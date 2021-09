Do 2028 r. ma powstać 90 tys. mieszkań na wynajem

Najem instytucjonalny. Obecnie w Polsce najem instytucjonalny oferuje 7,3 tys. mieszkań, z czego 4 tys. należy do PFR Nieruchomości. Rynek ten jednak gwałtownie rośnie. Do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali na wynajem.

Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny stanowił temat panelu „Najem z widokiem na przyszłość - znaczenie rynku najmu oraz perspektywy jego rozwoju”, który odbył się w ramach XXX Forum ekonomicznego w Karpaczu.

„Na rynku najmu instytucjonalnego działają inwestorzy profesjonalni, duże firmy posiadające, nie jak przeciętni, drobni, rozproszeni inwestorzy 2-3 mieszkania, tylko 100, 200, a za granicą kilka czy nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkań” - mówił dr Adam Czerniak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Najnowsze raporty dowodzą, że w Polsce w najmie instytucjonalnym oferowanych jest 7,3 tys. mieszkań. Największym potentatem w tym obszarze jest PFR Nieruchomości. „W ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju oferujemy 4 tysiące lokali” - mówiła Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz Mieszkań na Wynajem jest stricte komercyjny. „W tym przypadku naszymi klientami są albo typowi single albo młode rodziny, ludzie do 35 roku życia. Oczywiście, zdarzają się sporadycznie inni najemcy, np. osoby, które przyjechały do pracy do dużego miasta i szukają własnej nieruchomości” - mówiła Krystyna Wąchała-Malik.

Fundusz Mieszkań dla Rozwoju

Drugi fundusz PFR Nieruchomości - Fundusz Mieszkań dla Rozwoju jest również komercyjny, ale opiera się na współpracy z samorządami. „Samorządy określają listę osób, które chciałyby preferować w najmie. Są to często niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, osoby płacące podatki na danym lokalnym rynku, nauczyciele, lekarze, w zależności od potrzeb samorządowych” - powiedziała Krystyna Wąchała-Malik.

Mieszkania na wynajem

PFR Nieruchomości oferuje mieszkania na wynajem, co stanowi alternatywę do zakupu własnego lokum na kredyt. „Wiemy dobrze, że ceny mieszkań rosną, niska jest też ich dostępność. Nasze lokale mogą być takim rozwiązaniem, by nie zakładać sobie tej pętli kredytowej na szyję” - mówiła Ewa Syta, dyrektor biura prasowego PFR Nieruchomości S.A.

Rynek najmu instytucjonalnego

Uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że największa przeszkodą w budowie nowych mieszkań, czy to na sprzedaż czy na wynajem, jest brak odpowiednich gruntów. „To bolączka wszystkich firm działających na rynku deweloperskim. Na koniec to również problem klientów, którzy mają mocno ograniczoną ofertę zarówno tego, co by mogli by mogli wynająć, jak i kupić” - mówił Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development S.A.

Mimo tych przeszkód rynek najmu instytucjonalnego rozwija się dynamicznie. „Według najnowszych projekcji do 2028 roku zakontraktowana jest już budowa 90 tysięcy mieszkań na wynajem w największych miastach Polski” - powiedział dr Adam Czerniak.

XXX jubileuszowe Forum Ekonomiczne odbywa się w dniach 7-9 września w Karpaczu.