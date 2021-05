Średnia wartość kredytu mieszkaniowego to 313 tys. zł

Kredyty mieszkaniowe - średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w I kwartale 2021 roku wyniosła 313 tys. zł. Na koniec roku 2020 było to 305 tys. zł – poinformował Związek Banków Polskich.

Domek dla owadów na zielonym dachu uczelni

Domek dla owadów na zielonym dachu uczelni to praktyka warta naśladowania. To także ciekawy pomysł na proekologiczne integracje pracownicze.

Flippowanie dociera na regionalne rynki nieruchomości

Flipping to jeden z najbardziej stabilnych pomysłów na zdobycie wolności finansowej. To również doskonała forma na ulokowanie naszych oszczędności i zabezpieczenie ich przed galopującą inflacją. Na czym polega fliping?

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego - kwota

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego. W skrajnym przypadku nawet kilkanaście lat może trwać oszczędzanie na wkład własny do kredytu na 45-metrowe mieszkanie. Dlatego zaproponowana w ramach Polskiego Ładu gwarancja kredytowa, która ma ułatwić zakup własnego mieszkania, może rozwiązać bardzo realny problem wielu Polaków. Jeśli są dziś najemcami, to zbieranie wymaganego przez banki wkładu własnego trwać może latami.

Szukamy większych mieszkań, czyli zmiany na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości. Poszukiwane większe metraże - preferencje klientów kupujących nieruchomości zmieniły się o 180 stopni!

Czy deweloperzy planują dywersyfikację działalności?

Firmy budujące mieszkania - czy biorą pod uwagę zmianę kierunku działalności? Czy zamierzają wejść w nowe sektory rynkowe, segment PRS albo współpracę z innymi podmiotami przy realizacji projektów? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Kto nie płaci czynszu za mieszkanie?

Kto nie płaci czynszu za mieszkanie? Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że co prawda w 2020 r. suma nieuregulowanych zaległości czynszowych wzrosła o blisko 10 proc. i wyniosła 464 mln zł, jednak złożyły się na to głównie problemy czterech województw – śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W większości pozostałych zmiany były niewielkie, a w niektórych, zwłaszcza w drugiej połowie roku, poziom zadłużenia nawet nieznacznie spadał. Największe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań mają osoby w średnim wieku oraz starsi. Dodatkowo dla 66 proc. dłużników niezapłacone rachunki za lokum to nie jedyne zaległe zobowiązania.

Setki miliardów zł na termomodernizację budynków do 2050 r.

Termomodernizacja budynków. Do 2050 r. na termomodernizację budynków w Polsce możemy potrzebować miliardów, jeśli nie setek miliardów złotych; dużo środków musi pochodzić z sektora prywatnego - mówiła na Europejskim Kongresie Gospodarczym wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Powstał największy dom dla owadów na świecie

Powstał największy dom dla owadów na świecie, a zbudowali go... deweloperzy. Idea stworzenia największego domku dla owadów to reakcja deweloperów na niepokojące dane dotyczące zmian zachodzących w ekosystemie.

Umowa o dożywocie - co trzeba wiedzieć?

Umowa o dożywocie. Liczba umów o dożywocie zawieranych w Polsce rośnie coraz szybciej. Z najświeższych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w roku 2018 podpisano nieco ponad 11 tys. tego typu umów, w 2019 roku ponad 12 tys. a w 2020 ponad 13 tys.[1] Jeśli dynamika wzrostu z ostatnich lat zostanie utrzymana, w 2021 roku wzrost liczby nowych umów wyniesie 12,8 proc. Czego dotyczy umowa o dożywocie i z kim można ją zawrzeć? W jakiej formie jest zawierana umowa o dożywocie? Jakie podatki trzeba zapłacić?

Bony mieszkaniowe, dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego - jak wpłyną na rynek nieruchomości?

Bony mieszkaniowe, dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego. Zapowiadane w Polskim Ładzie wsparcie państwa w zakupie mieszkania może tymczasowo spowolnić popyt na nowe nieruchomości. Klienci będą się wstrzymywać z kupnem do momentu uruchomienia bonów mieszkaniowych, dopłat i gwarancji wkładu własnego. Wtedy popyt ponownie wzrośnie, bo większa będzie grupa osób, które będą mogły sobie pozwolić na własne M. Rządowe zapowiedzi mogą jednak doprowadzić do wzrostu cen nowych nieruchomości, które już teraz – mimo pandemii – są na wysokim poziomie. Dotyczy to szczególnie małych miejscowości, gdzie konkurencja wśród deweloperów mieszkaniowych jest mniejsza.

Kredyt na działkę i na dom: 2 w 1 czy 2 oddzielne kredyty?

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną i na dom lub mieszkanie. Czym kredyt hipoteczny na zakup działki różni się od tego zaciąganego na zakup domu, mieszkania i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze w obecnej, pandemicznej rzeczywistości?

Sprzedaż mieszkania bez podatku dochodowego? Notariusze ostrzegają

Sprzedaż mieszkania a podatek. Przy sprzedaży nieruchomości: mieszkania albo domu należy zapłacić podatek dochodowy. Są jednak sytuacje, które zwalniają z tego obowiązku, ale w przepisach prawnych kryje się też sporo pułapek, na które zwracają uwagę notariusze.

Ustawa deweloperska - większe obowiązki i wyższe koszty deweloperów

Ustawa deweloperska. Sejm przyjął 20 maja 2021 r. tzw. ustawę deweloperską, która czeka teraz na podpis prezydenta. Nowe przepisy, zakładające m.in. utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, mają zwiększyć ochronę nabywców lokali, ale nałożą też szereg nowych obowiązków na deweloperów, których czeka w związku tym wzrost kosztów prowadzenia działalności. – W skrajnych przypadkach może to nawet doprowadzić do zakończenia działalności przez deweloperów. Jest obawa, że ustawa uderzy w najmniejsze podmioty – mówi radca prawny Wiktor Kotiuk.

Ceny mieszkań w 2021 roku. Coraz drożej i taniej nie będzie?

Ceny mieszkań w 2021 roku. Pierwsze miesiące roku przyniosły kolejne wzrosty cen mieszkań – sugerują dane NBP. Trudno dziś znaleźć miasta, w których stawki faktycznie spadają. Podobnie powinno być w kolejnych kwartałach.

W miesiąc pożyczyliśmy na mieszkania ponad 7 miliardów

Banki pożyczają na mieszkania rekordowe kwoty, a wciąż nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś nie tylko Polacy chcą zaciągać kredyty mieszkaniowe, ale też banki bardzo chcą ich udzielać.

Ochrona konsumentów w nowej ustawie deweloperskiej

Ochrona konsumentów w nowej ustawie deweloperskiej. 20 maja 2021 r. Sejm uchwalił ostatecznie nową ustawę deweloperską, która (zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wzmocni ochronę osób kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym. Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, z którego będą wypłacane pieniądze m.in. w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG. Ustawa reguluje też m.in. umowy rezerwacyjne, nadzór nad wydatkowaniem środków z MRP, usunięcie wad na koszt dewelopera czy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne.

Polski Ład. Jakie rozwiązania dla mieszkalnictwa?

Polski Ład a mieszkania. Ważnym komponentem Polskiego Ładu jest m.in. program dotyczący rozwoju mieszkalnictwa – powiedział w Przemyślu (Podkarpackie) wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Polski Ład – mieszkania, kredyty, budownictwo mieszkaniowe

Polski Ład – mieszkania, kredyty. Czy każdy, kto marzy o swoim domu lub mieszkaniu, będzie mógł w przyszłości skorzystać ze wsparcia państwa lub gminy w osiągnięciu tego celu? Rząd zaprezentował program Polski Ład, a w nim nowe rozwiązania dotyczące rynku mieszkaniowego. Analitycy portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl wzięli je pod lupę.

Zakończenie budowy oraz pozwolenie na użytkowanie - nowe wzory od 1 lipca 2021 r.

Zakończenie budowy oraz pozwolenie na użytkowanie. Ustawodawca przygotował nowe formularze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-16, PB-16A, PB-17, PB-17A). Od 1 lipca 2021 r. wzory te będzie można składać elektronicznie.

Kredyt hipoteczny - jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można poprawić, by mieć większe szanse na otrzymanie środków z kredytu hipotecznego. W jaki sposób zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jak pandemia zmieniła rynek najmu?

Pandemia zmieniła rynek najmu. Wynajem mieszkania na kilka nocy cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością. Widoczny jest za to inny trend. Coraz więcej ludzi decyduje się na pracę zdalną i mieszkanie poza dotychczasowym miejscem zameldowania przez co najmniej kilka miesięcy.

Rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi

Kredyty hipoteczne - kolejny rekordowy miesiąc. W kwietniu 2021 r. banki udzieliły 22,7 tys. kredytów hipotecznych na łączną kwotę ponad 7,2 mld zł. To oznacza wzrost w ujęciu rocznym odpowiednio o 32 proc. oraz o 41 proc. Liczby te pokazują, że Polacy pożyczają na mieszkania coraz wyższe kwoty.

Koszty utrzymania mieszkania – kwiecień/maj 2021 r.

Koszty utrzymania mieszkania. Więcej niż 1000 złotych miesięcznie – tyle statystyczna polska rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Powodów tak dużych kosztów jest kilka – śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda.

Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie

Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie. Z analizy dostępnych nieruchomości inwestycyjnych wynika, że obecnie najwięcej okazji dla osób chcących lokować środki w nieruchomości oferowanych jest na rynku pierwotnym - ponad 60% inwestycji. Są to w 80% domy na obrzeżach dużych aglomeracji. Z kolei na rynku wtórnym są to przede wszystkim flipy, realizowane w dobrych lokalizacjach w centrach miast.