Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na wysokość kredytów?

Podwyżka stóp procentowych a wysokość kredytu. Na początku października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podniosła stopę referencyjną NBP z 0,1 proc. do 0,5 proc., a 3 listopada powtórzyła ten ruch, podnosząc ją do aż 1,25 proc. Tym samym RPP dała sygnał do podwyżek oprocentowania depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów, w tym mieszkaniowych.

Jak zmiany taryf wpływają na rachunki za prąd?

Zmiana taryfy a rachunek za prąd. W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak nowe taryfy przełożą się w praktyce na wysokość rachunków za energię elektryczną. Istotne pozostaje również wyjaśnienie faktycznych czynników mających wpływ na obecnie obserwowany wzrost cen energii elektrycznej.

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać?

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać? Zwłaszcza w sezonie grzewczym czystość powietrza na zewnątrz naszych domów i mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wielu z nas chce przynajmniej w mieszkaniu zadbać o jakość powietrza i kupuje oczyszczacze. Jaki oczyszczacz kupić, by spełnił swoją funkcję w konkretnych pomieszczeniach? Eksperci podpowiadają, że zamiast jednego dużego oczyszczacza na całe mieszkanie, lepiej zamontować kilka urządzeń o mniejszej wydajności w poszczególnych pomieszczeniach. Ile kosztują oczyszczacze powietrza?

Rosną stopy procentowe NBP - ile wzrosną raty kredytów hipotecznych?

Stopy procentowe NBP a raty kredytów. Po ogłoszonej 3 listopada 2021 r. decyzji Rady Polityki Pieniężnej o wzroście stopy referencyjnej NBP do poziomu 1,25%, miesięczna rata odsetkowa dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w ostatnim czasie wzrośnie średnio o 192,41 zł. Świadomość skutków tych podwyżek, czyli wyższy koszt spłacanego kredytu, może w najbliższej perspektywie wpłynąć na spadek zainteresowania kredytami.

Z życia dewelopera: Roszczenia wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków

Jak prawo reguluje problemy deweloperów związane z roszczeniami wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków?

Czy właściciele mieszkań muszą płacić długi dewelopera?

Długi dewelopera - odpowiedzialność właścicieli mieszkań. Właściciele mieszkań w nowym budynku we Władysławowie zostali obciążeni długami dewelopera. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Prokuratora Generalnego, uchylił wyrok i zdecydował, że tą sprawą ponownie zajmie się sąd okręgowy - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

Trudniej o kredyt mieszkaniowy - banki zaostrzyły kryteria

Kredyty mieszkaniowe. Banki zaostrzyły w III kwartale 2021 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w związku z wdrożeniem niektórych wymogów znowelizowanej Rekomendacji S - wynika z ankiety NBP dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w III kwartale br. Wyniki ankiety wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na wzrost popytu na większość rodzajów kredytów w III kwartale 2021 r. Poprawa sytuacji gospodarczej była najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę kryteriów udzielania kredytów oraz wzrost popytu.

Polacy kupują mieszkania pod inwestycje

Zakup mieszkania. 36 proc. kupionych w III kwartale mieszkań ma charakter inwestycyjny - powiedział Marcin Jańczyk z Metrohouse. Jak ocenia, kolejne podwyżki stóp procentowych przez RPP mogą osłabić zainteresowanie zakupem mieszkań, zwłaszcza zakupów na cele inwestycyjne.

Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły?

Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły? Pierwsze dziewięć miesięcy pandemii przyniosło znaczący spadek czynszów za wynajem mieszkań. Jego realna skala była większa ze względu na inflację. Nowsze dane pokazują jednak, że podwyżki czynszów są coraz bardziej widoczne. To między innymi skutek inflacji i zwiększonego popytu. Na rynku pojawiło się wiele nowszych mieszkań pod wynajem, których właściciele długoterminowo będą sobie chcieli skompensować wyższą cenę zakupu lokum. Co nas czeka w najbliższym czasie na polskim rynku najmu mieszkań?

Sprzedaż mieszkań w trzech kwartałach 2021 r. większa niż w całym 2020 roku

Sprzedaż mieszkań w 2021 roku. Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2021 r. przekroczyła wynik z całego 2020 roku - wynika z raportu "Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2021". Dostępna oferta nowych mieszkań w sześciu największych miastach spadła o 26 proc. rdr.

Kredyty we frankach a wykonanie wyroków przez banki

Kredytobiorcy frankowi nie zawsze mogą liczyć na to, że po prawomocnej wygranej z bankiem szybko uda się im wykreślić hipotekę czy zlikwidować wpis w BIK. Banki analizują wyroki i nie zawsze realizują je zgodnie z uzasadnieniem, trzymając się sentencji. Często składane są skargi kasacyjne - wynika z danych prawników kredytobiorców CHF. Banki informują, że respektują prawomocne orzeczenia sądowe.

Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy deweloperskiej

Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział nawet konsekwencje karne.

Trudno o miejsce na cmentarzu i rosną ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz?

Miejsce na cmentarzu, ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz? Przed nami Święto Zmarłych, jedno z najważniejszych świąt w roku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że obowiązujące prawo pogrzebowe, od 1959 roku nie uległo zmianie. Rodzi to wiele bardzo doczesnych problemów. Nowa ustawa ma zostać skierowana do Rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Popyt na mieszkania znacząco wyprzedził podaż

Popyt na mieszkania. W ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, w efekcie oferta lokali deweloperskich stale maleje - wynika z opublikowanego raportu. Na koniec III kw. br. średnia cena ofertowa mieszkań pozostających w ofercie wyniosła w Warszawie 12 325 zł na mkw., o prawie 11 proc. więcej niż rok temu.

Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12 pozwoli zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd

Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12. W porównaniu do "zwykłych" odbiorców prądu, prosumenci mogą zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd, pod warunkiem przejścia na taryfę G12 - podkreśla wiceszef MKiŚ Ireneusz Zyska. Twierdzenie, że nowy system rozliczeń będzie niekorzystny dla prosumentów, jest nieprawdą - dodał.

Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne a odszkodowanie za ich wywłaszczenie

Zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie za to wywłaszczenie przysługiwało tylko tym właścicielom, którzy złożyli stosowny wniosek do końca 2005 roku. Problem w tym, że wielu z właścicieli dowiedziało się o tym wywłaszczeniu po 2005 roku. Co ciekawe Trybunał Konstytucyjny aż w czterech wyrokach dot. tego problemu orzekł, że przedmiotowe przepisy są zgodne z Konstytucją. Kontrowersje związane z tym wywłaszczeniem i aktualne możliwości dochodzenia odszkodowania omawia Magdalena Głowacka-Dziedzic, radca prawny z Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy.

Zadbaj o wystrój wnętrz jeżeli pracujesz zdalnie

Wystrój wnętrz a praca zdalna. Pracownicy wybierają coraz częściej pracę zdalną i mało kto chce na stałe wrócić do biura. Kluczem do efektywnej pracy jest jednak komunikacja, a wideo-rozmowy dla wielu są przekleństwem. Ponad połowa pracujących zdalnie Amerykanów boi się bowiem, że współpracownicy będą oceniać wnętrze ich domu. Co za tym idzie, masowo ruszyli do sklepów, żeby zmienić aranżację miejsc, w których żyją.

Jaki jest popyt na domy poza miastem?

Rynek mieszkaniowy. Pandemia zwiększyła popyt na domy poza miastem i mieszkania blisko terenów zielonych - wynika z raportu Otodom i Polityki Insight. Autorzy raportu przewidują, że te trendy się utrwalą, ponadto powróci popyt na mieszkania na wynajem, nastąpi też stopniowe wyhamowanie boomu mieszkaniowego i wzrostu cen.

Kredyt hipoteczny dla młodych

Kredyt hipoteczny. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza decyzja finansowa, jaką podejmujemy w życiu. Zobowiązanie najczęściej spłacamy przez dwie, trzy dekady. Nic dziwnego więc, że o środki na zakup mieszkania czy budowę domu starają się przeważnie młodsi kredytobiorcy, którzy pragną zamieszkać na swoim.

Dodatek energetyczny pokryje nawet 50 proc. rachunku za prąd

Dodatek energetyczny. Nawet 2,6 mln gospodarstw domowych może skorzystać z dodatków energetycznych. Rocznie rząd chce przeznaczyć na nie od 1,5 do 1,7 mld zł

Jakie mieszkania będą sprzedawać się najlepiej?

Popyt na mieszkania. Deweloperzy chętnie budują mieszkania małe. Inna jest strategia wchodzących na nasz rynek funduszy instytucjonalnych. O tym czyja strategia okaże się skuteczniejsza zdecyduje pokolenie młodych ludzi, którzy mają inne spojrzenie na potrzeby mieszkaniowe.

Podwyżki cen paliw, prądu i gazu najwyższe od kilkunastu lat. W 2022 roku wzrosną nawet o 30–40 proc.

Podwyżki cen paliw, prądu i gazu. Na globalnych rynkach rosną ceny surowców energetycznych, a to pociąga za sobą podwyżki detalicznych cen prądu czy gazu. Od października więcej płacą klienci PGNiG, a koncern zapowiada kolejne wnioski o zatwierdzenie wyższych taryf, które będą obowiązywać od nowego roku. Więcej muszą płacić m.in. mieszkańcy Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe w UE wyda w tym roku na gaz od 800 do 1150 euro więcej niż przed rokiem. Drożeją też paliwa – na Węgrzech za benzynę trzeba płacić blisko 30 proc. więcej niż rok temu, w Polsce w październiku wzrost cen za paliwo wyniósł już 34 proc. r/r.

Jak długo będą rosły ceny nieruchomości?

Ceny na rynku nieruchomości. Ceny na rynku nieruchomości będą w Polsce rosły, dopóki popyt na mieszkania i domy nie zostanie zrównoważony podażą - mówili uczestnicy debaty podczas X Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Ceny mieszkań w Warszawie i na świecie - rośnie ryzyko bańki spekulacyjnej

Ceny mieszkań w Warszawie i innych miastach na świecie. UBS przeprowadziło analizę cen nieruchomości mieszkalnych w 25 czołowych miastach na świecie. Podczas gdy Frankfurt, Toronto i Hongkong wykazują najwyższe poziomy ryzyka bańki na rynkach mieszkaniowych, Warszawa pozostaje, zdaniem ekspertów, odpowiednio wyceniana. W ujęciu średnim, wzrost cen nieruchomości w analizowanych miastach przyspieszył w ciągu ostatnich czterech kwartałów, sięgając 6% (z uwzględnieniem korekty o inflację). W Warszawie odnotowano wolniejszy wzrost, o 3%.

Luksusowe nieruchomości sprzedawane off-market - niedostępność przyciąga zamożnych klientów

Luksusowe nieruchomości sprzedawane off-market. Luksus to coś unikalnego, co nie jest dostępne dla wszystkich. Im bardziej nieosiągalne, tym większe wzbudza pożądanie. Dokładnie tak dziś sprzedaje się luksusowe nieruchomości. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Polsce sprzedaż off-market, a więc oferowanie nieruchomości z najwyższej półki wyłącznie wybranym klientom bez upubliczniania ich w Internecie. W ten sposób sprzedawanych jest obecnie coraz więcej najdroższych apartamentów i rezydencji w kraju. Na czym dokładnie polega sprzedaż off-market i kiedy przynosi największe korzyści?