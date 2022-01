Rozliczenie PIT od prywatego najmu nieruchomości za 2021 na nowych wzorach

Rozliczenie PIT od prywatnego najmu nieruchomości za 2021 trzeba złożyć na nowych wzorach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2022 r. W związku z tym podatnicy przy składaniu zeznania rocznego za 2021 r. muszą upewnić się, aby zrobić to na prawidłowej wersji formularza.

Uchwała śmieciowa w Warszawie wchodzi w życie. Warszawiaków czekają duże podwyżki

Nowe stawki opłat za śmieci w Warszawie przeszły kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak przekazał stołeczny ratusz Izba nie miała do niej żadnych zastrzeżeń. "W związku z tym uchwała jest obowiązująca" - podkreśliła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Ulga podatkowa dla frankowiczów – wpłynął projekt rozporządzenia przedłużającego dotychczasowego rozwiązania

Rozporządzenie ma być zachętą dla kredytodawców do podejmowania działań zmierzających do umarzania wierzytelności osobom fizycznym z tytułu udzielonych im kredytów mieszkaniowych. Rozwiązanie to miałoby zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania. Projektowana regulacja dotyczyłaby więc takich sytuacji, w których podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych umarzaliby osobom fizycznym wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów, na podstawie zawieranych ugód.

Ceny mieszkań w krajach UE szaleją. Polska na ich tle wypada spokojnie

Eurostat opublikował dane na temat zmian cen mieszkań w krajach UE w III kwartale 2021 r. Wynika z nich, że w większości krajów UE wzrosty były jeszcze wyższe niż w Polsce. Jak wypadła Polska na tle innych krajów?

Budownictwo 2022. Czy Polska pozostanie największym placem budowy w Europie?

Branża budowlana jest miarą kondycji silnej gospodarki. Optymizmem napawa fakt, że w całej Europie wykazuje się niezwykłą odpornością na negatywne skutki pandemii. Bez wątpienia słowa "inflacja" i "wyzwanie" pozostaną najpopularniejszymi w tym roku. Dokładnie sto lat temu świat dochodził do siebie po największej w historii epidemii grypy hiszpanki, a w kolejnej dekadzie najgorszy kryzys ekonomiczny w historii kapitalizmu objął praktycznie wszystkie kraje oraz dziedziny gospodarki.

Boom na wałbrzyskim rynku nieruchomości

Ceny nieruchomości nie przestają rosnąć. Mimo, że jesteśmy świadkami stale zmieniającej się średniej ceny za metr kwadratowy, w Wałbrzychu mieszkania nadal są znacznie tańsze niż w nie tak odległym Wrocławiu, czy innych dużych miastach Polski. Zakup mieszkania jest tu więc znakomitym kąskiem cenowym, zarówno dla mieszkańców, jak i coraz chętniej przybywających tu inwestorów z Polski i z zagranicy.

Kiedy sprzedaż prywatnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?

Planując sprzedaż posiadanej przez nas nieruchomość warto sprawdzić, kiedy będzie ona podlegała zapłaceniu podatku dochodowego, a kiedy nie i w jakich sytuacjach może on podlegać umorzeniu.

Podwyżki stóp nie wpłynęły na poziom dynamiki cen mieszkań w IV kwartale

Ceny mieszkań w 2021 r. rosły z miesiąca na miesiąc. Duża część rynku nieruchomości obserwowała wysoką dynamikę tych wzrostów z niepokojem, obawiając się bańki cenowej. Rada Polityki Pieniężnej podjęła pod koniec roku trzykrotnie decyzje o podniesieniu stopy referencyjnej NBP i stóp procentowych.

Rynek hotelarski odbija się od dna

Wzrost zainteresowania turystyką krajową sprzyja rozwojowi zaplecza noclegowego w kurortach. Otwierają się też ciekawe hotele miejskie. Obecny rok powinien przynieść stabilizację w branży hotelowej, w miarę jak kolejne państwa przechodzić będą z traktowania pandemii covid w endemię

Branża nieruchomości zmaga się z brakiem pracowników

W ostatnich miesiącach wszystkie segmenty rynku nieruchomości odnotowały wyraźne ożywienie, co bardzo szybko przełożyło się na wzrost liczby rekrutacji. Firmy deweloperskie poszukują land managerów oraz specjalistów wykwalifikowanych pod kątem prowadzenia inwestycji, finansowania i łączenia klienta z produktem. Na brak ofert nie mogą narzekać również budowlańcy – tutaj potrzebni są pracownicy techniczni praktycznie każdego szczebla.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Budowa własnego domu to marzenie wielu Polaków. Jednak jego realizacja wymaga wielu przygotowań, m.in. należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jak to zrobić, co będzie potrzebne i gdzie złożyć wniosek?

Bezpieczeństwo seniora w łazience – jak je zapewnić?

Bezpieczeństwo seniora w łazience. Dopasowany do potrzeb natrysk i miska sedesowa, baterie termostatyczne lub na fotokomórkę, odpowiednie uchwyty – to przykładowe rozwiązania, które warto wziąć pod uwagę podczas aranżacji łazienki dla seniora. Zapewniają one osobom starszym i z ograniczoną sprawnością – na tyle, na ile to możliwie – samodzielność oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności higienicznych.

Działki pod budowę domu na radarze kupujących

Działki pod budowę domu. Zapowiada się ciekawy rok w branży nieruchomości. Stopy procentowe podniesione do poziomu 2,25 proc. (a to najpewniej nie ostatnia w tym roku podwyżka), duże zainteresowanie funduszy zakupem mieszkań, spadająca zdolność kredytowa oraz być może najważniejsze. Polacy coraz częściej szukają domów i działek pod budowę.

Wynajem mieszkań - czynsze w 2022 roku. Drożej niż przed epidemią i taniej nie będzie

Przeciętne stawki za wynajem mieszkań w dużych miastach wzrosły w ciągu roku o około 10-15% i przekroczyły już stan sprzed epidemii. Podwyższona inflacja czy podwyżki stóp procentowych każą sądzić, że w 2022 roku może być jeszcze drożej.

PIT z tytułu kwot umorzonych z kredytów mieszkaniowych ma być zaniechany jeszcze przez 3 lata

PIT z tytułu kwot umorzonych z kredytów mieszkaniowych. Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem przedłużającym o 3 lata zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym - wynika z wykazu prac legislacyjnych resortu finansów. Zmiana ma być dla banków i frankowiczów do zawierania ugód.

Jak złożyć deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB. Zgłoszenia źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest niezbędne do otrzymania dodatku osłonowego. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. i jest obowiązkowy dla właścicieli i zarządców budynków. Jak złożyć deklarację?

Rynek powierzchni biurowych – do 2025 wynajmujący będą dyktować warunki

Rynek powierzchni biurowych. Lockdowny i praca zdalna zmieniły sposób użytkowania biur, ale bynajmniej nie przyniosły kresu zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Chętnych do wynajmu nie brakuje, chociaż wydłużył się czas negocjacji umów.

Jaki PIT za najem mieszkania?

Dochody z najmu mieszkania podlegają opodatkowaniu, dlatego też należy się rozliczyć z nich z urzędem skarbowym. W jaki sposób można to zrobić i do kiedy należy złożyć PIT?

Aktualizacja księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości - ujawnienie prawa własności

Obowiązujące procedury nie przewidują automatycznej aktualizacji ksiąg wieczystych obejmującej zmianę właściciela odziedziczonej nieruchomości. Dlatego w dziale II ksiąg wieczystych dość często figurują zmarłe osoby. Jeżeli sąd wieczystoksięgowy stwierdzi, że spadkobierca nie zadbał o wpis swojego prawa własności, to może ukarać opieszałą osobę. Taki spadkobierca ponosi też odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swojego zaniedbania. Praktyka pokazuje, że spadkobierca powinien już na wstępie załatwić sprawę wymaganego wpisu. To zapobiegnie późniejszym kłopotom.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2021 wzrosły średnio o 24 proc. r/r

Ceny materiałów budowlanych nieustannie rosną. Jakie materiały i o ile zdrożały w grudniu?

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021 z rekordowym wynikiem

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021. Wraz z początkiem nowego roku notowane na GPW spółki deweloperskie publikują raporty ze sprzedaży mieszkań za ostatni kwartał oraz cały miniony rok. Zaprezentowane przez giełdowych tuzów statystyki kontraktacji osiągnęły tym razem rekordowy poziom. Pytanie, na ile realne jest utrzymanie tak jednoznacznie pozytywnej tendencji w bieżącym roku

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia – jak ruszyć z budową, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć?

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia. Od 3 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu weszło w życie prawo umożliwiające budowę domu do 70 metrów bez pozwolenia na budowę. Program ma uprościć procedurę. Jednak również wymaga spełnienia określonych warunków i dostarczenia dokumentów. Jakich?

Nieruchomości komercyjne – jak się zmienia rynek w wyniku pandemii

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce od wiosny 2020 roku przeszedł długą drogę. Adaptacja do nowych warunków okazała się najtrudniejsza dla hoteli i handlu. Dla rynku magazynowego z kolei przetasowanie sprzedaży i dostaw stało się trampoliną do serii rekordów. Biura odrodziły się w nowej formie. Sektorowi nieruchomości komercyjnych w naszym kraju drogę wyznaczają nowe trendy, które wpływać będą na kształtowanie się rynku w kolejnych latach. O tym, co się zmienia mówią eksperci z firmy doradczej Walter Herz.

Ceny mieszkań w 2022 znowu pójdą w górę. Opłacalność najmu wyraźnie spadnie

Ceny mieszkań w 2022. Na rynku nieruchomości zainteresowanie inwestorów nadal będą wzbudzać mieszkania. Ale w bieżącym roku ceny za lokale wzrosną. Według wstępnych szacunków deweloperów, koszty budowy podskoczą o co najmniej 7% i to tylko ze względu na rozwiązania legislacyjne. Eksperci dodają, że kredyty będą też droższe niż dotychczas. Rentowność najmu spadła i ten trend raczej się utrzyma, ale starannie wyszukane inwestycje w dalszym ciągu pozostaną dość opłacalne. Jednocześnie znawcy tematu przekonują, że przyszedł czas na powierzchnie magazynowe.

Ugody frankowe – duże zainteresowanie polubownym rozwiązaniem sporów

Do Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie blisko 16 tys. umów o mediację ugód między bankami i klientami w sprawie kredytów frankowych. Ile ugód zostało do tej pory zawartych?