Niższe opłaty za wywóz śmieci - będą nowe przepisy

Niższe opłaty za wywóz śmieci Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało 29 kwietnia 2021 r., że w najbliższym czasie do Sejmu trafią kolejne zmiany zaakceptowane przez stronę samorządową, mające m.in. obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.

Gospodarowanie odpadami - zasada samobilansowania

Resort klimatu i środowiska w opublikowanym w czwartek 29 kwietnia komunikacie poinformował, że Związek Miast Polskich nie podziela apelu m. st. Warszawy o zmianę samofinansowania systemu gospodarki odpadami. "Organizacja jest przeciwna zniesieniu zasady samobilansowania się systemu gospodarki odpadami – wynika z odpowiedzi ZMP na pismo wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby ws. finansowania systemu gospodarki odpadami" - przekazano.



MKiŚ dodało, że władze Warszawy jako powód podwyżek opłat dla mieszkańców za odpady komunalne wskazywało brak możliwości dopłacania z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami.



"W kampanii informacyjnej stołecznych władz, jako powód podwyżek wskazywana jest tzw. +nowa ustawa+, uniemożliwiająca samorządom możliwości dopłacania do systemu. Wspomniane przepisy obowiązują jednak od lat, a dokładniej od 2011 roku. Chcąc uwzględnić różne stanowiska i potrzeby, miast oraz gmin, dotyczące ewentualnych zmian finansowania systemu gospodarki odpadami wynikających z tej ustawy, 16 kwietnia 2021 r. wiceminister Jacek Ozdoba skierował do Związku Miast Polskich prośbę o opinię w tej sprawie" - wskazano.

Według ministerstwa - w odpowiedzi na pismo Ozdoby - Związek Miast Polskich wskazał, że nie widzi możliwości zmiany art. 6r ustawy. Dopłacanie oznaczałoby bowiem w istocie dotowanie z pieniędzy podatników tych, którzy dziś płacą ewidentnie zbyt mało albo nie płacą wcale, co byłoby jaskrawo niesprawiedliwe - poinformowano.

"Stanowisko ZMP pokazuję, że prawie żaden samorząd nie popiera inicjatywy m. st. Warszawy, jest to zaskakujące, ponieważ na prawie 2500 gmin głos stolicy jest osamotniony" - podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceminister Jacek Ozdoba.

Resort zapowiedział, że "w najbliższym czasie do parlamentu trafią kolejne zmiany zaakceptowane przez stronę samorządową". "Będą to propozycje rozwiązań, które podniosą jakość zagospodarowania odpadów, jednocześnie starając się obniżyć koszty funkcjonowania systemu dla mieszkańców" - dodano.

Projekt nowelizacji ustawy "śmieciowej"

Z końcem 2020 roku został opublikowany projekt noweli tzw. ustawy śmieciowej. Przewiduje on m.in. możliwość zwolnienia w całości lub w części gmin z pięciopojemnikowej zbiórki odpadów. Obowiązująca obecnie zasada zbiórki odpadów dotyczy pięciu frakcji, z czego cztery główne to papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, a piąta to odpady zmieszane. Projektowana nowelizacja pozwoli ministrowi ds. klimatu wydawać decyzje ws. odstępstwa dla poszczególnych gmin w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W lutym br. MKiŚ w odpowiedzi na pytania PAP dot. warunków takiego zwolnienia informował, że jednym z nich byłaby sytuacja, w której selektywna zbiórka "pociągałaby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty ekonomiczne".



1 kwietnia przedstawiciele resoru zapowiadali ponadto, że chcą określić w ustawie śmieciowej maksymalne stawki za wywóz śmieci, w przypadku naliczania odpłat w zależności od zużytej wody w wysokości 40, 91 i 120 zł. Taką metodę naliczania opłaty śmieciowej wybrali włodarze stolicy, co zaowocowało, w wielu przypadkach znacznymi podwyżkami. Szczególnie dotyczą one większych gospodarstw oraz nieruchomości, które nie mają wodomierza. (PAP)

