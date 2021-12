Pierwszy dzień zimy 2021 - kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek zimy?

Pierwszy dzień zimy 2021. Zanurzeni w codzienności i zabiegani często zapominamy o otaczającym nas świecie. Tym czasem przyroda niezmiennie żyje swoim cyklem. Przed nami kolejna zmiana pory. Kiedy w 2021 roku przywitamy kalendarzową i astronomiczną zimę?

Zima 2021 - kiedy pierwszy dzień zimy kalendarzowej?

Zima dzieli się na dwa rodzaje: kalendarzową i astronomiczną. Daty ich rozpoczęcia oraz zakończenia mogą się różnić.

Ta kalendarzowa to po prostu umowna, stała data rozpoczynania się pór roku. Na półkuli północnej rozpocznie się ona w tym roku 22 grudnia. Potrwa do 21 marca.

Zima 2021 - kiedy astronomiczny początek zimy?

Z kolei zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 lub 22 grudnia. Wówczas mamy do czynienia z najkrótszym dniem w roku na półkuli północnej, natomiast na drugiej - południowej - z najdłuższym. Po przesileniu zimowym dzień zaczyna robić się dłuższy, a noc coraz krótsza. W 2021 roku pierwszy dzień zimy astronomicznej wypada dokładnie we wtorek 21 grudnia o godzinie 16:59.

Zima 2021/2022 w Polsce. Prognoza pogody

Jeszcze kilka lat temu polskie zimy kojarzyły się ze srogim mrozem i obfitymi opadami śniegu. Z Jednej strony uciążliwe zaspy śnieżne, śliskie chodniki i codzienne odśnieżanie, ale z drugiej beztroski śmiech dzieci pędzących z sankami na górki.

IMGW wydał eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na styczeń, luty i marzec 2022 roku. Sprawdź, jaką aurę przewidują synoptycy.

Prognoza pogody na styczeń 2022 roku

Według eksperymentalnej prognozy IMGW, średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu 2022 roku w południowej i zachodniej Polsce powinna kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,4 stopnia Celsjusza, a górna granica o 0,3 st. C.

Na północy i wschodzie kraju możliwa jest średnia w normie lub nieznacznie poniżej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na południu prawdopodobna suma znajdzie się poniżej niej.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2022 r.

Prognoza pogody styczeń 2022 / Źródło: IMGW

Prognoza pogody na luty 2022 roku

W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2022 r.

Prognoza pogody luty 2022 / Źródło IMGW

Prognoza pogody na marzec 2022 roku

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju powinna mieścić się w normie wieloletniej.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla marca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na marzec 2022 r.

Prognoza pogody marzec 2022 / Źródło: IMGW

Jak wyjaśnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przypadku, gdy wartości prognozowanej temperatury sięgają "powyżej normy", nie znaczy to, że będą występować dni, w których temperatura maksymalna sięgnie na przykład ponad 10 st. C., a prognoza ze średnią "poniżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej -10 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 st. C, a prognoza "powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej -10 st. C.

Zima 2021/2022 w Polsce - co należy do obowiązków właściciela nieruchomości zimą?

Czas zimowy to także dodatkowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że w przypadku opadów śniegu i mrozu spoczywa na nim szereg dodatkowych odpowiedzialności.

Po pierwsze, zgodnie z Prawem budowlanym właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. W praktyce właściciel nieruchomości zobowiązany jest dbać o należyty stan techniczny budynku, m.in. przez usuwanie zalegającego śniegu na dachu, ale także usuwanie sopli i brył mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie oraz niezapewnienie bezpieczeństwa zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Po drugie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do odśnieżania chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Podstawą tego nakazu jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli nie wywiąże się ze swoich obowiązków, a pieszy poślizgnie się np. na chodniku przylegającym do jego własności i złamie kończynę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.



Właściciel zostaje zwolniony z konieczności uprzątnięcia chodnika, jeśli jest na nim dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów.