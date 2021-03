Budynki komunalne - wsparcie finansowe budowy i modernizacji do 80% kosztów

Wsparcie finansowe budowy i modernizacji budynków komunalnych

„Aktualnie wsparcie w budowie budynków komunalnych wynosi pomiędzy 35 a 45 proc. Po zmianach wsparcie to wzrośnie aż do 80 proc. kosztów projektu. To przełomowa zmiana, która pozwoli wybudować więcej budynków komunalnych, jak również skrócić kolejki Polaków oczekujących na mieszkanie komunalne” – podkreśla Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dysponentem tych środków.

reklama reklama



Dzięki zmianom w ustawie mieszkaniowej gminy otrzymają dodatkowe wsparcie na remont pustostanów. Dzięki temu będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji projektu modernizacji budynków, które z powodu złego stanu technicznego nie są obecnie zamieszkane.

Łączenie pomocy finansowej z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Znacznie łatwiej będzie można także łączyć środki z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dzięki temu gminy będą miały większe możliwości wyremontowania budynków, ponieważ będą mogły otrzymać pieniądze np. na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku komunalnego, co poprawi jego efektywność energetyczną.

Na podstawie znowelizowanej w 2020 r. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy mogą korzystać z premii remontowej. Wcześniej mogły się o nią ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

„Wsparcie dla gmin w postaci premii remontowej na remont budynku komunalnego wynosi teraz 50 proc. kosztów realizacji takiego projektu. Natomiast w sytuacji, gdy budynek jest zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru), wsparcie wzrasta do 60 proc.” – wyjaśnia Przemysław Osuch.

Premia remontowa przeznaczona jest na spłatę kredytu w banku komercyjnym, który finansuje przedsięwzięcie remontowe. Jednym z warunków jej otrzymania jest, aby wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zmiany w ustawie mieszkaniowej wprowadzają też możliwość dofinansowania garaży podziemnych i wielopoziomowych oraz niezbędnego uzbrojenia terenu Umożliwiają także finansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych. Do tej pory, aby uzyskać środki z Funduszu Dopłat, nie można było nawet „wbić w ziemię łopaty”. Teraz wystarczy, by prace nie zostały zakończone przed dniem złożenia do BGK wniosku o wsparcie.

Nabór wniosków w trybie ciągłym

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów odbywa się w trybie ciągłym. Dzięki temu wnioskodawcy mogą elastycznie ubiegać się o wsparcie.

Wnioski o wsparcie z Funduszu Dopłat wnioskodawcy składają bezpośrednio do BGK, zaś wnioski o wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów do banków komercyjnych finansujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej BGK.

„Ze środków Funduszu Dopłat dotychczas współfinansowaliśmy ponad 30 tys. lokali komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ponad 45 tys. przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych” – mówi Przemysław Osuch.

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat pomaga samorządom w realizacji projektów mieszkaniowych. Ze środków Funduszu Dopłat wspiera dotacyjnie gminy w budowie mieszkań komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów dofinansowuje spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w realizacji projektów termomodernizacyjnych i remontowych.

„Wszystkie nasze działania sprawiają, że stale poprawiamy warunki mieszkaniowe i jakość życia Polaków” – podsumowuje Przemysław Osuch.

Więcej informacji na temat zmian, jakie wprowadza ustawa mieszkaniowa znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/rozwoj-mieszkalnictwa/

Źródło informacji: PAP MediaRoom