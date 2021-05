Polski Ład. Jakie rozwiązania dla mieszkalnictwa?

Polski Ład a mieszkania. Ważnym komponentem Polskiego Ładu jest m.in. program dotyczący rozwoju mieszkalnictwa – powiedział w Przemyślu (Podkarpackie) wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Polski Ład a mieszkania

Na konferencji zorganizowanej przed przemyskim Ratuszem lider Porozumienie przekonywał, że w zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie ważnym elementem jest to, co zaproponowało jego ugrupowanie.

„To między innymi program dotyczący rozwoju mieszkalnictwa. Ten program jest sukcesywnie rozwijamy od wielu miesięcy. Chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj brak mieszkań jest jednym z podstawowych problemów społecznych. Blisko połowa ludzi w wieku 25-34 lata ciągle zamieszkuje z rodzicami, co w oczywisty sposób nie wpływa korzystnie na rozwój ich rodzin, na skalę dzietności” – podkreślił szef MRPiT.

Wicepremier zaznaczył, że sytuację pogarszają również ciągle rosnące ceny mieszkań, mimo że w ub. r. oddano największą od ponad 40 lat ich liczbę – ponad 221 tys. „Mieszkań ciągle brakuje. Przede wszystkim brakuje mieszkań o dobrym standardzie, ale umiarkowanym czynszu” – mówił Gowin.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM)

Przypomniał, że w Przemyślu niedawno ogłosił powstanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Program ten, jak zaznaczył, jest flagową inicjatywą Porozumienia.

„Program adresowany jest do rodzin, które stać na płacenie umiarkowanego czynszu, ale nie stać na kupno własnego mieszkania, nie stać na kredyt” – powiedział.

Zdaniem wicepremiera jednym z najważniejszych założeń programu jest współpraca z samorządami.

„Polska rozwija się najlepiej tam, gdzie są mądrzy samorządowcy, ludzie tacy jak Wojciech Bakun (prezydent Przemyśla – PAP) i tam, gdzie administracja rządowa w skuteczny sposób współpracuje z samorządami. Jestem przekonany, że w ślad za powodzeniem programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z sukcesem realizowane będą kolejne programy, przede wszystkim program bonu mieszkaniowego” – podkreślił.

Gowin pochwalił podkarpackie samorządy, które, jak zauważył, są bardzo aktywne jeśli chodzi o SIM. „Istnieją już dwie Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe na Podkarpaciu - jedna w Stalowej Woli, gdzie powstanie osiedle na 1250 mieszkań, druga na południu Podkarpacia, obejmująca między innymi Przemyśl. Natomiast w najbliższym czasie sfinalizujemy trzecią taką Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, w jej skład wejdą gminy z centralnego Podkarpacia” – zapowiedział.

Podatki w Polskim Ładzie

Wicepremier odniósł się też do rozwiązań podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie. Powiedział, że podniesienie kwoty wolnej od podatku oznacza, że 18 mln Polaków zapłaci mniejsze podatki. „To jest rozwiązanie bardzo dobre. 4 mln Polaków zapłaci podatki takie same, jak do tej pory. Jednak rzeczywiście te rozwiązania przewidują również, że osoby lepiej zarabiające będą płaciły podatki wyższe niż do tej pory” – przyznał Gowin.

Wicepremier zapowiedział także, że z inicjatywy Porozumienia wprowadzona została tzw. ulga dla klasy średniej. Jak wyjaśnił, ci co zarabiają od 6 tys. zł do 13 tys. zł nic na tej zmianie przepisów nie stracą.

„To jest rozwiązanie, moim zdaniem, niezwykle dobrze przemyślane. Pozostaje jednak otwarta sprawa osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku kierunkowe rozwiązanie musi być uzupełnione o pewne rozwiązania osłonowe, tak żeby ludzie prowadzący działalność gospodarczą i w znacznym stopniu przyczyniający się do rozwoju Polski, nie byli w zbyt dużym stopniu obciążeni tymi zmianami podatkowymi” – mówił.

Polski Ład a działalność gospodarcza

Gowin zaznaczył, że w środę 19 maja przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu propozycje adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą. „W najbliższym czasie będziemy w gronie liderów Zjednoczonej Prawicy o tych propozycjach dyskutować. Mam nadzieję, że nasi koalicjanci przychylą się do tych rozwiązań. O ich treści poinformujemy wtedy, kiedy zapoznają się z nim nasi koalicjanci” – zapowiedział wicepremier.

Polski Ład - reforma planowania przestrzennego

Obecna na konferencji w Przemyślu wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka dodała, że w ramach Polskiego Ładu zaplanowano również reformę planowania przestrzennego oraz zakaz wydawania tzw. WZ-tek, czyli warunków zabudowy, które „niszczą ład przestrzenny i zabierają pieniądze samorządom”. „To także cyfryzacja i uproszczenia w procesie budowlanym” – dodała.

Bon mieszkaniowy

Kornecka podkreśliła, że pomoc w nabywaniu mieszkań ma być świadczona za pomocą bonu mieszkaniowego. „To rozwiązanie adresowane jest do wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy mają rodziny, jak i tych, którzy dopiero planują założenie rodziny, ale także do rodzin osób z niepełnosprawnościami” – wyliczyła wiceminister.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.

Autor: Wojciech Huk

