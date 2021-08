Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

Swoboda wyboru sprzedawcy energii

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access - uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne), od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C). Od końca 2007 r. sprzedawcę zmieniło 928 tys. odbiorców: 707 tys. w grupach taryfowych G i 221 tys. w grupach taryfowych A, B i C.

Od początku tego roku, w porównaniu z drugą połową 2020 r., widać wyraźny wzrost liczby zmian sprzedawcy energii. W grupie odbiorców indywidualnych w czerwcu tego roku zmiany dokonało 1 858 odbiorców (w 2020 r. – 1 297). Natomiast wśród odbiorców biznesowych liczba zmian wzrosła ponad dwukrotnie: w 2021 r. – 456 odbiorców zmieniło sprzedawcę prądu, podczas gdy rok wcześniej na taki krok zdecydowało się tylko 214 odbiorców z grup „biznesowych”.

Zmiana sprzedawcy energii

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny za energię elektryczną, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

czy oprócz energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,

na jaki okres zawierany jest kontrakt,

czy jest automatycznie przedłużany,

jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy), na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej na odległość (tj. umowy zawartej w ramach zorganizowanego systemu zawierania na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, np. przez telefon lub internet) można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Nie wahaj się zapytać sprzedawcy o takie kwestie jak:

wysokość opłat stałych (np. opłaty handlowej),

dodatkowe opłaty czy inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne. Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość Twojego rachunku.

URE zaleca, by przed zawarciem umowy z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

zastanowić się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,

dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty, w tym umowę, jakie zostaną Ci przekazane do podpisu,

upewnić się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca,

dać sobie czas na dokładne przeczytanie dokumentów (w tym umowy).

PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać - od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że od 3 lipca br. przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Twoje prawa:

w przypadku zawierania umowy na odległość przyszły sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć Ci wzór tego oświadczenia,

możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. np. przez telefon, w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,

odstąpienie od umowy może nastąpić: poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy; złożenie pisemnego oświadczenia osobiście bezpośrednio w lokalu sprzedawcy; jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy,

zawsze możesz skontaktować się ze swoim dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej czy gazu, jeśli coś wzbudzi Twoje zastrzeżenia lub pytania.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,

nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,

jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,

sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),

jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.

Świadomy Klient sprawdza, czyta, pyta

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów, a także do zapoznania się z kampanią informacyjną Towarzystwa Obrotu Energią pod patronatem URE „Poradnik świadomego Klienta”.

Sprawdzaj ostrzeżenia konsumenckie na stronie URE. Regulator zamieszcza tam informacje istotne dla konsumentów m.in. o firmach, które straciły koncesje lub upadły.

Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.

Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.

W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,4 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).

Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Całkowita ilość energii elektrycznej dostarczonej w 2020 r. odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, tzn. po skorzystaniu z zasady TPA wyniosła ponad 71 TWh, tj. ponad 51 proc. energii dostarczonej odbiorcom końcowym ogółem. W porównaniu z 2019 r. udział energii dostarczonej odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy w sumie energii dostarczonej odbiorcom wzrósł o 1,76 punktu procentowego (w 2019 r. wynosił on 49,5 proc.).

