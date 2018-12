Apartamenty czy rezydencje - co preferują najbogatsi?

Jak z Dynastii

Najdroższe domy jednorodzinne w największych miastach Polski swoim standardem, przepychem oraz ceną przypominają niekiedy siedzibę rodu Carringtonów. Bohaterów Dynastii, serialu, który podbijał serca Polaków na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Agata Polińska z serwisu Otodom tłumaczy, że tego typu nieruchomości zwykle zlokalizowane są na obrzeżach głównych miast. - W takich miejscach, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, łatwiej jest o ciszę i spokój, na których powinno zależeć zamożnym Polakom. Dużą wartość może stanowić również możliwość obcowania na co dzień z przyrodą”. Poza tym nieruchomość położna gdzieś na uboczu, do której trzeba dojechać drogą szutrową może dawać również poczucie pewnej anonimowości. Jednakże, jak zaznacza Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom, „oferta typowych rezydencji wystawionych na sprzedaż jest obecnie o wiele niższa, niż liczba czekających na nowych właścicieli apartamentów, czy loftów. Te ostatnie nieruchomości również cechują się wysokim standardem oraz metrażem, który przekracza powierzchnię niejednego domu”. Na tej podstawie można domniemywać, że bogaci Polacy bardziej, niż ciszę i spokój podmiejskich zakątków wolą jednak wybierać prestiżowe budynki z centralnych dzielnic największych miast. Mieszkanie w takich rejonach pozwala na co dzień korzystać z zalet wielkomiejskiego życia. I co nader ważne oznacza, że można zaoszczędzić sporo czasu na… koszeniu trawnika.

Oferty sprzedaży najdroższych domów jednorodzinnych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu

Miasto Cena całkowita (zł) Cena (zł/mkw.) Powierzchnia (mkw.) Liczba pokoi Ulica Rejon Rok budowy Warszawa 6 300 000 10 000 630 10 Mikołajska Włochy 2015 5 900 000 7 763 760 7 Okrągła Białołęka 2008 4 000 000 17 699 226 5 Idzikowskiego Mokotów 2018 Kraków 1 978 155 13 500 147 4 Podłącze Wola Justowska 2018 1 300 000 9 028 144 4 Rysi Stok Wola Justowska 2018 1 149 000 7 998 144 4 Chełmska Wola Justowska 2004 Wrocław 1 600 000 16 858 95 3 Saperów Grabiszyn 2010 1 295 000 7 115 182 5 gen. Hallera Borek 1915 798 999 5 288 151 5 rejon Parku Południowego Krzyki 1991 Gdańsk 1 345 000 8 677 155 7 Arońska Stogi 1936 1 090 000 4 542 240 5 J.S. Bacha Suchanino 1986 Poznań 980 000 6 533 150 5 b.d. Ławica 1950

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom.

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emmerson Realty