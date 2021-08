Wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze". Blisko 17 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację złożyli w lipcu Polacy do programu "Czyste powietrze" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Fundusz wskazał, że jest to dwukrotnie lepszy wynik niż w lipcu 2020 r. i 10 proc. wzrost do czerwca br.

Program "Czyste powietrze" - wnioski

Według NFOŚiGW liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację z programu "Czyste powietrze", sukcesywnie rośnie.

"W lipcu złożono 16 922 wnioski i jest to o 1 672 (10 proc.) wnioski więcej niż w czerwcu, w ubiegłym roku w lipcu złożonych było około 8 tys. wniosków, więc nastąpił dwukrotny wzrost tej liczby w porównaniu do 2020 r." - podała PAP doradczyni Departamentu Czystego Powietrza NFOŚiGW Aleksandra Czarnecka.

Jak zaznaczyła, każdy miesiąc ma inne uwarunkowania w kontekście prowadzonych prac zgodnie z programem. "Okres wakacyjny – lipiec, jest tym czasem kiedy można, przede wszystkim, skutecznie zrealizować inwestycję, więc głównie na tym skupia się nasz beneficjent, ale również można złożyć wniosek" - wskazała. Dodała, że widać stałą tendencję wzrostową, zarówno w kontekście składanych wniosków o dofinansowanie, jak i następnie w ich rozliczaniu.

Według Czarneckiej, Fundusz dostrzega różnice w nasileniu składania wniosków o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację w różnych rejonach Polski. "Wynika to z wielu, niezależnych od nas przyczyn np. środowiska demograficznego i gospodarczego danego województwa, zbliżający się termin wejścia w życie Uchwały Antysmogowej, większe zaangażowanie samorządów w program" - wyjaśniła.

Wskazała, że sytuacja monitorowana jest cały czas. "Analizujemy dane i staramy się reagować na ewidentne odstępstwa od widocznej krzywej rozwoju programu w poszczególnych województwach" - podała ekspertka.

Program "Czyste powietrze" - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Fundusz przypomina, że od 1 lipca weszła w życie kolejna aktualizacja programu antysmogowego "Czyste powietrze". Od tego dnia będą obowiązywać nowe podwyższone progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji w programie (do 37 tys. zł).

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 2189 zł (o 229 zł więcej niż dotychczas). W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosić będzie 1564 zł na osobę, czyli o 164 zł więcej niż do tej pory. Z podwyższonego dofinansowania korzysta obecnie ok. 30 proc. beneficjentów programu "Czyste powietrze".

Kolejną zmianą, jaka obowiązuje od 1 lipca, jest możliwość otrzymania dotacji na kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Przy podstawowym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać do 9 tys. zł, lecz nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów. Z kolei przy podwyższonej dotacji jest to do 12 tys. zł, ale nie więcej niż 60 proc. kosztów.

NFOŚiGW przypomina jeszcze o innej ważnej zmianie, która weszła w 1 lipcu br., że o dopłaty do kupna pieców węglowych z programu, będzie można ubiegać się jedynie do końca 2021 roku. Odejście od dotacji do pieców węglowych w "Czystym powietrzu" wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, przepisów samorządowych uchwał antysmogowych, a także zapisów w KPO oraz w Polskim Ładzie.

Wymiana kopciuchów - do kiedy?

Zgodnie z przyjętymi uchwałami antysmogowymi, mieszkańcy województw podkarpackiego i śląskiego, który ogrzewają się tzw. kopciuchami, muszą je wymienić do 1 stycznia 2022 roku. W przypadku woj. łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego - to 1 stycznia 2023 roku. Kopciuchy w województwie świętokrzyskim mają zniknąć od 1 lipca 2023 roku. Trochę więcej czasu na wymianę starych pozaklasowych pieców na węgiel mają mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Muszą to zrobić do 1 stycznia 2024 roku. W przypadku województwa dolnośląskiego z kopciuchów można korzystać do 1 lipca 2024; pomorskiego do 1 września 2024; lubuskiego - do 1 stycznia 2027 roku.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt