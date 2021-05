Nieruchomości - co napędza remonty i inwestycje?

Remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19 planuje w ciągu najbliższych dwóch lat aż 40 proc. Polaków - tak wynika z najnowszego raportu „Barometr zdrowych domów”. Życie w domach się zmieniło, a miejsce zamieszkania zyskało na znaczeniu, również jako miejsce pracy i nauki zdalnej. Zdrowie i komfort życia rodziny to dla 75 proc. badanych najważniejsze czynniki decydujące o podjęciu prac remontowych.

Co napędza w Polsce remonty i inwestycje?

Według badania przeprowadzonego na zlecenie VELUX przez ARC Rynek i Opinia, którego wyniki opublikowano w VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”, dla 75 proc. respondentów, którzy zdecydowali się w ciągu ostatnich 5 lat na prace remontowe, głównym motywatorem była chęć poprawy komfortu życia rodziny. Warto przy tym podkreślić, że komfort i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. Równie ważne (dla 70 proc.) były aspekty wizualne, tj. zmiana wyglądu czy wystroju. Co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenia rachunków za energię.

Prawie połowa badanych, którzy nie przeprowadzali remontu w czasie ostatnich 5 lat, dostrzega potrzebę remontu w chwili obecnej, jednak największą barierą w jego realizacji jest brak środków finansowych. Okazuje się, że 40 proc. Polaków planuje w ciągu najbliższych dwóch lat remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19.

Jakie cechy domu są najważniejsze?

Według badania powstał również ranking cech domu, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87 proc. badanych uważa, że najważniejsze są dla nich - funkcjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz niskie rachunki za energię. 85 proc. ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyjność swojego lokum. 84 proc. lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.

Zdrowe życie zaczyna się w domu

Jak wynika z Barometru, Polacy uważają warunki panujące w domu za najważniejsze czynniki wpływające na utrzymanie dobrego zdrowia, istotniejsze niż zdrowa dieta czy aktywność fizyczna. Z dziewięciu badanych aspektów życia codziennego, które mają wpływ na ludzkie zdrowie, najważniejszym okazał się zdrowy sen w nocy. W porównaniu do badania z 2014 roku, z pozycji 5 na 2 awansowało spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Na trzecim miejscu znalazło się wietrzenie domu, a na piątym światło dzienne w domu. Natomiast systematyczne ćwiczenia fizyczne, które powszechnie kojarzone są z dbaniem o zdrowie, znalazły się dopiero na ósmym miejscu z dziewięciu możliwych do wyboru aspektów życia.

Zielona odbudowa po COVID-19

VI edycja „Barometry zdrowych domów” zwraca szczególną uwagę na znaczenie zdrowego domu, w zielonej odbudowie po COVID-19. Pokazuje również potrzebę przyspieszenia tempa renowacji budynków w Polsce i Europie z 1 proc. do przynajmniej 2 proc. rocznie oraz budowania nowych domów tak, aby były one przyjazne dla człowieka i środowiska oraz pomogły osiągnąć ambitny cel neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 roku.

Zrównoważone budownictwo

„Spędzając ponad 90 proc. czasu w budynkach, dostosowując nasze mieszkania do pracy i nauki zdalnej, uświadomiliśmy sobie, że zdrowe funkcjonowanie rodziny i dobre samopoczucie jej członków wymaga komfortowych warunków mieszkania. Dlatego wszelkie programy wsparcia, działania na rzecz zrównoważonego budownictwa, gdzie do tej pory dominował argument związany z energooszczędnością, powinny uwzględnić perspektywę ludzi i ich zdrowia. Jako branża musimy o tym pamiętać, gdyż to jak wykorzystamy ten czas i zieloną odbudowę będzie procentować przez wiele lat i dla przyszłych pokoleń” – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Partnerami VI edycji „Barometru zdrowych domów” są: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Raport dostępny jest na stronie www.velux.pl/zdrowedomy.

Barometr zdrowych domów

„Barometr zdrowych domów” to cykliczny raport, oparty na badaniach i analizach renomowanych firm i instytutów badawczych, służący opisaniu zależności pomiędzy warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi. Pierwsza edycja została wydana w 2015 roku. W najnowszej, VI edycji, zaprezentowano wyniki badania nt. „Stosunku Polaków do warunków mieszkaniowych i remontu”, przeprowadzonego w styczniu 2021 roku, przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia, na zlecenie firmy VELUX. Raport zawiera również zestawienie faktów, badań i analiz z lat 2017, 2018 i 2019. Partnerami bieżącej edycji są: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.