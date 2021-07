Szybki wzrost cen domów jednorodzinnych

Domy jednorodzinne. Szybki wzrost cen mieszkań podbija ceny za domy jednorodzinne. Podbija je nie tylko popyt i inflacja, ale też nasze coraz wyższe oczekiwania dotyczące zastosowanych rozwiązań, takich jak panele czy pompy wodne.

Powierzchnie biurowe - jakie trendy obowiązują?

Powierzchnia biurowa. Z powodu pandemii pracodawcy będą musieli zaoferować pracownikom rozwiązania zachęcające ich do przychodzenia do biur - uważają eksperci CBRE. Ich zdaniem biuro powinno m.in. oferować komfortową przestrzeń do pracy, zapewniać miejsce do relaksu i obniżać poziom stresu.

Home staging przy sprzedaży nieruchomości. Czy to się opłaca?

Home staging to wizualne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Jego celem jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, podkreślenie jego unikalnego charakteru aby wzbudzić zainteresowanie jak największej liczby poszukujących dany rodzaj nieruchomości. W wyniku działań home stagingu powinno się uzyskać szybszą sprzedaż lub wynajem nieruchomości za możliwie najwyższą cenę. Dzieje się tak dlatego, że ludzie “kupują oczami” i niestety wiele osób nie potrafi sobie pewnych rzeczy wyobrazić. Muszą je zobaczyć. Dlatego stosowanie technik home stagingu pozwoli zmienić wygląd nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży lub wynajmu staje się miejsca przyjaznego dla aktualnych lub wcześniejszych mieszkańców produktem atrakcyjnym dla nabywców.

Kredyty mieszkaniowe (lipiec 2021 r.) - zdolność kredytowa, oprocentowanie

Kredyty mieszkaniowe. Lipiec 2021 r. przyniósł nowe regulacje rynku kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). W efekcie banki chcą na zakup mieszkań pożyczać niższe kwoty. Różnica wielka nie jest, ale pomaga zadłużać się z większą dozą roztropności. Wszyscy przecież sugerują, że kiedyś w końcu kredyty zdrożeją.

Rynek najmu mieszkań - kto odpowiada za problemy inwestorów?

Rynek wynajmu mieszkań w Polsce - dla studentów oraz osób przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych - po ogromnym zastoju związanym z pandemią, zaczyna się ożywiać. Dla inwestorów na rynku nieruchomości oznacza to powrót do większych zysków.

Mój Prąd 2021 - wniosek

Mój Prąd 2021 - wniosek. Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu „Mój Prąd” na lata 2021-2023 (Część 1). Dofinansowaniu podlega zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych - Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0. Od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku (lub do wyczerpania przekazanej na ten cel kwoty) trwa nabór wniosków w trzeciej edycji rządowego programu „Mój Prąd”. Dofinansowaniu podlega jedynie zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Kwota tego dofinansowania będzie mniejsza, niż w latach ubiegłych – wyniesie ona 3 tys. złotych, a łączna kwota przekazana na poczet programu to 534 mln złotych. Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów wyznaczono od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Polski rynek mieszkaniowy znów atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów

Rynek najmu nieruchomości. Po korekcie z końca I kw. w ośmiu z dziesięciu największych polskich miast nastąpiły wzrosty średnich oczekiwań wynajmujących. Jednak ceny ofertowe wciąż są znacznie niższe niż przed rokiem i dwoma laty.

Społeczne Agencje Najmu (SAN) - co warto wiedzieć?

Społeczne Agencje Najmu (SAN). Od 23 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy, które pozwolą na tworzenie społecznych agencji najmu. W jakiej formie może działać SAN? Jakie warunki musi spełniać SAN, aby prowadzić działalność? Jakie umowy będą zawierane w ramach działań SAN?

Jak pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli?

Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

Mieszkanie obciążone dożywotnią służebnością a podatki

Mieszkanie obciążone dożywotnią służebnością . Podatnik kupił mieszkanie, ale zmuszony był je sprzedać, i to po cenie znacznie niższej niż rynkowa. Powodem zaniżenia ceny transakcji była ciążąca na nieruchomości dożywotnia służebność mieszkania, przez którą, pomimo upływu lat, nie mógł z niej korzystać. Fiskus stwierdził, że w przepisach podatkowych nie ma mowy o tym, aby wada prawna nieruchomości należała do katalogu okoliczności, które mogą wpływać na zaniżenie podstawy opodatkowania. Ochronę przed takim działaniem podatnik uzyskał w sądzie, który przypomniał fiskusowi, że „…zgodnie z uwarunkowaniami konstytucyjnymi nie wolno niejasnych uregulowań podatkowych interpretować na niekorzyść podatników…” (wyrok WSA w Gdańsku z 2 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1099/20).

Ryzyko kredytowe - kiedy wzrosną stopy NBP?

Ryzyko kredytowe a stopy NBP. Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych NBP obecnie jest duże. Jak banki powinny informować kredytobiorców o takim ryzyku?

Ile trzeba czekać na pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę. Jedną z największych przeszkód w budowie mieszkań są narastające opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na budowę. Jak długo firmy muszą czekać na decyzje w poszczególnych miastach? Co uniemożliwia terminowe wydawanie decyzji?

Warszawa. Nie będzie ogródków gastronomicznych "za grosz"

W Warszawie nie będzie ogródków gastronomicznych "za grosz". Nadal za zajęcie pasa drogowego na ogródek przy gastronomi będzie obowiązywać ulga 75 proc., czyli taka, jaką Rada Warszawy wprowadziła podczas pandemii.

Ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów leśnych pod inwestycje energetyczne

Grunty leśne pod inwestycje energetyczne. Rząd w trzecim kwartale chce przyjąć projekt ustawy, która ma rozwiązać problem pozyskiwania gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź zw. z elektromobilnością - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Polski Ład. Bon mieszkaniowy i gwarancje spłaty kredytów hipotecznych

Bon mieszkaniowy i gwarancje spłaty kredytów hipotecznych. MRPiT ukończyło prace nad dwoma projektami ustaw, które są częścią Polskiego Ładu: o bonie mieszkaniowym i gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych oraz o domu do 70 mkw. bez formalności. Ruszyła też pełna cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i CEEB. „Rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków to priorytet mojego resortu” – mówił wicepremier Jarosław Gowin na konferencji prasowej w Sejmie, w której udział wzięła także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Czy podczas remontu warto zainwestować w smart home?

Smart home. W czasie wakacji sporo osób decyduje się na remont domu lub mieszkania. To dobra okazja nie tylko do odświeżenia ścian, ale także implementacji inteligentnych rozwiązań, które mogą zwiększyć komfort czy oszczędzić pieniądze.

Rosnące ceny materiałów wpływają na wyniki deweloperów

Ceny materiałów budowlanych. Presja ze strony cen materiałów może utrzymać się co najmniej do końca roku, a rosnące z tego tytułu koszty mogą być widoczne już w przyszłorocznych wynikach deweloperów - oceniają analitycy. Na razie firmom udaje się przerzucać wzrost cen na klienta końcowego, jednak poziom, przy którym przestaną oni akceptować wyższe cenniki jest coraz bliżej.

Budowa zbiornika wodnego do 5000 m kw. - bez pozwolenia

Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. i nieprzekraczającej 5000 m kw. i głębokości do 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy - zakłada projekt nowelizacji Prawa budowlanego.

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe. Z początkiem lipca 2021 roku weszły w życie przepisy o dodatkach mieszkaniowych na nowych zasadach. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii regulacje mają usprawnić system dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Jakie zmiany wprowadził ustawodawca w dodatkach mieszkaniowych?

Polacy kupują mieszkania za gotówkę

Zakup mieszkania. W I kwartale 70 proc. mieszkań w największych miastach zostało zakupionych za gotówkę. To oznacza, że na ten cel zamożni Polacy w I kwartale wydali 5,9 mld zł – napisano w analizie HRE Investments.

Dariusz Węglicki: Dlaczego w Polsce brakuje inwestorów pakietowych? [PODCAST]

W Polsce brakuje instytucji REIT, czyli: Real Estate Investment Trust. Tak, aby osoby, które mają mniej pieniędzy mogły zainwestować w sposób, który budzi zaufanie - mówi Dariusz Węglicki. Zapraszamy do słuchania najnowszego odcinka podcastu.

Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość?

Sprzedaż mieszkania na własną rękę bądź za pośrednictwem biura nieruchomości wiąże się ze sporym ryzykiem, wysokimi kosztami, a przede wszystkim utratą sporej ilości czasu. Eksperci wskazują, że rozwiązaniem znacznie tańszym i bezpieczniejszym może być sprzedaż nieruchomości wyspecjalizowanej firmie. W Stanach Zjednoczonych jest to już bardzo popularna usługa, w Polsce natomiast niewiele osób wie o takiej możliwości.

Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi

Kredyty mieszkaniowe. O 55,9% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – tak wynika z odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Co wpływa na utrzymujące się zainteresowanie nieruchomościami?

Ceny mieszkań w europejskich miastach

Ceny mieszkań w europejskich miastach. Brak równowagi między popytem a podażą w większości europejskich miast powoduje, że ceny mieszkań rosną szybciej niż dochody. W efekcie wielu młodych ludzi jest zmuszonych wynajmować mieszkania dłużej niż poprzednie pokolenia – wynika z opublikowanego raportu firmy Colliers.