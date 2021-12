Powierzchnia biurowa w Polsce – sytuacja na koniec listopada 2021

Sytuacja na biurowym rynku nieruchomości nie wróciła do trendów sprzed pandemii COVID-19. Obecna sytuacja epidemiologiczna i kolejna mutacja wirusa nie wskazują na jej koniec. Nie dziwi więc, że uczestniczy rynku biurowego pochodzą do niego z dużą ostrożnością. Jak wyglądała na nim sytuacja na koniec listopada 2021 r.? Ile przybyło nowej powierzchni i ile wyniósł wskaźnik pustostanów w stolicy?

Powierzchnia biurowa w Polsce – ile wyniosła?

Na koniec listopada 2021 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wyniosły 13,36 mln m kw. W budowie pozostawało kolejne 1,25 mln m kw. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu REDD Real Estate Digital Data, dostawcy danych o rynku nieruchomości komercyjnych.

- W listopadzie odnotowaliśmy delikatny wzrost wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia w całym kraju. Wolna powierzchnia w obiektach w budowie wyniosła ponad 834 tys. m kw. Wzrosła także liczba wolnej powierzchni w istniejących obiektach i wyniosła 2,16 mln mkw. – zauważa Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD .

Powierzchnia biurowa w Warszawie – sytuacja na stołecznym rynku biurowym

Łączna powierzchnia biurowa w Warszawie na koniec listopada 2021 r. wyniosła blisko 7 mln m kw., przy czym powierzchnia dostępna to 900 tys. m kw. W budowie pozostawało zaś 454 tys. m kw.

- Dzieląc warszawskie obiekty biurowe na klasy, widzimy ciekawe liczby. 4,98 mln m kw. stołecznej powierzchni biurowej znajduje się w budynkach klasy A, ponad 2 mln m kw. to powierzchnia klasy B. Co ciekawe w listopadzie zasoby powierzchni klasy B spadły o ponad 13 tys. m kw. Niezmienna zostaje liczba klasy C. To ponad 80 tys. m kw. – wylicza Piotr Smagała.

Współczynnik pustostanów w Warszawie we wskazanym czasie wzrósł do poziomu 13,08 proc., co jest skutkiem wysokiego poziomu nowej podaży w stosunku do popytu notowanego od początku pandemii.

Średni czynsz w Warszawie wzrósł do 13,89 euro/ miesiąc. Spadł z kolei stołeczny REDD Index, czyli liczony w dniach wskaźnik średniego czasu potrzebnego na wynajęcie powierzchni biurowej. W stolicy obecnie wynosi on wynosi 360 dni.