Gospodarka nieruchomościami. Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości - zakłada projekt noweli ustawy przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę. Do wartości dodawany będzie bonus pieniężny, który wyniesie 10 proc. wartości nieruchomości - dodano.

Gospodarka nieruchomościami - zmiany

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który w piątek (8 października) ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"W Polsce, inaczej niż w większości krajów zachodniej Europy, wprowadzono system odszkodowawczy oparty o tzw. zasadę korzyści, obowiązujący do dziś i stosowany w ramach wszystkich tzw. specustaw inwestycyjnych" - napisano w projekcie.

Jak dodano, jego konsekwencje to ograniczenie wysokości odszkodowania do wartości nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanych), co utrudnia odtworzenie sytuacji życiowej osób wywłaszczanych (również przedsiębiorców).

Zasada korzyści prowadzi do zwielokrotnienia wysokości odszkodowania

Jak podkreślono, w odniesieniu do gruntów rolnych, tzw. zasada korzyści prowadzi do zwielokrotnienia wysokości odszkodowania w stosunku do wartości rynkowej nieruchomości.

Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości

"Projekt ma na celu zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami (oraz szereg zmian dostosowawczych w specustawach). Główny cel zmian to likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania w każdym przypadku z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości w każdym przypadku dodawany będzie bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd" - czytamy.

Jak podano, bonus wyniesie bazowo 10 proc. wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 20 proc. dotyczyć będzie wartości obiektów budowlanych na nieruchomości oraz wartości lokalu.

Odszkodowania za nieruchomość - zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych

Aby zapewnić słuszny charakter odszkodowania w projekcie przewidziano dodatkowo dwa zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych.

"Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż pokryty odszkodowaniem" - czytamy.

Druga możliwość to - w sytuacji, kiedy wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki - przysługiwać ma zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (czasem może to być nawet 100 proc. zwiększenia wysokości odszkodowania) - zależnie od liczby osób zamieszkujących faktycznie nieruchomość.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2021 r.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

autorka: Aneta Oksiuta