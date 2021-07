W Warszawie nie będzie ogródków gastronomicznych "za grosz". Nadal za zajęcie pasa drogowego na ogródek przy gastronomi będzie obowiązywać ulga 75 proc., czyli taka, jaką Rada Warszawy wprowadziła podczas pandemii.

Warszawa. Nie będzie ogródków gastronomicznych "za grosz"

W Warszawie nie będzie ogródków gastronomicznych "za grosz". Nadal za zajęcie pasa drogowego na ogródek przy gastronomi będzie obowiązywać ulga 75 proc., czyli taka, jaką Rada Warszawy wprowadziła podczas pandemii.

W czwartek (8 lipca) stołeczni radni zagłosowali przeciw zmianom w uchwale w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w Warszawie z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.

Zajęcie pasa drogowego na ogródek gastronomiczny

Reklama

W propozycji zawarto, aby za zajęcia pasa drogowego na ogródek gastronomiczny można było zapłacić jeden grosz. Obecnie obowiązują – wprowadzone podczas pandemii przepisy – według których za ogródek gastronomiczny płaci się 75 proc. normalnej kwoty.

Przedstawiciel miasta podczas sesji Maciej Fijałkowski z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju argumentował, że to, co zaproponowało już miasto, jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców gastronomicznych, a w tej chwili nie ma już "twardego lockdownu". Przeciw takiemu rozwiązaniu był również Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych KO w Radzie Warszawy. Jak mówił, taka stawka to rozwiązanie właśnie na czas "twardego lockdownu" i ta uchwała nie jest dziś konieczna.

Autorka: Natalia Kamińska