Powstał największy dom dla owadów na świecie, a zbudowali go... deweloperzy. Idea stworzenia największego domku dla owadów to reakcja deweloperów na niepokojące dane dotyczące zmian zachodzących w ekosystemie.

Największy dom dla owadów na świecie

To jedyny taki dom dla owadów w Polsce i największy na świecie. Składa się ze stu pięćdziesięciu elementów, każdy z nich wysoki na półtora metra i szeroki na metr. Konstrukcja stworzona przez przedsiębiorców z Polskiego Związku Firm Deweloperskich już zachwyciła mieszkańców, a teraz mierzy się z Guinnessem.

Ideą sobotniego 22 maja spotkania podczas Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej było przede wszystkim promowanie ekologii, ale towarzyszyła mu też widowiskowa próba ustanowienia nowego rekordu na największą tego typu konstrukcję na świecie. Dom dla owadów podziwiać można było przez weekend na Płycie Desantu 3. Dywizji Piechoty w Warszawie. Gigant został zweryfikowany przez geodetę oraz dwóch niezależnych świadków, w tym eksperta – dr inż. Katarzynę Roguz z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawdzony został dokładny rozmiar domku, podany w m3, a także użyteczność konstrukcji. By rekord został uznany, co najmniej jeden moduł musiał być zamieszkany przez owady, a rozmiar domku powinien być większy niż 81,26 m3, bo tyle wynosi ubiegłoroczny wynik ustanowiony w Wielkiej Brytanii. I tu dobra wiadomość – wybudowana przez Polaków konstrukcja jest większa i wynosi 89,37 m3!

„To wydarzenie na długo zostanie w naszej pamięci. Połączyliśmy świetną zabawę z edukacją oraz konkretnymi działaniami na rzecz przyrody. Ten domek to symbol naszej walki o ekologię, a jeśli dodatkowo rekord zostanie potwierdzony przez Guinnessa, to będzie dla nas ogromna satysfakcja – powiedział Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD. – Głównym celem naszej akcji była aktywizacja całej branży deweloperskiej nie tylko do podobnych inicjatyw, ale także do coraz lepszego dbania o przyrodę podczas planowanych inwestycji” – dodał.

„Wielkość domku dla owadów została dobrana tak, aby dostosować go do typowych gabarytów płyty sklejki. Dzięki temu zminimalizowaliśmy liczbę odpadów generowanych przy prefabrykacji” – mówił Paweł Wołejsza, architekt i projektant konstrukcji.

Idea stworzenia największego domku dla owadów

Idea stworzenia największego domku dla owadów to reakcja deweloperów na niepokojące dane dotyczące zmian zachodzących w ekosystemie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat zanotowano znaczny spadek liczebności owadów. Ma to wpływ na wiele żyjących gatunków, bo od samych zapylaczy zależy blisko 80% występujących w Polsce roślin. Owady przyczyniają się ponadto m.in. do redukcji szkodników i stanowią źródło pokarmu dla 60% gatunków ptaków.

„Każde piętro domku dedykowane jest innej grupie owadów, czy szerzej, stawonogów. Piętro z rurkami trzcinowymi i wydrążonymi drewienkami to przestrzeń dla zapylających samotnych pszczół i dla samotnych os, polujących m.in. na komary i mszyce. Pryzma kompostowa to miejsce dla stonóg czy krocionogów, czyli zwierząt, które zjadają martwe szczątki, przyczyniając się do rozkładu martwej materii. To właśnie dzięki takim organizmom gleba pozostaje żyzna i rośliny mają stały dostęp do niezbędnych do wzrostu substancji. Są też fragmenty ze słomą i chrustem, które mogą być schronieniem na zimę dla biedronek, złotooków czy skorków. Stawianie takich domków w różnych miejscach w mieście może spowodować, że stworzymy mapę punktów, które lokalnie zwiększają miejską różnorodność biologiczną. Żeby to się jednak udało musimy pamiętać o odpowiednim, przyjaznym dla stawonogów, zielonym otoczeniu takiego domku” – powiedział Igor Siedlecki, edukator przyrodniczy.

W akcję zaangażowały się firmy: 7R, Aereco, Ama-Bud, Anteris, Apro Investment, Archicom Polska, Atal, Aurec Home, Budomal, Constructa Plus, Cordia, Dantex, Decoroom, Develia, Dom Development, Dynamix, Eiffage Immobilier, Equilis, Euro Styl, Fortis, Fracthon, GH Development, Greenbud Development, Hammermed, HB Reavis, Interparking, Invest Komfort, Inwestycje Wielkopolski, JDM Deweloper, KDM Deweloper, Kombinat Budowlany, MLP Group, Monday Development, Murapol, Nexity, NNV - nieruchomości-online, obido, PCG Deweloper, Polnord, Robyg, Ronson Development, SGI, Skanska, SP Invest, Spectra Development, Stocznia Cesarska, Struxi, TDJ Estate, Trei Real Estate, Tryboń PPI, Unidevelopment, Vastint, VFM Real Estate, Warsaw Property Partners, Velux, Wawel Service, Yareal, Żagiel Dom. To na terenach ich inwestycji, które są rozlokowane w całej Polsce, staną domki.

Modułowe konstrukcje

Modułowe konstrukcje staną także w miejskich parkach w Olsztynie (Park Centralny i Park im. Kusocińskiego), Poznaniu (Park os. Orła Białego, Park im. Karola Marcinkowskiego, Park Miejski przy os. Batorego i os. Śmiałego, Park Sołacki, Park Bambrów Poznańskich) i Wrocławiu, a także w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Patronat nad akcją objęły: Fundacja Bęc Zmiana, E-biurowce, Habitat for Humanity, Restore, KRN, Fundacja Łąka, Melo radio, Stowarzyszenie Architektów RP, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów RP, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Akcję zorganizowano w ramach inicjatywy Eco Avengers stworzonej przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Poza cyklicznymi wydarzeniami, jego członkowie prowadzą szereg działań edukacyjnych skierowanych do branży deweloperskiej. Celem PZFD jest m.in. poprawa jakości środowiska i szerzenie wiedzy w zakresie ekologii wśród deweloperów i mieszkańców.

