainie, niestabilna wielkość wskaźnika WIBOR – to kwestie, które miały i mają olbrzymi wpływ na możliwości bankowego finansowania zakupu nieruchomości. Niepewna sytuacja na rynku doprowadziła do zaostrzenia polityki kredytowej, a w związku z tym ograniczenia udzielania kredytów, nie tylko na cele mieszkaniowe, ale również te, związane z bieżącą konsumpcją. Wielu z nas oddaliło myśli i plany dotyczące budowy domu czy zakupu mieszkania. Nadzieją stało się regularne obniżanie stóp referencyjnych przez RPP od 2020 roku oraz ich późniejsze podwyższanie, które ostatecznie doprowadziło do wzrostu raty kredytu hipotecznego nawet o ponad 100% (kredyty zaciągane na początku 2021 roku – rata wynikająca z umowy z tego okresu w stosunku do raty z początku 2023 roku)

Na początku lutego 2023 roku KNF wyraziła zgodę na obniżenie bufora dla umów o kredyty hipoteczne. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim większa zdolność kredytowa. Niektóre banki wyliczają, że możliwości finansowania zakupu nieruchomości wzrosły dla ich klientów o minimum 30% - w styczniu mogłeś pożyczyć 500tyś., a od lutego jest to już 650 tyś. przy niezmienności Twojego wynagrodzenia!

Czy sektor bankowy dobrze przyjmie program „bezpieczny kredyt 2%”

Jaka będzie odpowiedź banków na nowy program rządowy wspierający zakup bądź budowę własnej nieruchomości? Czy zostaną utrzymane obecne marże? Jak będzie wyglądała kwestia zastąpienia wskaźnika WIBOR – WIRONEM, którego bezpośredni wpływ ukształtuje ostateczną wysokość raty kredytu? Tego dowiemy się zaraz po wprowadzeniu wszystkich zmian. I najważniejsze, co jeszcze zmieni się w polityce kredytowej i na rynku nieruchomości?

Autor: Ewelina Czaplińska, Wiceprezes Dębnowskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej