Nieruchomość inwestycyjna - jak kupić i szybko sprzedać z zyskiem?

Nieruchomość inwestycyjna. Zakup, czasem remont i sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, to proces, który wymaga wielu przygotowań. Zaczyna się na długo przed tym, nim zostanie ona wystawiona na sprzedaż. Jak to zrobić?

Nieruchomości biurowe - niskie poziomy wynajęcia i mniej metrów w budowie

Rynek nieruchomości biurowych w Polsce znajdował się w fazie hossy do czasu wybuchu pandemii. Rok 2020 przyniósł wiele zmian i spowolnienie aktywności zarówno deweloperów, jak i najemców. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda ten rynek teraz, po ponad roku funkcjonowania w nowych warunkach. Firma doradcza Cresa przeprowadziła analizę aktualnego poziomu wynajęcia biurowców oraz realizowanych inwestycji biurowych w Polsce.

Domek dla pożytecznych owadów zapylających. Z czego zrobić, gdzie umieścić?

Domek dla owadów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska radzi jak zrobić i gdzie umieścić domek dla pożytecznych owadów zapylających.

Społeczne Agencje Najmu (SAN) - jak będą działać?

Społeczne Agencje Najmu - Sejm uchwalił ustawę. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu najmu ma zwiększyć się dostępność mieszkań. Jak będą działać Społeczne Agencje Najmu (SAN)?

Kleszcze - co radzą zoolodzy?

Kleszcze. Zdaniem zoologów z powodu ocieplającego się klimatu kleszcze mogą być one aktywne coraz dłużej - prawie cały rok. Wyższe temperatury sprawiają też, że w Polsce pojawiają się – i przeżywają coraz dłużej – nowe gatunki, które dotąd występowały np. w Afryce. Niepokojące jest też to, że kleszcze nie mają naturalnych wrogów.

Czy to dobry moment na sprzedaż mieszkania?

Sprzedaż mieszkania. Mimo początkowych obaw rynku deweloperskiego o brak zainteresowania zakupem lokali, pandemia oszczędziła mieszkaniówkę. Zarówno słupki popytu, jak i te cenowe wciąż szybują ku górze ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czy jest to dobry czas na sprzedaż mieszkania i co warto wiedzieć przy takiej operacji?

Mieszkanie z wielkiej płyty – tańsze i dobrze zlokalizowane, choć nie bez wad

Mieszkanie z wielkiej płyty. Niższa cena, dobra lokalizacja i rozwinięta infrastruktura, to trzy najważniejsze atuty blokowisk z wielkiej płyty. Choć PRL-owskie budynki mają swoje mankamenty, to Polacy tak chętnie je kupują, że ich oferta jest mocno przebrana.

Wynajem mieszkania - kontrola stanu mieszkania przez właściciela

Wynajem mieszkania - kontrola stanu mieszkania przez właściciela. Wejście właściciela (wynajmującego) do mieszkania lub domu, które nie zostało uzgodnione z najemcą wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Tego ryzyka można uniknąć ustalając w umowie najmu zasady wizytacji mieszkania. Wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach związanych z awarią, właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania bez zapowiedzi.

Inflacja coraz bardziej rządzi rynkiem nieruchomości [VIDEO]

Rynek nieruchomości coraz bardziej odgrywa rolę tarczy osłabiającej atak inflacji na nasze portfele. W kwietniu wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 41 proc. r/r, a liczba kredytów o 24 proc.

W czasach pandemii chcemy mieszkać bliżej natury

Mieszkania a natura. Chociaż trwająca epidemia nie osłabiła rynku mieszkaniowego, to jednak wpłynęła na zmianę preferencji zakupowych i samego stylu życia konsumentów. Klienci deweloperów coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na aspekt środowiskowy w ich przyszłym codziennym otoczeniu. Na znaczeniu zyskały mieszkania blisko terenów zielonych, a także możliwość posiadania ogródka.

Rynek deweloperski czeka fala konsolidacji i przejęć

Rynek deweloperski. W najbliższych latach polski rynek deweloperski czeka fala konsolidacji i przejęć zarówno ze strony dużych polskich firm deweloperskich szukających możliwości wzrostu, ale także przez kapitał międzynarodowy doceniający potencjał i atrakcyjność polskiego rynku mieszkaniowego, w tym także rynku czynszowego - oceniają eksperci JLL.

Dom z ogrodem - dobre lokalizacje pod Warszawą

Dom z ogrodem - dobre lokalizacje pod Warszawą. Pandemia zapoczątkowała nowy trend na rynku nieruchomości. Do tej pory, docenialiśmy mieszkanie w centralnych dzielnicach Warszawy, dobrze skomunikowanych z miejscem pracy. Nowa rzeczywistość wykreowała nowe potrzeby. Obecnie mamy inne priorytety i bardziej świadomie wybieramy przestrzeń, w której żyjemy. Liczy się dla nas cisza, prywatność i zielona okolica. Co więcej, inaczej niż dotychczas, wyprowadzamy się za miasto, nie w celu znalezienia oszczędności lub prestiżu w najmodniejszych podwarszawskich lokalizacjach, ale przede wszystkim stawiając na pierwszym miejscu potrzeby życiowe.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego to 313 tys. zł

Kredyty mieszkaniowe - średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w I kwartale 2021 roku wyniosła 313 tys. zł. Na koniec roku 2020 było to 305 tys. zł – poinformował Związek Banków Polskich.

Domek dla owadów na zielonym dachu uczelni

Domek dla owadów na zielonym dachu uczelni to praktyka warta naśladowania. To także ciekawy pomysł na proekologiczne integracje pracownicze.

Flippowanie dociera na regionalne rynki nieruchomości

Flipping to jeden z najbardziej stabilnych pomysłów na zdobycie wolności finansowej. To również doskonała forma na ulokowanie naszych oszczędności i zabezpieczenie ich przed galopującą inflacją. Na czym polega fliping?

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego - kwota

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego. W skrajnym przypadku nawet kilkanaście lat może trwać oszczędzanie na wkład własny do kredytu na 45-metrowe mieszkanie. Dlatego zaproponowana w ramach Polskiego Ładu gwarancja kredytowa, która ma ułatwić zakup własnego mieszkania, może rozwiązać bardzo realny problem wielu Polaków. Jeśli są dziś najemcami, to zbieranie wymaganego przez banki wkładu własnego trwać może latami.

Szukamy większych mieszkań, czyli zmiany na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości. Poszukiwane większe metraże - preferencje klientów kupujących nieruchomości zmieniły się o 180 stopni!

Czy deweloperzy planują dywersyfikację działalności?

Firmy budujące mieszkania - czy biorą pod uwagę zmianę kierunku działalności? Czy zamierzają wejść w nowe sektory rynkowe, segment PRS albo współpracę z innymi podmiotami przy realizacji projektów? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Kto nie płaci czynszu za mieszkanie?

Kto nie płaci czynszu za mieszkanie? Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że co prawda w 2020 r. suma nieuregulowanych zaległości czynszowych wzrosła o blisko 10 proc. i wyniosła 464 mln zł, jednak złożyły się na to głównie problemy czterech województw – śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W większości pozostałych zmiany były niewielkie, a w niektórych, zwłaszcza w drugiej połowie roku, poziom zadłużenia nawet nieznacznie spadał. Największe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań mają osoby w średnim wieku oraz starsi. Dodatkowo dla 66 proc. dłużników niezapłacone rachunki za lokum to nie jedyne zaległe zobowiązania.

Setki miliardów zł na termomodernizację budynków do 2050 r.

Termomodernizacja budynków. Do 2050 r. na termomodernizację budynków w Polsce możemy potrzebować miliardów, jeśli nie setek miliardów złotych; dużo środków musi pochodzić z sektora prywatnego - mówiła na Europejskim Kongresie Gospodarczym wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Powstał największy dom dla owadów na świecie

Powstał największy dom dla owadów na świecie, a zbudowali go... deweloperzy. Idea stworzenia największego domku dla owadów to reakcja deweloperów na niepokojące dane dotyczące zmian zachodzących w ekosystemie.

Umowa o dożywocie - co trzeba wiedzieć?

Umowa o dożywocie. Liczba umów o dożywocie zawieranych w Polsce rośnie coraz szybciej. Z najświeższych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w roku 2018 podpisano nieco ponad 11 tys. tego typu umów, w 2019 roku ponad 12 tys. a w 2020 ponad 13 tys.[1] Jeśli dynamika wzrostu z ostatnich lat zostanie utrzymana, w 2021 roku wzrost liczby nowych umów wyniesie 12,8 proc. Czego dotyczy umowa o dożywocie i z kim można ją zawrzeć? W jakiej formie jest zawierana umowa o dożywocie? Jakie podatki trzeba zapłacić?

Bony mieszkaniowe, dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego - jak wpłyną na rynek nieruchomości?

Bony mieszkaniowe, dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego. Zapowiadane w Polskim Ładzie wsparcie państwa w zakupie mieszkania może tymczasowo spowolnić popyt na nowe nieruchomości. Klienci będą się wstrzymywać z kupnem do momentu uruchomienia bonów mieszkaniowych, dopłat i gwarancji wkładu własnego. Wtedy popyt ponownie wzrośnie, bo większa będzie grupa osób, które będą mogły sobie pozwolić na własne M. Rządowe zapowiedzi mogą jednak doprowadzić do wzrostu cen nowych nieruchomości, które już teraz – mimo pandemii – są na wysokim poziomie. Dotyczy to szczególnie małych miejscowości, gdzie konkurencja wśród deweloperów mieszkaniowych jest mniejsza.

Kredyt na działkę i na dom: 2 w 1 czy 2 oddzielne kredyty?

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną i na dom lub mieszkanie. Czym kredyt hipoteczny na zakup działki różni się od tego zaciąganego na zakup domu, mieszkania i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze w obecnej, pandemicznej rzeczywistości?

Sprzedaż mieszkania bez podatku dochodowego? Notariusze ostrzegają

Sprzedaż mieszkania a podatek. Przy sprzedaży nieruchomości: mieszkania albo domu należy zapłacić podatek dochodowy. Są jednak sytuacje, które zwalniają z tego obowiązku, ale w przepisach prawnych kryje się też sporo pułapek, na które zwracają uwagę notariusze.