Scalanie i wymiana gruntów - zmiana przepisów

Rada Ministrów przyjęła 19 października 2021 r. projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, który przygotował resort rolnictwa. Projekt ten ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.

Mieszkanie Plus a wdrożenie Polskiego Ładu

W strategii „Polski Ładu” są zawarte elementy wspierające mieszkalnictwo. Wśród najważniejszych z nich można wymienić możliwość otrzymania kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego oraz bony mieszkaniowe. Czy oznacza to stopniową rezygnację z istniejącego od 2016 roku programu „Mieszkanie Plus”? Na nasze pytania odpowiedział resort Rozwoju i Technologii.

Fundusze nieruchomości REIT - kiedy doczekają się przepisów w Polsce?

Fundusze nieruchomości REIT. Mimo trudności wynikających m.in. z pandemii COVID-19, prace nad uregulowaniem działalności REIT-ów w Polsce posuwają się do przodu. Nie wiadomo jednak, czy mieszkania ostatecznie znajdą się w obszarze działalności REIT-ów. Wątpliwości ma między innymi rząd oraz UOKiK. Wyłączenie „mieszkaniówki” z obszaru działania polskich REIT-ów będzie miało nie tylko negatywne skutki.

Obowiązki właściciel i zarządców budynków przed sezonem grzewczym

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym o sprawdzenie stanu technicznego m.in. przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Bowiem brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Podwyżki stóp procentowych a rynek mieszkaniowy

Rynek mieszkaniowy. Ostatnia podwyżka stóp procentowych nie jest wielką rewolucją dla kupujących mieszkania - mówią analitycy rynku mieszkaniowego. Podkreślają natomiast, że kolejne podwyżki - jeśli będą - mogą zadziałać chłodząco na rynek mieszkaniowy, przystopować popyt i wzrost cen.

Jak zmieniły się preferencje nabywców mieszkań?

Zakup mieszkania. Jakie aspekty związane z projektem i lokalizacją są teraz najważniejsze dla osób kupujących nowe mieszkania? Jakie lokale zyskały na atrakcyjności? Jakie czynniki decydują o zakupie?

Dopłaty do prądu i gazu - dla kogo?

Dopłaty do prądu i gazu - dla kogo? Rada Ministrów ma w IV kwartale 2021 roku przyjąć nowelizację Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wzmocnienie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu. Założenia projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC106.

Podwyżki cen gazu - jakie, od kiedy?

Podwyżki cen gazu. Od 1 października 2021 r. obowiązują wyższe ceny gazu sprzedawanego odbiorcom detalicznym (gospodarstwom domowym) przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., G.EN GAZ Energia, Anco oraz EWE Energia. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa obrotu skutkuje znacznymi podwyżkami cen zarówno wysokometanowego gazu ziemnego (grupa E), jak i gazu zaazotowanego (grupa L). Prezes URE zatwierdza taryfę na paliwo gazowe sprzedawane wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa spada po podwyżce stóp NBP

Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa. Około 30 tysięcy złotych – o tyle spadła zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny w wyniku październikowej podwyżki stóp procentowych przez RPP. Jest to efekt wyższego oprocentowania kredytów.

Rodziny z dziećmi to główni klienci deweloperów

Zakup mieszkania od dewelopera. Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania - zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.

Spadek oferty mieszkaniowej na kluczowych rynkach w Polsce

Oferta mieszkaniowa na rynku pierwotnym. W czerwcu br. w sześciu największych polskich miastach w ofercie deweloperów było ponad 8,5 tys. mieszkań mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek o 16 proc. - wynika z raportu. Największe uszczuplenie oferty odnotowano w Warszawie.

Najem instytucjonalny – czym jest i kto może z niego skorzystać

Najem instytucjonalny to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się w przestrzeni prawnej w 2017 r. Jest on podobny do wprowadzonego kilka lat wcześniej najmu okazjonalnego, ale zdecydowanie korzystniejszy dla właścicieli lokali pod względem bezpieczeństwa inwestycji. Na czym polega najem instytucjonalny, kto może z niego skorzystać i jakie mogą być zastosowane warunki najmu przy najmie instytucjonalnym - o tym poniżej.

Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój

Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. W obliczu boomu infrastrukturalnego, który według przewidywań, ma napędzać globalny wzrost gospodarczy przez najbliższą dekadę, branża budowlana będzie zmagać się z rosnącą presją związaną ze zmianami klimatu oraz dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – wynika z raportu opublikowanego przez Marsh i Guy Carpenter, światowych liderów w obszarze usług profesjonalnych w zakresie ryzyka, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi, którzy należą do Grupy Marsh McLennan.

Jak ogrzać mieszkanie, gdy kaloryfery zimne?

Jak ogrzać mieszkanie? Jesienią lub wiosną często w ciągu dnia na dworze jest całkiem ciepło, ale wieczorem i w nocy robi się naprawdę zimno. Temperatura na zewnątrz spada wówczas często poniżej 10 st. C. Jak zatem szybko dogrzać pokój, zanim w mieszkaniu zaczną działać kaloryfery, bądź nie grzeją wystarczająco? Co wybrać - promiennik, konwektor czy termowentylator?

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania w procesach o kredyty frankowe z powodu oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego. Nie jest to powszechna praktyka, ale mimo wszystko występują takie przypadki. Prawnicy uważają, że w tym działaniu nie ma żadnej podstawy prawnej. I zwracają uwagę m.in. na dotychczasowe orzecznictwo. Do tego dodają, że odraczanie nie jest korzystne dla frankowiczów, a jedynie dla banków. Oczywiście są sądy, w których w ogóle nie dochodzi do takich sytuacji. Orzekający sędziowie nie widzą podstaw do podejmowania tego typu decyzji i sprawy prowadzone są normalnym tokiem.

Likwidacja kopciuchów. Kary za stary piec

Grzywna za kopciucha. Na rynku brakuje pomp ciepła, kotłów. Na realizację zamówienia trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a zakazy używania nieekologicznych urządzeń wchodzą w życie w dwóch województwach już z początkiem przyszłego roku.

Budowa domu bez formalności - sejmowe komisje przeciw uchwale Senatu o odrzucenie ustawy

Budowa domu bez formalności. Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu nie poparły 13 października 2021 r. wniosku Senatu o odrzucenie w całości ustawy o budowie domu do 70 m kw. bez formalności. Zakłada ona możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Podniesienie stóp procentowych może mieć stabilizujący wpływ na rynek mieszkaniowy; ograniczy zakupy mieszkań motywowane rekordowo niskimi stopami, pozostaną jednak inne fundamenty popytu, jak rosnące wynagrodzenia czy brak bezpiecznej alternatywy lokowania środków - ocenia firma CBRE.

Czy gwarancja zastępcza wpłynie na popyt na mieszkania?

Gwarancja zastępcza. Czy rządowy projekt gwarancji zastępczej wkładu do kredytu może podbić popyt na mieszkania? Czy przygotowywany program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma szansę wpłynąć na zwiększenie sprzedaży? Jak dużo jest potencjalnych nabywców, którzy nie dysponują oszczędnościami na udział własny do kredytu i będą mogli skorzystać ze wsparcia państwa?

Rynek biurowy. Wzrost aktywności najemców

Rynek nieruchomości biurowych. Wolumen nowej podaży w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnął poziom niemal 300 000 m kw., co było wartością jedynie o 5% niższą od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku na rynku biurowym w Warszawie. Sukcesywnie oddawane do użytku kolejne projekty nie zachęcają jednak deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Obecnie wolumen projektów biurowych na etapie realizacji jest najniższy od dekady i szacowany jest na około 353 000 m kw. Decyzje coraz większej liczby firm, które deklarują powrót do biur przynajmniej w wariancie hybrydowym napawają optymizmem, a potwierdza to również wzrost aktywności najemców w III kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 12,5%.

Niedobór gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Popyt na mieszkania nie słabnie, a ceny rosną – i dotyczy to nie tylko dużych aglomeracji, ale i mniejszych miast. W kierunku tych drugich coraz częściej kierują się deweloperzy, dla których głównym hamulcem jest dziś niedobór gruntów pod nowe inwestycje w dużych miastach. – Dostrzegamy możliwości inwestowania właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Duży potencjał mają miasta między 10 a 30 tys. mieszkańców – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak wskazuje, tam też klienci chcą poprawić swój komfort życia, niekoniecznie budując dom. Tymczasem podaż inwestycji na takich rynkach jest dziś mocno niewystarczająca. Potwierdzają to też dane NBP, z których wynika, że im mniejsze miasto, tym mniej lokali i tym większy ich niedobór.

Wynajem mieszkania przez cudzoziemca - co trzeba wiedzieć

Wynajem mieszkania przez cudzoziemca. Od kilku lat coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zamieszkanie w Polsce. Do kwietnia 2021 roku liczba osób posiadających zezwolenia na pobyt wzrosła o ok. 5 proc. - do 478,5 tys. Główną motywację dla przyjeżdżających wciąż stanowią możliwości pracy, jednak jednym z warunków pozostania na dłużej jest znalezienie odpowiedniego mieszkania. Najczęściej chodzi oczywiście o wynajem.

Czy branża budowlana jest gotowa na cyfryzację?

Cyfryzacja procesu budowlanego. Podstawowe pytanie brzmi, czym ma być cyfryzacja w procesie budowlanym i inwestycyjnym – mówi dr Dominik Sypniewski, radca prawny i partner Kancelarii Adwokackiej Góralski & Goss Legal w rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami. Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości - zakłada projekt noweli ustawy przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę. Do wartości dodawany będzie bonus pieniężny, który wyniesie 10 proc. wartości nieruchomości - dodano.

Wartość umów na kredyty mieszkaniowe wzrosła w rok o 71 proc.

Kredyty mieszkaniowe. Wartość umów na kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w II kw. tego roku wyniosła 22,2 mld zł i była wyższa o ok. 4,9 mld zł (27,9 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 9,2 mld zł (71 proc.) względem drugiego kwartału 2020 r. - wynika z danych NBP.