Mieszkanie Plus: nabór wniosków o najem prawie 500 mieszkań

Mieszkanie Plus. Od 10 maja 2021 r. rusza nabór wniosków o najem prawie 500 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus - poinformowała 8 maja 2021 r. spółka PFR Nieruchomości. Rekrutacja dotyczy lokali powstających w trzech miastach: Mińsku Mazowieckim, Dębicy i Radomiu.

Mieszkanie Plus - nabór wniosków w Mińsku Mazowieckim, Dębicy i Radomiu

Spółka PFR Nieruchomości realizująca rynkową część programu Mieszkanie Plus przekazała, że uruchamiany w przyszłym tygodniu nabór obejmie prawie pół tysiąca mieszkań.



Od poniedziałku 10 maja będzie można ubiegać się o najem lokali przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim. W ramach inwestycji powstaje tam 138 mieszkań, głównie 2 i 3-pokojowych.



11 maja wystartuje nabór wniosków o 201 mieszkań w Dębicy przy ul. Ratuszowej. Będzie to pierwsza inwestycja rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego na Podkarpaciu, która zostanie przekazana najemcom.



W Radomiu rekrutacja ruszy w środę 12 maja. Osiedle powstające przy ulicy Tytoniowej to 124 mieszkania o średnim metrażu około 50 mkw.

Dwa etapy naboru wniosków

Jak podaje spółka, wszystkie uruchamianie nabory będą składały się z dwóch etapów.

Za pierwszy będzie odpowiadał lokalny samorząd, który wszystkim ubiegającym się o najem mieszkania, przyzna punktację za spełnianie tzw. kryteriów społecznych. Najczęściej na dodatkowe punkty mogą liczyć rodziny z dziećmi, osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, odprowadzający podatki w mieście, ale także osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy.

Drugi etap naboru polega na weryfikacji sytuacji finansowej przyszłych najemców.

Wszystkie nabory będą odbywały się online. Wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronach internetowych poszczególnych inwestycji.

W maju także nabór wniosków w Krakowie

PFR Nieruchomości zapowiada, że w maju ruszy też rekrutacja do jednej z największych inwestycji rynkowej części programu Mieszkanie Plus – 481 mieszkań przy ul. Anny Szwed – Śniadowskiej w Krakowie.

Od początku tego roku spółka PFR Nieruchomości uruchomiła nabory w dwóch lokalizacjach – w Katowicach i Świdniku. Jak podkreśla spółka, oba cieszyły się dużym zainteresowaniem. O zamieszkanie w 513 lokalach katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec starało się 2116 osób. Z kolei na 108 mieszkań w Świdniku było ponad tysiąc chętnych.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

