Budownictwo mieszkaniowe w pierwszym półroczu 2020 roku

Mieszkania oddane do użytkowania

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. oddano do użytkowania 97,0 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 62,4 tys. mieszkań (6,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 32,8 tys. mieszkań, tj. o 0,9% mniej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,1% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,3% i 33,8%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (661 wobec 954); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 179 mieszkań (wobec 1 655 w ub. roku).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosła 8,7 mln m2, czyli o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,6m2, osiągając wartość 89,5 m2.





Deweloperzy oddali do użytkowania 64,3% ogólnej liczby mieszkań, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w ub. roku.



Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania w okresie I-VI 2020 r. wyniosła 89,5 m2

Tablica 1. Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 122,3 tys. mieszkań, tj. o 5,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (74,2 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (46,9 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,8% i 3,2%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (493 mieszkania wobec 867) oraz w pozostałych formach budownictwa (727 wobec 1 460).

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła w okresie I-VI 2020 r. o 5,5% r/r

Tablica 2. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. rozpoczęto budowę 100,0 tys. mieszkań, tj. o 13,4% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 53,5 tys. mieszkań (o 19,6% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 44,4 tys. (spadek o 3,7% r/r), czyli łącznie 98,0% ogólnej liczby mieszkań. Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 266 mieszkań wobec 1 109), natomiast mniej w pozostałych formach budownictwa (783 wobec 1 611).

Tablica 3. Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Szacuje się, że na koniec czerwca 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 1,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Wykres 1. Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce

W pierwszym półroczu 2020 r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz oddano do użytkowania w województwie mazowieckim (odpowiednio 18,1 tys. i 18,3 tys.) i wielkopolskim (10,6 tys. i 10,0 tys.). W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w województwie mazowieckim (20,7 tys.) oraz dolnośląskim (13,0 tys.).

Wykres 2. Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw (styczeń-czerwiec 2020 r.)

Źródło: GUS

Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Lublinie