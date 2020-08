Nowe Warunki Techniczne w budownictwie od 2021 roku

Zmiany w Warunkach Technicznych w zakresie efektywności energetycznej zostały uchwalone w 2012 roku i wprowadziły trzy etapy, dzięki którym branża budowlana nie tylko mogła się na nie spokojnie przygotować, ale również pozwoliły one na weryfikację. I tak ostatni etap, wchodzący w życie od 2021 roku, to etap od którego nasze domy i budynki będą energooszczędne a co za tym idzie, pozwolą nam oszczędzać pieniądze na ogrzewaniu. W ramach tego etapu zmianie ulegają wymagania w zakresie izolacyjności współczynników ciepła dla ścian, dachów, okien i drzwi.



Zmiana ta nie jest niczym nowym. Parametry, według jakich teraz będziemy projektować i budować znane są od 2012 roku. Co więcej, są one zbieżne z trendem jaki widzimy od wielu lat w budownictwie, gdzie kluczowe stają się koszty eksploatacji budynków. Swoją drogą już dziś nowo projektowane budynki, zwłaszcza projekty domów gotowych, uwzględniają wymagania WT2021, gdyż jest to uwarunkowane ekonomicznie. Dzięki tym zmianom, w kieszeniach Polaków zostanie dużo więcej pieniędzy, które w nadchodzącym czasie mogą być bardzo istotne.

Zmniejszona niska emisja dzięki nowym Warunkom Technicznym

Jednak nowe Warunki Techniczne to nie tylko korzyści w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. To również korzyści wynikające z poprawy komfortu mieszkania. Ponadto zmiany mają na celu również poprawę ochrony środowiska i zmniejszenie emisji odpowiedzialnych za smog w Polsce. To właśnie budynki są odpowiedzialne za powstawanie smogu w Polsce. Dzięki zmienionym Warunkom Technicznym będziemy mogli nie tylko dbać o nasz portfel, ale również poprawić stan powietrza, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło w budynkach, przez co redukując ilość emisji szkodliwych substancji.





Przykładowo budując dziś 80 metrowy dom według aktualnych wymagań nasze roczne koszty ogrzewania gazem ziemnym wyniosłyby ponad 1800 złotych. Skutkiem tego byłaby emisja blisko 1.600 kg CO2, 13 gram pyłów i 0,5 grama benzo(a)pirenu. Natomiast dokładając dodatkową izolację i spełniając wymagania w zakresie izolacyjności wchodzące w życie od 2021 roku, moglibyśmy zmniejszyć te emisje nawet o 27%, zmniejszając koszty ogrzewania do 1300 zł rocznie. To aż 500 zł rocznie oszczędności na kosztach ogrzewania.

W Polsce rocznie buduje się od 60.000 do 80.000 domów jednorodzinnych, o różnej powierzchni. Przy takiej skali możemy sobie wyobrazić, że nowe Warunki Techniczne to nawet kilkadziesiąt tysięcy ton CO2 rocznie mniej. Czy stać nas na niewykorzystanie tego potencjału i poprawę warunków i jakości powietrza w Polsce?

W przypadku budynków wielorodzinnych koszty związane ze zwiększoną izolacją również nie wpływają znacząco na koszty całej budowy czy koszty zakupu mieszkania. Biorąc pod uwagę 5-cio kondygnacyjny budynek z 30 mieszkaniami, zapłacimy raptem 1,5 promila więcej za 1 m2, spełniając wymagania WT2021 z zakresu współczynnika przenikania ciepła dla ścian i dachu. Innymi słowy to wzrost kosztów rzędu 9 zł/1 m2.

Nowe Warunki Techniczne – nowe miejsca pracy

Nowe Warunki Techniczne i zmiany jakie wprowadzają w rzeczywistości nie są dla branży niczym nowym. Zmianie ulegają parametry izolacyjności i wskaźników energii, które już dziś są dobrze znane całemu sektorowi budownictwa. To nie tylko możliwość zachowania wielu licznych małych przedsiębiorstw wykonawczych, ale również szansa na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią.

Gdybyśmy dołożyli do tych działań powszechną falę renowacji, moglibyśmy stworzyć rocznie blisko 300.000 nowych, nieeksportowalnych miejsc pracy w Polsce. To w sytuacji spowolnienia koniunktury nie tylko pozwoli nam zachować stabilność gospodarczą, ale również da szansę na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych w ramach nowego Zielonego Ładu.

Nowe Warunki Technicznie – szansa dla branży budowlanej

Branża budowlana już powoli zaczyna odczuwać skutki pandemii, w postaci zmniejszonych nowych inwestycji. Jednym z najbardziej efektywnych programów pozwalających z jednej strony zapobiec negatywnym skutkom pandemii, z drugiej spełnić liczne regulacje i poprawić dbałość o środowisko i portfele obywateli, jest długofalowa, wsparta instrumentami finansowymi powszechna termomodernizacja polskich budynków. Nie tylko przyniesie to korzyści wynikające z samych prac budowlanych i utrzymania setek, a nawet tysięcy małych przedsiębiorstw budowlanych, pozwoli również stworzyć nowe, jakże potrzebne wkrótce, miejsca pracy. Poparta zmianami Warunków Technicznych, będzie kołem zamachowym odbudowy polskiej gospodarki.

- My jako ROCKWOOL wspieramy ta inicjatywę widząc w niej szansę nie tylko dla budownictwa, ale dla całej gospodarki. Nasze długofalowe działania, strategia którą prowadzimy od lat na rzecz wspierania remontów i termomodernizacji, pozwoliła nam się przygotować do zbliżającego się spowolnienia gospodarczego. W sytuacji, gdy ludzie będą szukać oszczędności, a ich źródłem mogą być właśnie rachunki za ogrzewanie, kluczowe będzie wsparcie ich w podjęciu decyzji jak i w całym procesie. Takie działania poparte powszechnymi, prostymi mechanizmami finansowymi, to trwałe, długofalowe oszczędności, dzięki którym nasze społeczeństwo nie tylko odczuje ulgę (mniejsze wydatki), ale również pozwoli zachować szereg miejsc pracy lub nawet stworzyć nowe. – mówi Andrzej Kielar, Prezes ROCKWOOL Polska.

Należy podkreślić, ze nowe Warunki Techniczne to również szansa na rozwój technologii OZE. Dzięki lepszemu ociepleniu i lepszym oknom i drzwiom nasze budynki nie będą potrzebowały już tak ogromnych ilości energii. To pozwoli zasilać je z odnawialnych źródeł energii, tym samym zwiększając ich wykorzystanie, znacząco nie podnosząc kosztów całej budowy, gdyż dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu moce źródeł ciepła i energii mogą być dużo niższe.

– Zależy nam, żeby branża budowlana, która stanowi ok. 20 proc. PKB, dalej się rozwijała i była kołem zamachowym gospodarki, zwłaszcza po pandemii SARS-CoV-2 – podkreśla wiceminister Robert Nowicki.(źr. https://biznes.wprost.pl/gospodarka/infrastruktura/10346973/spor-o-sposob-wprowadzania-energooszczednosci-budynkow-musi-byc-ekologicznie-ale-jak-to-osiagnac.html).

Zmiany Warunków Technicznych w zakresie efektywności energetycznej są kolejnym etapem na drodze budowania silnego fundamentu polskiej gospodarki, jakim jest budownictwo. I co jest chyba w tym wszystkim najistotniejsze, to efekty i korzyści wynikające z wprowadzenia nowych Warunków Technicznych, jak i powszechnej fali renowacji, odczuje każdy z nas, zarówno w portfelu, jak i czystszym powietrzu.

Jako Polska natomiast, nie tylko możemy efektywnie wykorzystać środki unijne z nowego rozdania, ale również spełnić szereg wymagań w zakresie modernizacji energetyki, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska.