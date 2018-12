Segmenty na rynku nieruchomości

Chodzi o to, żeby każdej grupie klientów dostarczyć taki produkt – czytaj mieszkanie – jakiego oczekuje. Segment popularny – tego określenia deweloperzy używają do zdefiniowania lokali mieszkalnych najbardziej poszukiwanych na rynku. Jarosław Mikołaj Skoczeń ekspert firmy EMMERSON Realty wyjaśnia, że „są to zwykle dwu lub trzy-pokojowe mieszkania ze średniej półki cenowej, przeważnie o powierzchni około 50 mkw. i w typowym standardzie. Docelową grupę klientów w tym przypadku stanowią polskie rodziny, jeszcze na dorobku z dwójką lub trójką dzieci”. Wyższy segment stanowią mieszkania o większej powierzchni, mniej więcej do około 70 mkw., co oczywiście niekoniecznie musi przekładać się na większą liczbę pomieszczeń. Klienci zainteresowani takimi nieruchomościami to głównie rodziny, zwykle z już większym stażem, a co za tym idzie i nieco grubszym portfelem. Największe jednostki mieszkaniowe są skierowane do osób uprawiających wolne zawody, lub przedsiębiorców. W tym przypadku można już zwykle mówić o apartamentach. „Takie osoby cenią sobie bowiem wyższy standard oraz poczucie wolnej, nieskrępowanej przestrzeni i nieco ekstrawagancji” – zaznacza Jarosław Mikołaj Skoczeń. Warto jeszcze wrócić do segmentu najmniejszych lokali mieszkalnych, które są przewidziane dla osób młodych, studentów, singli lub par. Są to przeważnie osoby zaraz po studiach, które niedawno rozpoczęły pracę zawodową. „Nie dysponują jeszcze oszczędnościami i zdolnością kredytową, które wystarczałyby na zakup większego lokum. Ten segment w ostatnich latach zyskiwał na znaczeniu, również z uwagi na fakt, że stanowi ciekawą lokatę kapitału, w postaci mieszkania na wynajem” – dodaje ekspert EMMERSONa.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019

reklama reklama

Na czele listy bez zmian

Najdroższe mieszkania w stolicy najłatwiej spotkać na terenie Śródmieścia. Co najmniej jeden z dwóch najdroższych lokali mieszkalnych, w trzech spośród czterech głównych segmentów mieszkaniowych, znajduje się na terenie Śródmieścia. Wyjątek stanowi segment lokali, które cechują się największym metrażem. W tym przypadku dwa najdroższe lokale zlokalizowane są odpowiednio na Woli i Mokotowie. Nie zmienia to jednak za bardzo całego obrazu. Zarówno Wola, jak i Mokotów to przecież centralne dzielnice Warszawy, sąsiadujące ze Śródmieściem.

Najdroższe mieszkania w poszczególnych przedziałach powierzchni w Warszawie z rynku pierwotnego i wtórnego