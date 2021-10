Mieszkania bez wkładu własnego. Sejm przyjął ustawę

Czy będzie wysyp osiedli w lokalizacjach podmiejskich i mniejszych miastach?

Osiedla podmiejskie. Czy deweloperzy planują realizację nowych projektów mieszkaniowych w lokalizacjach podmiejskich i mniejszych miastach? W których? Czy ze względu na utrudnienia związane z wprowadzaniem na rynek nowych inwestycji oferta firm kurczy się? O ile podaż jest mniejsza niż przed pandemią?

Podwyżki 2022 - co zdrożeje w przyszłym roku (utrzymanie nieruchomości)?

Podwyżki 2022 - utrzymanie nieruchomości. Początek niemal każdego roku oznacza nową serię podwyżek. Nie inaczej zapowiada się rok 2022. Powoli wszyscy musimy się oswajać, że już od stycznia przyszłego roku czeka nas seria lawinowych wzrostów opłat za czynsze czy energię elektryczną. Przyszłoroczne podwyżki z jednej strony są konsekwencjami wzrostu cen np. materiałów budowlanych, jednak spory udział w lawinowych podwyżkach będzie miał proponowany przez rządzących „Nowy Ład” (Polski Ład).

Rekordowe półrocze deweloperów

Historyczne wyniki deweloperów. Koronawirus ani nie przestraszył deweloperów, ani nie zahamował ich poczynań. Wręcz przeciwnie, pierwsze półrocze bieżącego roku było dla nich czasem iście rekordowym, gdyż rozpoczęto wtedy budowę niemal 88 tysięcy nowych mieszkań. Popyt utrzymuje się na stałym poziomie i wszystkie przesłanki wskazują na kontynuację wzrostów. Być może deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

Jak uszczelnić okna na zimę?

Uszczelnienie okien. Zdaniem fachowców z branży stolarki budowlanej w czasie sezonu grzewczego przez nieszczelne okna ucieka nawet 25 proc. ciepła, które jest przeznaczone do ogrzewania budynku. Warto zatem przed zimą sprawdzić stan naszych okien, wyregulować okucia, dokonać konserwacji uszczelek oraz w razie potrzeby przeprowadzić drobne naprawy. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jak uszczelnić okna?

Polskie miasta coraz bardziej zielone

Zrównoważony rozwój terenów miejskich. Cztery polskie metropolie awansowały do finałowej szesnastki w konkursie „Zielona Stolica Europy 2023”. Choć ostatecznym zwycięzcą okazał się Tallin, to żaden inny kraj w UE nie mógł pochwalić się w tym roku równie liczną reprezentacją. Międzynarodowy projekt badawczy ESPON przeanalizował zielone projekty realizowane przez finalistów poprzednich edycji wydarzenia, proponując działania ułatwiające miastom osiąganie wspólnych celów klimatycznych.

Kredyt bez wkładu własnego bez limitu wieku. Polski Ład

Kredyt bez wkładu własnego bez limitu wieku. Po 40-tce także dostaniemy kredyt bez wkładu własnego – tak wynika z aktualnej wersji ustawy procedowanej przez parlament. Z drugiej strony mniejsza część długu ma być gwarantowana przez państwo.

LIBOR tylko do końca 2021 roku - co dalej?

LIBOR. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenia, że sektor bankowy powinien być gotowy na różne scenariusze postępowania na wypadek zaprzestania publikacji wskaźników referencyjnych LIBOR - napisał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski. Dodał, że temat ten nie jest nowy i banki miały dużo czasu, żeby się przygotować.

Domy do 70m2 bez pozwolenia na budowę - od kiedy?

Domy do 70m2 bez pozwolenia na budowę. Myślę, że na przełomie roku ustawa ws. domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy) wejdzie w życie - ocenił 30 września 2021 r. w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Zapewnił, że "domy bez formalności" nie będą powstawać w szczerym polu i nie spowodują nieładu architektonicznego.

Zasób nieruchomości zamiennych dla mieszkańców terenów pod CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) - nieruchomości zamienne. Jeśli mieszkańcy terenów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, będą chcieli zamienić swoje działki i domy na inne i przeprowadzić, mogliby skorzystać z nieruchomości przygotowanych przez spółkę CPK i Krajowy Zasób Nieruchomości - podał pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów innych niż mieszkaniowe - będą zmiany

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustalenie ceny nabycia gruntów jako wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - zakłada projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dotyczy on głównie gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Mieszkanie wynajęte od funduszu inwestycyjnego. Pouczający przykład Berlina

Mieszkania na wynajem. Najpierw dopuszczenie funduszy inwestycyjnych do rynku mieszkaniowego, a teraz jeszcze pomysł, aby znacjonalizować wcześniej sprzedane im mieszkania. Efekt obu działań w końcu będzie taki sam – mieszkania w Berlinie będą droższe i trudniej dostępne. Z podobnym problemem już za kilka – kilkanaście lat mierzyć mogą się też Polacy. Jak nie wpadać w pułapki, w które tak łatwo wpadały władze Berlina i wielu innych miast czy krajów.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (kredyt bez wkładu własnego) - opinia BCC do projektu ustawy

Kredyt bez wkładu własnego - gwarantowany kredyt mieszkaniowy. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt ten (przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu) określa zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy. Jest to nowe rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach działań określanych wspólną nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego". Zdaniem Business Centre Club to korzystna regulacja, która może poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne postanowienia tego projektu wymagają istotnych zmian.

Mieszkania komunalne bez łazienki i WC - Warszawa (Praga Północ)

Niemal co dziesiąte mieszkanie komunalne na Pradze Północ nie posiada WC. To więcej niż średnia krajowa dotycząca wszystkich budynków w miastach i na wsi. 1015 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miejskich nie posiada własnego WC. Stanowi to 9,2 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy. Natomiast w 998 mieszkań komunalnych na Pradze Płn. nie ma łazienki. Jest to 8,9 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy – wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza na jedną z interpelacji.

Konkurs architektoniczny na projekty domów do 70 m2 przedłużony

Domy do 70 m2. Do 13 października wydłużono termin zgłaszania się do konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 m2. Jak powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, zwycięskie projekty, które będą udostępniane wszystkim zainteresowanym, mają szansę podnieść jakość estetyczną naszego otoczenia.

Dom 70m2 bez pozwolenia - przepisy

Dom 70m2 bez pozwolenia. Przepisy dotyczące domów do 70 m2 upraszczają procedury przy jednoczesnym ograniczaniu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy; nie wyłączają też uprawnień organów nadzoru budowlanego - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Najem instytucjonalny w Polsce - oferta, trendy

Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce (Private Rented Sector) rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest to spowodowane m.in. aktualnymi potrzebami i stylem życia młodego pokolenia. Wśród osób rozpoczynających samodzielne życie, będących na początku drogi zawodowej, obserwuje się brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Generacja Z odchodzi od potrzeby posiadania i stawia na trend mobilności oraz elastyczności przez co najem staje się powszechną i ekonomiczną alternatywą dla zakupu własnego mieszkania. O inwestycjach budowanych na wynajem opowiada Magdalena Tarnowska, Dyrektor Działu Projektowego Decoroom.

Zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

Frankowicze, którzy spłacili już bankowi całą główną należność, mogą po konsultacji z prawnikiem rozważyć zaprzestanie dalszego płacenia rat - uważa Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.