Czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynek nieruchomości to rządowy program dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania, czyli tzw. Bezpieczny kredyt 2%, poprawa sytuacji gospodarczej związana ze spadkiem inflacji przewidywana na II połowę roku, a także złagodzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego warunków oceny zdolności kredytowej, zawartych w tzw. Rekomendacji S.

Bezpieczny kredyt 2% potrzebny klientom i całej branży nieruchomości

Rok 2022 był czasem fatalnym dla rynku kredytów hipotecznych. Liczba udzielonych kredytów była najniższa od 20 lat. A zapotrzebowanie Polaków na nowe mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych są ogromne. Szacuje się, że liczba ta sięga nawet 2 mln mieszkań.

– W minionym roku znacznie wzrosła liczba osób, które straciły zdolność kredytową na skutek podnoszonych stóp procentowych, co uniemożliwiło im zakup mieszkania. Nawet zgromadzone przez nich środki na wkład własny przestały być wystarczające - – ocenia E. Rathe-Głowacka, dyrektor marketingu Victorii Dom.

Dodaje, że potrzebne są rozwiązania systemowe. Jednym z nich jest proponowany program Bezpieczny Kredyt 2%. Dodatkowe nadzieje przynosi rekomendacja KNF dla obniżenia buforu dla kredytów mieszkaniowych z 5. do 2,5 pkt. proc., co przełoży się na wzrost zdolności kredytowej. Według wyliczeń ekspertów, w przypadku kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową wzrost ten będzie stosunkowo nieduży, bo 19%, jednak przy Bezpiecznym kredycie 2% wyniesie on aż ponad 70%. Dla kredytów ze zmienną stopą procentową wg KNF bufor powinien być wyższy, jednak o jego wysokości będą decydowały władze banku.

Dla kogo i na jakich warunkach Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% ma pomóc młodym Polakom sfinansować zakup swojego pierwszego mieszkania. Program obejmie osoby do 45 roku życia. Single będą mogli uzyskać kredyt do 500 tys. zł, a pary lub osoby wychowujące dziecko – do 600 tys. zł kredytu na preferencyjnych warunkach. Kredytobiorcy będą musieli jednak mieć zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chcą uzyskać. Nie będzie przy tym limitów ceny metra kwadratowego kupowanej nieruchomości.

Ponadto projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakłada, że o kredyt będą mogły się ubiegać osoby, które w dniu udzielenia kredytu nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu. Od tej reguły jest jeden wyjątek - kredytobiorca będzie mógł mieć udział w odziedziczonej nieruchomości, jednak nie większy niż 50 proc. Nie może w niej jednak zamieszkiwać.

Mechanizm pomocy państwa ma polecą na dopłacaniu przez 10 lat różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2% powiększoną o marżę banku. Program ma ruszyć w lipcu tego roku.

– O ile nie będzie istotnych zmian, to Bezpieczny kredyt 2% da nowe możliwości klientom i będzie pozytywnym impulsem dla całej branży nieruchomości – ocenia E. Rathe-Głowacka. I dodaje, że optymizmem napawa ustabilizowanie popytu w ostatnim kwartale 2022 r. i wprowadzenie przez Victorię Dom własnego systemu wsparcia klientów. Dla wielu z nich pomocnym rozwiązaniem przy zakupie własnego „M” okazała się propozycja 20/80, czyli wpłata 20 proc. ceny mieszkania przy podpisaniu umowy, a pozostałej kwoty przy odbiorze kluczy do mieszkania.

Złagodzenie Rekomendacji S a wyższa zdolność kredytowa

Z kolei złagodzenie przez KNF Rekomendacji S spowodowało, że banki już zaczęły łagodzić procedury obliczania zdolności kredytowej.

– Czy nowa rekomendacja KNF przełoży się na wzrost liczby udzielanych kredytów? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze poczekać. Sytuacja gospodarcza i inflacja powoli stabilizują się. Jednak stopy procentowe wciąż pozostają na wysokim poziomie, co nadal przekłada się na niską liczbę przyznawanych kredytów mieszkaniowych – przypomina dyr. marketingu Victorii Dom.