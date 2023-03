Pieniądze to nie wszystko. Długa lista pytań od lokatorów do właścicieli mieszkań na wynajem

Na co zwracają uwagę najemcy mieszkań wybierając mieszkanie?

Rynek najmu nie jest już tak rozgrzany jak w pierwszej połowie 2022 r., kiedy do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy, ale wciąż trzyma się mocno. Jak wynika z danych Nieruchomosci-online.pl, w styczniu i lutym 2023 r. poziom zainteresowania ofertami najmu na portalu był o 34 proc. wyższy niż w pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku. Głównymi bodźcami wpływającymi na segment najmu są obecnie wysokie ceny zakupu mieszkań i spadek zdolności kredytowej spowodowany rekordowo wysokimi stopami procentowymi.

Właściciele mieszkań nie powinni więc narzekać, chociaż zanim wynajmą nieruchomość, często muszą odpowiedzieć na wiele pytań. Portal Nieruchomosci-online.pl przeanalizował, o co najczęściej pytają przyszli lokatorzy.

Wysokość opłat

– Poszukujący, co zrozumiałe, w pierwszej kolejności interesują się długością wynajmu i kosztami. Szczególnie często pytają, czy proponowana stawka ofertowa uwzględnia już opłaty za media i czynsz administracyjny, czy to tylko pieniądze dla właściciela. Dopytują też o średnie rachunki za prąd i gaz. Najemcy, słysząc z każdej strony o rosnących kosztach utrzymania, upewniają się po prostu, czy na pewno wymieniono wszystkie opłaty i nic ich nie zaskoczy. To pokazuje jednak, że ogłoszeniodawcy nie zawsze wystarczająco precyzyjnie opisują też swoje oferty – mówi Rafał Bieńkowski, PR manager w portalu Nieruchomosci-online.pl.

Jak dodaje, wiele osób już w pierwszym kontakcie próbuje negocjować stawkę i wysokość kaucji (lub rozkładać ją na raty). Dość często pada również prośba o możliwość zapewnienia gwarancji ceny przez określony czas.

Właściciele i okolica przyjazne dla zwierząt

Drugim najczęściej poruszanym tematem po finansach są ewidentnie zwierzęta. Przyszli najemcy dopytują, czy mogą wprowadzić się z psem lub kotem, chociaż zdarzają się też posiadacze jaszczurek, papug czy królików. Bywa, że osoby poszukujące są nawet gotowe dopłacić właścicielowi, aby ten tylko zgodził się na dodatkowego lokatora. Przyszli lokatorzy nierzadko pytają też o to, czy sama okolica jest przyjazna zwierzętom. Chodzi o bliskość terenów zielonych, gabinetów weterynaryjnych czy małej infrastruktury dla zwierząt (np. wybiegów dla psów).

Plany właściciela względem sprzedaży mieszkania

Często pada również pytanie, czy mieszkanie będzie w przyszłości na sprzedaż.

– Wiele osób wchodzi na rynek najmu z planem, że to sposób na przeczekanie trudnej sytuacji, bo np. nie mogą zaciągnąć kredytu. Najem jest bezpieczniejszy z punktu widzenia przewidywalności kosztów i daje możliwość reagowania w momencie zmiany sytuacji materialnej. Stąd pytania o możliwość kupna po okresie wynajmowania – komentuje Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl. – Analiza zapytań kierowanych do ogłoszeniodawców na rynku najmu pokazuje jednak też, że niektórzy są gotowi kupić takie mieszkanie „od ręki”. Takie osoby prawdopodobnie szukają okazji w segmencie najmu, ponieważ podaż mieszkań na sprzedaż w wielu miastach jest ograniczona. Liczą, że właściciel być może zmieni plany. Prawdopodobnie często są to też flipperzy.

Okoliczna infrastruktura

O co jeszcze pytają przyszli najemcy? Jak wyposażone jest lokum, czy jest miejsce parkingowe, czy właściciel akceptuje małe dzieci w mieszkaniu – to także bardzo częste tematy.

Zdarzają się też niecodzienne kwestie. Na przykład od momentu wybuchu wojny w Ukrainie pojawia się więcej pytań dotyczących odległości mieszkań od najbliższych jednostek wojskowych, lotnisk i innych punktów strategicznych. Niektórzy poszukujący – chcąc stać się bardziej wiarygodni w oczach właściciela mieszkania – deklarują z kolei, że mogą przedstawić potwierdzenie wysokości swoich zarobków.

Najem mieszkań uchodźcom z Ukrainy

Analiza zapytań kierowanych do ogłoszeniodawców na Nieruchomosci-online.pl pokazuje również, o co najczęściej pytali uchodźcy z Ukrainy w momencie największego napływu do Polski. W oczy rzuca się przede wszystkim duża wiara większości poszukujących w to, że wojna nie potrwa długo i szybko wrócą do domów. Pod koniec lutego i w marcu 2022 r. poszukujący z Ukrainy najczęściej szukali mieszkań na 1-3 miesiące.

Uchodźcy wchodzący na nasz rynek najmu często pytali również o kwestie prawne: jakie dokumenty są wymagane przy wynajmie mieszkania w Polsce, czy jako obcokrajowcy muszą dopełnić dodatkowe formalności. Nierzadko pytano też właścicieli o zasady uzyskania meldunku tymczasowego, bo ten był np. warunkiem zapisania dzieci do szkoły.

Z czasem zaczęło pojawiać się też coraz więcej pytań związanych z tym, czy właściciele nie mają nic przeciwko wynajmowaniu mieszkań uchodźcom. Był to prawdopodobnie efekt tego, że część ogłoszeniodawców zaczęła wpisywać w treści ogłoszeń informację, że dana oferta nie jest skierowana do obcokrajowców.