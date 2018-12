Jakiej wielkości mieszkań szukają Polacy?

Niższy metraż

W trakcie boomu mieszkaniowego lat 2006-2008 tak, jak ma to miejsce obecnie Polacy najchętniej kupowali nieruchomości dwu i trzy pokojowe. Dzisiaj również takie jednostki mieszkalne są najbardziej popularne, zmienił się jednak metraż takich mieszkań. Dawniej dwa pokoje były rozlokowane na powierzchni około 50 mkw. Z kolei, żeby zmieścić trzy pomieszczenia potrzebne było mniej więcej 70 mkw. Oczywiście zdarzały się wyjątki od tej reguły, stanowiły jednak znikomy odsetek całej oferty rynkowej. Budowane dzisiaj i w ostatnich latach mieszkania dwupokojowe rzadko osiągają powierzchnię 50 mkw. Nikogo już nie dziwi mieszkanie składające się z dwóch pokoi rozlokowanych na 40 mkw. Poza tym można spotkać takie nieruchomości mieszkaniowe, które zajmują metraż 30-kilku mkw., a nawet niższy. Opisana tendencja jest również widoczna w pozostałych segmentach. Trzypokojowe mieszkania coraz częściej mają powierzchnię od 55 do 60 mkw. Agata Polińska z serwisu Otodom tłumaczy, że „ten proces rozpoczął się razem z kryzysem finansowym, który po upadku banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku z czasem dotarł również i do Polski. W miarę jak na świecie rosły zawirowania gospodarcze Komisja Nadzoru Finansowego, jak i same banki zaczęły wprowadzać coraz bardziej restrykcyjne zasady udzielania kredytów. Dotyczyło to m.in. poziomu LTV, czyli wartości wkładu własnego oraz relacji wysokości raty kredytu do dochodów netto”. Przełożyły się one na niższą zdolność kredytową Polaków, którzy w efekcie zaczęli szukać mniejszych mieszkań.

Takie zmiany najbardziej nie były w smak deweloperom, którzy wolą budować duże mieszkania. „Jeśli inwestycja składa się z dużych lokali mieszkalnych, wówczas z perspektywy całego projektu zmniejsza się liczba łazienek i kuchni oraz znajdujących się w tych pomieszczeniach ciągów instalacji, które generują spore koszty dla deweloperów” – dodaje Agata Polińska z serwisu Otodom.

Niecałe 12 mkw.

W Warszawie najmniejsze dostępne na rynku mieszkania mają powierzchnię 18 mkw. Jednak niski metraż nie przekłada się w ich przypadku na równie niską cenę całkowitą. Trzeba za nie zapłacić od 182,5 tys. zł do 279 tys. zł. W Krakowie najmniejszy czekający na mieszkańców lokal, to dopiero co wyremontowana kawalerka o powierzchni zaledwie 15 mkw. Cena tej usytuowanej na poddaszu nieruchomości to 99 tys. zł. We Wrocławiu najmniejsze M, zlokalizowane przy ul. Pasteura ma powierzchnię zaledwie 11,73 mkw. W Gdańsku cztery ściany o najniższej powierzchni znajdują się w Oruni. W tym przypadku 18 mkw. kosztuje 155 tys. zł. W stolicy Wielkopolski kawalerki są już nieco większe. Najmniejsza ma metraż 21,98 mkw. i jest do kupienia za 123,2 tys. zł.

