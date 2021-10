Mieszkańcy Warszawy nie mogą zapłacić podatku od nieruchomości

Rynek mieszkaniowy w Polsce .37 proc. Polaków deklaruje brak problemów mieszkaniowych, podczas gdy połowa respondentów nie jest w stanie w pełni realizować swoich planów ze względu na brak godnego miejsca do życia – wynika z badań Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Uszczelnienie okien. Zdaniem fachowców z branży stolarki budowlanej w czasie sezonu grzewczego przez nieszczelne okna ucieka nawet 25 proc. ciepła, które jest przeznaczone do ogrzewania budynku. Warto zatem przed zimą sprawdzić stan naszych okien, wyregulować okucia, dokonać konserwacji uszczelek oraz w razie potrzeby przeprowadzić drobne naprawy. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jak uszczelnić okna?

Zrównoważony rozwój terenów miejskich. Cztery polskie metropolie awansowały do finałowej szesnastki w konkursie „Zielona Stolica Europy 2023”. Choć ostatecznym zwycięzcą okazał się Tallin, to żaden inny kraj w UE nie mógł pochwalić się w tym roku równie liczną reprezentacją. Międzynarodowy projekt badawczy ESPON przeanalizował zielone projekty realizowane przez finalistów poprzednich edycji wydarzenia, proponując działania ułatwiające miastom osiąganie wspólnych celów klimatycznych.

Domy do 70m2 bez pozwolenia na budowę. Myślę, że na przełomie roku ustawa ws. domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy) wejdzie w życie - ocenił 30 września 2021 r. w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Zapewnił, że "domy bez formalności" nie będą powstawać w szczerym polu i nie spowodują nieładu architektonicznego.

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustalenie ceny nabycia gruntów jako wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - zakłada projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dotyczy on głównie gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt bez wkładu własnego - gwarantowany kredyt mieszkaniowy. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt ten (przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu) określa zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy. Jest to nowe rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach działań określanych wspólną nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego". Zdaniem Business Centre Club to korzystna regulacja, która może poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne postanowienia tego projektu wymagają istotnych zmian.

Mieszkania komunalne bez łazienki i WC - Warszawa (Praga Północ)

Niemal co dziesiąte mieszkanie komunalne na Pradze Północ nie posiada WC. To więcej niż średnia krajowa dotycząca wszystkich budynków w miastach i na wsi. 1015 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miejskich nie posiada własnego WC. Stanowi to 9,2 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy. Natomiast w 998 mieszkań komunalnych na Pradze Płn. nie ma łazienki. Jest to 8,9 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy – wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza na jedną z interpelacji.