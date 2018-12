Deweloperzy budują coraz mniejsze mieszkania

Statystki rosną

Najwięcej mieszkań do użytkowania oddawanych jest oczywiście w Warszawie, co nie może dziwić. Stołeczny rynek mieszkaniowy jest największy w naszym kraju i zostawia pod tym względem takie miasta jak Kraków, Wrocław, czy Gdańsk daleko w tyle. W 2017 roku w Warszawie oddanych do użytkowania zostało 20,3 tys. lokali mieszkalnych. W zajmującym drugie miejsce na podium Krakowie licznik zatrzymał się na 11 tys. jednostek mieszkaniowych. Warto podkreślić, że na przestrzeni lat 2006 – 2017, to właśnie w 2017 roku odnotowano największą liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, na czterech głównych rynkach mieszkaniowych w naszym kraju.

Jak popyt z podażą

Liczba lokali mieszkalnych oddanych w ubiegłym roku przewyższa wyraźnie nawet rok 2009, który w przypadku Warszawy i Krakowa był do tej pory rekordowy. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwne, bowiem rok 2009 trzeba już kojarzyć ze spadkiem koniunktury w mieszkaniówce. Łukasz Żurowski, ekspert rynku nieruchomości i współwłaściciel Fides Estate tłumaczy, że „taki rozwój wypadków jest typowy dla rynku mieszkaniowego. Niedopasowanie podaży do popytu – wynikające z czasochłonnego procesu inwestycyjnego - stanowi jedną z podstawowych cech rynku nieruchomości. Najłatwiej można je zauważyć właśnie w momencie gwałtownych fluktuacji koniunktury. Projekty rozpoczęte w szczytowym okresie prosperity trafiają na rynek, gdy zapotrzebowanie na mieszkania zaczyna się już obniżać. I tak właśnie było w roku 2009”.

reklama reklama

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz ich średnia powierzchnia (mkw.) w latach 2006-2017