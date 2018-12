Warszawska Wola nowym zagłębiem biurowym?

Wola staje się nowym centrum biznesowym stolicy. Nowoczesne biura, świetna komunikacja oraz sąsiedztwo Śródmieścia przyciągają coraz to nowe firmy. Większość przenosi się ze Służewca, który boryka się z dużymi problemami komunikacyjnymi. Szacuje się, że do 2021 r. na Woli powstanie milion metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Tak duża ilość biur wiąże się także ze znacznym przepływem pracowników. Za 4 lata codzienną trasę do biurowców na Woli pokonywać ma nawet 100 tys. osób. Nic dziwnego, że z roku na rok przybywa chętnych na zakup mieszkania blisko miejsca pracy.

Popyt na apartamenty

W cieniu biurowców rozwija się także mieszkaniówka. W 2006 r. na Woli oddano zaledwie 100 nowych mieszkań, dekadę później było ich 10 razy więcej. Obecnie na Woli buduje się i sprzedaje więcej mieszkań niż na Białołęce czy Mokotowie, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.

W dzielnicy są dostępne zarówno mieszkania z segmentu popularnego, jak i wysokiej klasy apartamenty. Co ciekawe, obecnie na topie są te drugie. Klientami są głównie pracownicy korporacyjni wysokiego szczebla, dla których niezwykle ważna jest dobra komunikacja z miejscem pracy, ale nie tylko. Apartament w prestiżowej inwestycji staje się swego rodzaju wizytówką, która świadczy o wyższym statusie właściciela, dlatego też w cenie są duże powierzchnie i eleganckie wnętrza.

– Nabywcy coraz częściej zwracają uwagę na klasę apartamentu, ale też na samą lokalizację, które zapewniają większy komfort mieszkania. – zwraca uwagę Jakub Kępa z firmy Emmerson Realty.

Wola z dawnej dzielnicy robotniczej stała się jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji, która coraz częściej jest traktowana jako przedłużenie centrum miasta. Potencjał mieszkaniowy tej dzielnicy będzie rósł wraz z nowymi inwestycjami biurowymi, a te, na przestrzeni kilku najbliższych lat, zapowiadają się obiecująco.

Autor: Jarosław Skoczeń Emmerson Realty

