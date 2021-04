Sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw została podpisana przez rezydenta Andrzej Dudę - poinformowała Kancelaria Prezydenta w dniu 22 kwietnia br. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o kolejne lata.

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi do 30 kwietnia 2026 r.

Głównym celem ustawy jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości i ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.

reklama reklama



Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zmiany te mają na celu:

1) przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.;

2) wstrzymanie na wskazany wyżej okres również sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z wyjątkami przewidzianymi w ustawie;

3) doprecyzowanie, że złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazuje, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają, w drodze wyjątku, sprzedaż tych nieruchomości; przy czym do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.