Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

Lokalny program "Mój Deszcz". Dotacje do łapania deszczówki Jak wynika z informacji w poniedziałkowym (z 14 czerwca) biuletynie gliwickiego magistratu, lokalny program "Mój Deszcz" zapewnia jednorazowe dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i nadziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miejscu opadu. Reklama Miasto w tym roku przeznaczyło na nowy program dotacyjny, będący elementem Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu, 500 tys. zł. Jak wyjaśnił wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok, „Mój Deszcz” jest z założenia uzupełnieniem dla programu ogólnopolskiego "Moja Woda", koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). „Mieszkańcy powinni mieć pewność, że mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na gromadzenie wód opadowych. Ponieważ pula środków WFOŚiGW zarówno w 2020, jak i 2021 r. bardzo szybko się wyczerpała, uruchamiamy miejski program. Do tego, że gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać” – zaznaczył Śpiewok. Program "Mój Deszcz" - wnioski o dotacje od 15 lipca 2021 r. O dotację z lokalnego programu, koordynowanego przez wydział gospodarowania wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, mogą starać się do 15 lipca br. mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia - z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Reklama Program może pokryć do 85 proc. kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności do 10 m sześc. (również dekoracyjnego). Zapewniane ma być do 4 tys. zł jednorazowego wsparcia, przy zakazie podwójnego finansowania – dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu. Zobacz również: Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

Wnioski w programie „Moja Woda” do 10 czerwca 2021 r.

Dotacje z programu "Moja Woda" - czy należy wykazać w rocznym PIT? Program „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”. Dotacje na budowę ogrodu deszczowego W tym roku inwestycje mieszkańców związane z gromadzeniem wody deszczowej dofinansowuje też w regionie samorząd Sosnowca. Na projekt pod nazwą „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” miasto przeznaczyło do 100 tys. zł. Dotacja może być przeznaczona na zakup, montaż i wykonanie robót ziemnych lub remont istniejących instalacji. Chodzi np. o budowę ogrodu deszczowego w pojemniku lub gruncie, budowę muldy chłonnej lub studni chłonnej, naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu czy budowę podziemnego zbiornika na wody opadowe. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane. Sosnowiczanie mogą otrzymać 80 proc. poniesionych kosztów na realizację objętego programem zadania, jednak – podobnie, jak w Gliwicach - nie więcej niż 4 tys. zł. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości w granicach miasta. Nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje. autor: Mateusz Babak