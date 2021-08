Górny próg opłat za śmieci naliczanych metodą wodną od 1 stycznia 2022 r.

Opłaty za śmieci naliczane metodą wodną. Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną. Nie powinien on przekraczać 150 zł - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Mieszkania spod lady. Jak kupować nieruchomości, których jeszcze nie ma na rynku

Kupno mieszkania. Dziś rynek nieruchomości sprzyja sprzedającym. Często, kiedy pojawia się ciekawa oferta mieszkania trzeba dziś działać szybko. Jeśli nie dotrzemy do interesującej nas nieruchomości w pierwszym możliwym terminie, może się okazać że zniknie ona z rynku, zanim będziemy się mogli z nią zapoznać.

Frankowicze wygrywają w sądach

Kredyty frankowe. Frankowicze wygrywają większość spraw w sądach. Banki: Dlatego, że sądy postępują niewłaściwie.

Kooperatywy mieszkaniowe - uwagi BCC do projektu ustawy

Kooperatywy mieszkaniowe. W projekcie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych zabrakło odpowiedzi na prawidłowo zdiagnozowane problemy rynku: brak mieszkań oraz domów mieszkalnych w przystępnych cenach, a w samych przepisach jest szereg nieścisłości i usterek. Projekt wymaga dalszych prac, zwłaszcza gruntownego i ponownego przeanalizowania jego założeń - pisze Business Centre Club.

Poziom kredytowania nieruchomości przekroczy w tym roku 80 mld zł

Kredyty mieszkaniowe. Wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa przekroczy w tym roku 80 mld zł. Osiągnięcie takiego wyniki oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tys. nowych kredytów mieszkaniowych – powiedział Jacek Furga z ZBP podczas środowej konferencji prasowej.

PKO BP: zamiana kredytów frankowych na złotowe o stałym oprocentowaniu

Kredyty frankowe - ugody. PKO BP pod koniec września chce zaproponować na szeroką skalę proces zawierania ugód z klientami posiadającymi w tym banku kredyty we frankach. Klienci, jako podstawową opcję, dostaną możliwość konwersji kredytu frankowego na kredyt w złotych o stałej stopie - powiedział PAP Jan Emeryk Rościszewski, p.o. prezesa PKO BP.

Rynek mieszkaniowy 2021 - ceny rosną, brakuje terenów inwestycyjnych

Rynek mieszkaniowy 2021. Polski rynek mieszkaniowy jest w fazie intensywnego wzrostu i wciąż ma duży potencjał w porównaniu z innymi krajami europejskimi - poinformował PAP Biznes ekspert Deloitte, Dominik Stojek. Zwrócił też uwagę na niską dostępność terenów inwestycyjnych, która może w przyszłości przyczynić się do spadku podaży mieszkań i dalszego wzrostu ich cen.

Popyt na nieruchomości mieszkaniowe rośnie na całym świecie

Nieruchomości mieszkaniowe. Apetyt na nieruchomości mieszkaniowe rośnie na całym świecie. Jedna na cztery osoby planuje przeprowadzkę w ciągu 12 miesięcy.

Fotowoltaika i energia z OZE - co Polacy sądzą o zielonej energii

Fotowoltaika i energia z OZE. W związku z dynamicznym rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, firma SunSol postanowiła przeprowadzić badanie, by sprawdzić, jaki jest stosunek Polaków do źródeł zielonej energii. I jak się okazało, jest on bardzo pozytywny.

Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego opublikowana

Odbudowa Pałacu Saskiego. W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa dotycząca odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Na potrzeby odbudowy zostanie powołana Rada Odbudowy oraz utworzona Spółka Celowa.

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Nieruchomości magazynowe. W I półroczu 2021 deweloperzy zbudowali 1,16 mln mkw. magazynów - to o 100 tys. mkw. więcej rdr, a popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw., co jest najwyższą półroczną wartością w historii polskiego rynku magazynowego - podała raporcie firma Colliers.

Jak koszt zakupu gruntów wpływa na ceny mieszkań?

Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Jakie ceny osiągają grunty pod budowę mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast? Jak wartość ich zakupu przedkłada się na rentowność inwestycji i ceny mieszkań? Jaka jest dostępność ziemi? Czy firmy planują zakupy gruntów? Jakich działek poszukują? Gdzie?

Kredyty frankowe a kurs CHF

Kredyty frankowe a kurs CHF. Przez rok frank szwajcarski wzmocnił się wobec złotego o prawie 3,8 proc. Jednak kurs poniżej poziomu 4,25 zł za franka powinien być obroniony.

Nowela ustawy śmieciowej z podpisem prezydenta

Ustawa śmieciowa. Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach - podała Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ustanawia m.in. maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody.

Zakup mieszkania na kredyt - czy warto?

Zakup mieszkania. Zastanawiasz się, czy kupno mieszkania na kredyt w obecnej sytuacji to dobry pomysł? Czy zainwestowanie w lokum na wynajem nadal jest opłacalną inwestycją, jak przekonują media? Co przyszły kredytobiorca powinien wiedzieć o nowelizacji Rekomendacji S? Czy program „Polski Ład” wprowadzi istotne zmiany na rynku nieruchomości? Te pytania powinny zadać sobie osoby, które szykują się do zrealizowania swojego marzenia o posiadaniu własnych „czterech kątów”, w czym ma im pomóc kredyt, jak i wszyscy zainteresowani rynkiem najmu. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielą na nie odpowiedzi.

Wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze". Blisko 17 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację złożyli w lipcu Polacy do programu "Czyste powietrze" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Fundusz wskazał, że jest to dwukrotnie lepszy wynik niż w lipcu 2020 r. i 10 proc. wzrost do czerwca br.

Kiedy wynajmowanie mieszkań jest najbardziej opłacalne?

Wynajem mieszkań. Na nieruchomościach pod wynajem można osiągnąć nawet 20% stopę zwrotu z inwestycji, pod warunkiem, że lokal jest elastycznie wynajmowany.

Budownictwo mieszkaniowe - stabilizacja na wysokich poziomach

Budownictwo mieszkaniowe. Najnowsze statystyki GUS, będące podsumowaniem wyników budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku, wskazują na stabilizację aktywności inwestycyjnej rynku pierwotnego na zdecydowanie ponadprzeciętnych poziomach. Czy tego typu przyśpieszenie ma trwały czy może tylko przejściowy charakter?

Budowa domów do 70 m kw. na zgłoszenie szansą dla rodzimych firm budowlanych

Budowy domów do 70 m kw. na zgłoszenie to szansa m.in dla rodzimych firm budowlanych – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w stanowisku do projektu ustawy w tej sprawie. Zastrzega, że z projektowanej ustawy trzeba wyeliminować wszelkie nieścisłości interpretacyjne.

Kosz dachowy - jak wykonać prawidłowo

Kosz dachowy. Kosz dachowy słusznie zasłużył na opinię jednego z najbardziej wrażliwych na przeciekanie elementów dachu. Schowany pomiędzy dwiema połaciami, nie budzi zainteresowania dopóty, dopóki na poddaszu nie zauważymy plam wilgoci lub śladów zacieków na wewnętrznej ścianie przylegającej do ujścia kosza. Dlaczego osoby budujące swój dom powinny wiedzieć, czym jest kosz dachowy? Dlaczego jakość materiałów, z których jest wykonany, jest tak ważna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz montażu, radzi Michał Zbójniewicz, uczestnik programu branżowego SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz BMI Braas, właściciel firmy Dach-Bud z Przemkowa (woj. dolnośląskie).

Zamożni kupują własne mieszkania, biedniejsi wybierają najem

Własność mieszkania czy najem. Osoby o wyższych dochodach wybierają własne „M”, podczas gdy gorzej zarabiających częściej na to po prostu nie stać i są zmuszeni do najmu. Jest to prawidłowość, która powtarza się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Pożar domu. Jednym z częstszych powodów pożarów w domach, obok nieostrożności mieszkańców, są usterki instalacji elektrycznej. O czym trzeba pamiętać, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia?

Sytuacja na rynku najmu nie jest jednoznaczna

Rynek najmu mieszkań. Statystyki są windowane głównie przez najem krótkoterminowy i wakacyjną turystykę. Na jesień może być już zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, że studenci wcale nie są pewni powrotu na swoje uczelnie.

Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego w IV kwartale

Gwarancja wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia w IV kwartale br. powinien być przedstawiony do konsultacji - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości - co trzeba wiedzieć

Aneks do umowy przedwstępnej. Przedłużenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży nieruchomości) jest możliwe, ale wymaga dobrej woli ze strony sprzedającego i sporządzenia aneksu do umowy przedwstępnej. W pewnych sytuacjach, aneks do umowy przedwstępnej powinien zostać zawarty w formie notarialnej. Długi termin oczekiwania na decyzję kredytową sprawia, że preferowane mogą być osoby posiadające własne środki na zakup nieruchomości. Co trzeba wiedzieć o aneksie do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?