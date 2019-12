Branża nieruchomości w 2020 r. - przewidywania

Co czeka branżę nieruchomości w 2020 roku?

Rynek nieruchomości przyzwyczaił nas do systematycznych wzrostów kosztów związanych z budową, a także zakupem mieszkań z rynku pierwotnego. Wiele wskazuje na to, że mijający rok był pod tym względem rekordowy. Czy nadchodzący 2020 r. również taki będzie?

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2020 Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

reklama reklama



Nie czas na ochłodzenie

Według danych portalu RynekPierwotny.pl z grudnia bieżącego roku, prognozy na kolejne miesiące są optymistyczne ze względu na popyt, który wciąż utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie. W związku z wieloma osobami chętnymi na zakup lokali z rynku pierwotnego, deweloperzy w okresie styczeń - październik 2019 r. oddali do użytku 102,7 tys. mieszkań, o 14,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba pozwoleń na budowę, uzyskana przez deweloperów była wręcz rekordowa w ostatnich miesiącach i wyniosła 142 tys., o 6,1% więcej niż w 2018 r. (GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku). Według portalu RynekPierwotny.pl, wyniki te świadczą o tym, że trend spadkowy nie wystąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Deweloperzy spodziewają się sprzedażowej prosperity, a wciąż chętnie zaciągane kredyty hipoteczne (+38% w III kwartale 2019 r. - NBP, Sytuacja na rynku kredytowym, I - IV kw. 2019 r.) nie świadczą o ochłodzeniu nastrojów wśród poszukujących mieszkania, wręcz przeciwnie - osiągają rekordowe wartości. Według raportu AMRON-SARFiN z III kwartału 2019 r., liczba nowo podpisanych umów wyniosła 59 707 sztuk, o wartości 16,874 mld zł, o ok. 3% więcej niż na koniec poprzedniego kwartału (AMRON-SARFiN, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 3 / 2019). Dodatkowo wciąż przynoszący korzyści zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych również nie wpłynie negatywnie na przyszłoroczną podaż - w II kwartale 2019 r. ponad 40% mieszkań zostało zakupionych pod najem (NBP Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce - II kwartał 2019). Według Jarosława Jędrzyńskiego, eksperta portalu RynekPierwotny.pl, zmiana na rynku pierwotnym może nastąpić, lecz nie wcześniej niż w perspektywie całego roku, przynosząc jedynie niewielką korektę cen i popytu.

Drogie wciąż chętnie nabywane

Ceny mieszkań także póki co nie ulegną zmianie. Jak twierdzi Jarosław Jędrzyński, największą popularnością wciąż będą cieszyć się mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchni od 40 do 60 mkw. Według danych GUS w III kwartale tego roku doszło do kosmetycznej korekty cen - metr kwadratowy nowego mieszkania był o 9 zł tańszy niż w analogicznym okresie 2018 r., wynosząc średnio 4 376 zł. Ta niewielka zmiana nie wpłynęła na postrzeganie cen metra kwadratowego, które w największych miastach nadal są w trendzie wzrostowym. W Warszawie mieszkanie z rynku pierwotnego kosztuje 9 188 zł/mkw., w Gdańsku - 8 534 zł/mkw., w Krakowie - 7 787 zł/mkw. oraz we Wrocławiu - 7 661 zł/mkw. (NBP, Rynek pierwotny, ceny transakcyjne III kwartał 2019 r.). Według eksperta portalu obido.pl, Marcina Krasonia, ceny metra kwadratowego w nadchodzącym roku wciąż będą wysokie, między innymi dzięki lepszej sytuacji gospodarczej Polaków. Niskie bezrobocie i coraz wyższe wynagrodzenia, a także programy wspomagające domowe budżety m. in. 500 +, napędzają konsumpcję i wpływają na preferencje Polaków, inwestujących w mieszkanie zarówno na własne potrzeby, jak i pod wynajem.