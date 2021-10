Jak uszczelnić okna na zimę?

Uszczelnienie okien. Zdaniem fachowców z branży stolarki budowlanej w czasie sezonu grzewczego przez nieszczelne okna ucieka nawet 25 proc. ciepła, które jest przeznaczone do ogrzewania budynku. Warto zatem przed zimą sprawdzić stan naszych okien, wyregulować okucia, dokonać konserwacji uszczelek oraz w razie potrzeby przeprowadzić drobne naprawy. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jak uszczelnić okna?

Okna przed zimą. Najpierw czyszczenie ram okiennych i ościeżnicy

Jeśli mamy okna drewniane, wówczas ich ramy i ościeżnice najlepiej wyczyścić preparatem konserwującym do drewna. Najczęściej ma on postać mleczka lub pasty. Taki zabieg odświeży powłokę i zamknie niewidoczne mikropęknięcia, utrudniając tym samym wnikanie wilgoci. Jeśli zaś na ramie okna zauważymy wyraźne uszkodzenia, należy je przetrzeć papierem ściernym i uzupełnić odpowiednią szpachlówką do drewna.

Do mycia ram i ościeżnic okien z PVC wystarczy zwykle woda z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Na rynku znajdziemy też specjalne produkty o właściwościach antystatycznych, ponieważ PVC elektryzuje się i przyciąga kurz. Dzięki temu okna pozostaną dłużej czyste.

Regulacja okuć okiennych

Jeśli okna są na gwarancji należy zwrócić się do ich producenta lub autoryzowanej przez niego firmy, aby dokonał kompleksowego przeglądu. Natomiast po tym okresie możemy wezwać profesjonalny serwis lub zrobić to samodzielnie postępując zgodnie z zaleceniami wytwórcy. W oknach uchylno-rozwieranych pierwszy krok to sprawdzenie, czy okno otwiera się i zamyka swobodnie – zwłaszcza, czy nie dochodzi do tarcia dolnej ramy skrzydła okiennego o ościeżnicę. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że okno opuściło się i trzeba dokonać regulacji okuć. Skrzydło należy ustawić tak, aby z każdej strony zachodziło na ramę kilka milimetrów (najczęściej 8 mm w oknach wykonanych z PVC oraz 6 mm w oknach drewnianych).

Jarosław Wodzisławski, ekspert z firmy G-U Polska wyjaśnia, że regulację okuć wykonuje się zwykle, aby zwiększyć docisk uszczelki, czyli uzyskać lepszą szczelność okien. W wielu oknach rozwierno-uchylnych docisk uszczelki możemy wyregulować samodzielnie. Na skrzydle okiennym widać elementy okuć, które można ustawić za pomocą klucza imbusowego lub trox w trzech położeniach – lato, neutralny bądź zima.

Regulacja polega na zwiększeniu (na zimę) lub zmniejszeniu (na lato) docisku odpowiednio: +1 mm lub -1 mm. Z kolei w oknach tarasowych podnoszono-przesuwnych (określanych jako HS) regulacji nie trzeba wykonywać. Ma to związek z tym że okucia w takich oknach ukryte są w ramie, a docisk dolnej uszczelki ma miejsce samoistnie, kiedy podczas zamykania skrzydło okna wraz z uszczelką jest opuszczane i dociskane do progu – dodaje Jarosław Wodzisławski.

Natomiast w opinii eksperta z firmy Roto Frank – Andrzeja Wróblewskiego –nowe technologie okuć w oknach zapewniają ich wygodne i niezawodne działanie na wiele lat, bez konieczności częstego regulowania. Okucia z nowoczesnymi rolkami ryglującymi gwarantują prawidłowe ustawienie okna w ramie i optymalny docisk skrzydła do ościeżnicy. Jego zdaniem sezonowe regulowanie okuć, tylko w celu zwiększenia lub zmniejszenia docisku, jest niewskazane, a wręcz szkodliwe. Częste przekręcanie rolek może doprowadzić bowiem do ich szybkiego wyrobienia lub też spowodować cięższe działanie czy unieruchomienie klamki. Podpowiada też, że gdy okno ciężko pracuje lub ociera o ościeżnicę, regulację przeprowadzić musi wykwalifikowany serwis, gdyż wszelkie usterki w wyniku błędnych prac skutkują utratą gwarancji.

Jak zatem widać, zanim przygotujemy okna do zimy, warto sprawdzić jakie zasady ich konserwacji obowiązują u danego producenta. Takich informacji powinien nam udzielić sprzedawca.

Obaj specjaliści są jednak zgodni, że konieczne jest systematyczne smarowanie elementów okuć na skrzydle i ościeżnicy. Zapewni to ich lekkie działanie i ochronę przed zużyciem. I można bez obaw robić to samodzielnie, raz w roku. Zastrzegają jednak, aby do konserwacji stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy – bez zawartości żywic i kwasów.

Konserwacja uszczelek

Na szczelność okien duży wpływ ma stan uszczelek. Powinny one dokładnie przylegać do ramy skrzydła okiennego i do ramy ościeżnicy. Dzięki temu późną jesienią, a potem zimą nie będzie wiało chłodem do wnętrza domu, zwłaszcza podczas silnych podmuchów wiatru.

Dominik Nowakowski, ekspert z firmy Sky Soft Polska, zwraca uwagę, że uszczelki gumowe należy raz w roku konserwować olejami silikonowymi. Jeśli zaś uszczelki są już zniszczone w wyniku działania zmiennych warunków atmosferycznych lub uszkodzone mechanicznie, należy je zastąpić nowymi. I tu ważna, choć oczywista kwestia – powinny być one dopasowane do profili okiennych.

Nie można też zapomnieć o innym ważnym elemencie okna, czyli o nawiewniku, który dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia. Nawiewnik należy czyścić z osadzonego kurzu samodzielnie wilgotną ściereczką lub za pomocą odkurzacza (przyda się ssawka ze szczotką).

Konserwacja okien - ceny

W Warszawie i okolicach za podstawowy przegląd okna, czyli regulację i smarowanie okuć zapłacimy od 29 do 49 zł (cena zależy od kondycji okna). Wymiana uszczelki to dodatkowo 70-100 zł za skrzydło okienne.

Jedna firm serwisowych działająca w północno-zachodniej część kraju podaje na swojej stronie internetowej cennik usług. I tak regulacja okna wraz ze smarowaniem to wydatek 15 zł za skrzydło. Podobnie zapłacimy za skrzydło balkonowe. A gdyby zaszła konieczność wymiany okuć to koszt takiej usługi zaczyna się od 250 zł za skrzydło okienne.

Opracowała: Beata Zielińska

Źródło: Domiporta.pl