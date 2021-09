Fotowoltaika - lista falowników. Listę certyfikowanych tzw. falowników, umożliwiających bezpieczne połączenie domowej instalacji fotowoltaicznej z siecią dystrybucyjną, przygotowały spółki energetyczne, w tym Tauron. Urządzenia z liczącej blisko 1,1 tys. listy mają zapewniać prawidłową współpracę z siecią.

Wykaz falowników

Jak poinformował w komunikacie z 3 września 2021 r. Tauron, przygotowany wraz z innymi spółkami dystrybucyjnymi wykaz obejmuje urządzenia, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji. Wykaz znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), zrzeszającego operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych, operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej.

„Od 1 sierpnia 2021 r. każda osoba zainteresowana montażem modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), może sprawdzić, czy wybrane urządzenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Tauron Dystrybucja i pozostałe spółki dystrybucyjne. Obecnie we wspólnym, ogólnopolskim wykazie jest już blisko 1,1 takich urządzeń” – podał w piątek Tauron.

Aktualizowany wykaz znajduje się pod linkiem http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow. Weryfikacja dotyczy posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznej. Na stronie ptpiree.pl zamieszczono skierowaną do producentów oraz dystrybutorów falowników zachętę do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie ich urządzeń w wykazie.

Tauron podał w piątek, że ogółem na całym obsługiwanym przez koncern terenie w pierwszym półroczu br. przyłączono do sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 320 MW. „Dla prawidłowej pracy tych urządzeń bardzo ważne jest, żeby spełniały określone wymogi i posiadały konieczne certyfikaty” – powiedział cytowany w informacji koncernu prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

„Dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych z naszej strony konieczne jest podejmowanie szeregu działań o charakterze technicznym, w tym planowanie i realizacja koniecznych inwestycji sieciowych. Jednak producenci, prosumenci i instalatorzy również powinni mieć świadomość swojego wpływu na parametry pracy sieci elektroenergetycznej. Bardzo ważne są wybór, prawidłowość montażu i sposób ustawienia instalacji” – dodał Zasina.

Tauron przypomina, że 31 lipca br. minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się przez producentów oraz dystrybutorów modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), jedynie deklaracją zgodności.

Producenci oraz dystrybutorzy modułów wytwarzania energii elektrycznej mogą składać dokumenty umożliwiające umieszczenie urządzeń w wykazie na stronie PTPIREE. Dodatkowy kontakt i informacje można uzyskać na stronie i pod adresem certyfikaty@ptpiree.pl.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/

Wykaz certyfikowanych urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia