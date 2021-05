Nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci

Elektrośmieci. Nasiona łąk kwietnych i kompost można otrzymać w zamian ze elektrośmieci w Katowicach. Akcję współorganizują władze miasta i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, aby ograniczyć ilość takich odpadów wyrzucanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Elektrośmieci

"Widzimy, że kwestia wyrzucania elektrośmieci bywa problematyczna, dlatego szukamy kolejnych sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców. Zachęcamy, żeby elektrośmieci oddać do punktu zbiórki odpadów, a w zamian odebrać nasiona łąk kwietnych i siać je w swoim otoczeniu – od donic na balkonach po ogródki działkowe" – powiedział we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Nie siej śmieci, posiej łąkę

Reklama

8 maja w ramach akcji "Nie siej śmieci, posiej łąkę" nasiona i kompost będą czekały w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów przy ul. Milowickiej 7A, w godz. od 8 do 13. Mieszkańcy, którzy w tym czasie przywiozą zużyty, ale kompletny sprzęt RTV/AGD lub baterie, w zamian mogą liczyć na nasiona łąk kwietnych z Fundacji Łąka i kompost. Ilość nasion i kompostu będzie uzależniona od ilości i rodzaju przywiezionego elektrosprzętu czy baterii.

Każda koperta zawiera 10 g nasion, wystarczających na obsianie ok. 5 m.kw. terenu. To ozdobna mieszanka kwiatów polnych, które łatwo kiełkują i są wytrzymałe. Można je wysiewać w maju, ale też później, jeśli będziemy traktować je jak rośliny ozdobne i podlewać. Zakwitają szybko, w ciągu 6 – 8 tygodni. W mieszance są: chaber bławatek, kąkol polny, mak polny, ostróżeczka polna, rumian polny, rumianek pospolity, wyka kosmata czy złocień polny. Do kopert będzie dołączona instrukcja zakładania łąki.

Do nasion Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dołączy kompost, wyprodukowany z odpadów zielonych, pakowany w worki po ok. 3 kg. Należy pamiętać, że stosuje się go jak nawóz i miesza z ziemią.

Akcja jest elementem miejskiego programu "KATOobywatel", podobnie jak projekt "SprzątaMy Dzielnice" czy "SiejeMy Łąki Kwietne". "Staramy się zachęcać mieszkańców do wspólnego dbania o nasze otoczenie, do wzięcia za nie odpowiedzialności. Dzięki takim akcjom zwracamy uwagę na problem dzikich wysypisk i gospodarkę obiegu zamkniętego, ale też na kwestię bioróżnorodności w mieście i adaptacji do zmian klimatu. W tym wypadku zachęcamy mieszkańców do miejskiego ogrodnictwa" – dodaje prezydent Krupa.

Elektrośmieci w lasach

Reklama

Zgodnie z przyjętymi zasadami i Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Katowice elektrośmieci przyjmowane są od mieszkańców Katowic w każdym z czterech Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów (PSZOK), w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej. Poza tym każdy klient przy zakupie nowych urządzeń ma możliwość oddania starych już w sklepie lub przy dostawie nowych do domu.

"Pomimo takich możliwość znajdujemy niestety porzucony sprzęt w lasach, na chodnikach, przy wiatach śmietnikowych. Po raz kolejny trzeba też przypomnieć, że elektrosprzęt podobnie jak opony czy gruz, nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych i nie jest z nimi odbierany" – podkreślił wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach Robert Potucha.

Odbiór odpadów RTV/AGD bezpośrednio z nieruchomości

Aby ułatwić pozbywanie się elektrośmieci mieszkańcom, od 1 lipca w Katowicach ruszy program odbioru dużych odpadów RTV/AGD (drobne elektrośmieci mogą być jedynie dodatkiem do dużego) bezpośrednio z nieruchomości. Mieszkaniec będzie mógł umówić się telefonicznie na odbiór takiego sprzętu, w uzgodnionym dniu i przedziale czasowym.

autorka: Anna Gumułka

lun/ skr/