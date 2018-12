Trendy na rynku mieszkaniowym – szeregowce hitem

Między domem, a mieszkaniem

Zwykle taka nieruchomość nie składa się wyłącznie z lokalu. Zazwyczaj przynależy do niego jeszcze, większy niż w standardowych mieszkaniach, taras. Agata Polińska z serwisu Otodom zaznacza, że „często oferty przewidują dodatkową powierzchnię na poddaszu, czy nawet po prostu zwykłą komórkę lokatorską. Niejednokrotnie do nieruchomości przynależy również niewielki ogródek”. Warto dodać, że niewielki rozmiar ogródka stanowi w tym przypadku zaletę. „Zwłaszcza dla typowych mieszczuchów, którzy z jednej strony marzą o przestrzeni wystarczającej na postawienie huśtawki dla dzieci oraz miejscu na zorganizowanie grilla dla rodziny i znajomych. Z drugiej strony jednak nie mają czasu i chęci na koszenie rozległego trawnika” – dodaje Agata Polińska z serwisu Otodom. Dużym atut stanowi zwykle również wydzielone, przynależne do nieruchomości miejsce postojowe przed budynkiem.

Oferta rośnie

Nie może więc dziwić fakt, że ofertę szeregowców oraz usytuowanych w takiej zabudowie lokali mieszkalnych można znaleźć dzisiaj w każdym większym mieście i okalających je mniejszych miejscowościach. W Warszawie na Wilanowie, a dokładnie na tyłach parku Natolińskiego na pierwszych mieszkańców czeka szeregowiec o powierzchni 208 mkw. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie terenów leśnych, składająca się z 5 pokoi jest wyceniana na 1,06 mln zł. Za mniej niż połowę tej kwoty można mieć szeregowiec o metrażu 116 mkw. w Wieruchowie, niedaleko stolicy. W Krakowie, na Bronowicach do wzięcia jest lokal mieszkalny w budynku o zabudowie bliźniaczej. W tym przypadku na 110 mkw. usytuowane zostało 6 pokoi. Z kolei we Wrocławiu na rynku pierwotnym na Krzykach znajduje się dwupoziomowy, składający się z 4 pokoi lokal mieszkalny o powierzchni 79 mkw. Nowych właścicieli zapewne ucieszy dodatkowe poddasze oraz taras wielkości odpowiednio 30 mkw. i 18 mkw. Również dwupoziomowe mieszkanie czeka na kupców w rejonie Gdańsk - Jasień. Na całą nieruchomość składają się 4 pokoje oraz komórka lokatorska. W tym przypadku trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem oddanie planowane jest na rok 2020. Na Podolanach w Poznaniu na sprzedaż wystawiony jest dwupoziomowy lokal w zabudowie szeregowej o powierzchni 86 mkw. Do mieszkania przynależy ogródek z tarasem wyłożonym kostka brukową.

Wybrane oferty sprzedaży domów i mieszkań w zabudowie szeregowej z rynku pierwotnego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu