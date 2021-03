Serwis e-budownictwo już działa. Jakie wnioski można złożyć elektronicznie?

Serwis e-budownictwo

Formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń są dostępne w serwisie e-budownictwo pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Serwis umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

reklama reklama



To do obywatela będzie należał wybór czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularzy.

Możliwość składania wniosków elektronicznie wprowadzamy etapami. W pierwszej fazie, czyli od lutego 2021, można złożyć 13 formularzy, m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, czy zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Program pilotażowy

Wspólnie z 17 starostwami został przeprowadzony program pilotażowy.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych prawie 90 procent badanych wskazało, że praca ze scyfryzowanymi wnioskami ułatwi im pracę, a ponad 90 procent twierdzi, że serwis e-budownictwo będzie przydatny w codziennych obowiązkach zawodowych

– podkreśliła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Jakie wnioski można złożyć od lutego, a jakie od lipca?

Od lutego 2021 r. można:

złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), zgłosić rozbiórkę, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego, złożyć wniosek o legalizację, złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego, złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca 2021 r. będzie można:

złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomić o zakończeniu budowy, złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Cyfryzacja procesu budowlanego, uproszczenie procedur

Jednym z moich najważniejszych celów jako wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii jest maksymalne przyspieszenie, ułatwienie i uproszczenie wszelkich biurokratycznych procedur dotyczących codziennego życia obywateli i działalności przedsiębiorców – mówił na konferencji prasowej 1 marca 2021 r. wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Podkreślił, że jedną z dróg prowadzących do tego celu jest właśnie cyfryzacja.

Oczywiście pandemia i lockdown wymuszają jej przyspieszenie i pogłębienie. Siłą rzeczy pękają mentalne bariery oparte przede wszystkim na rutynie czy naturalnym dla człowieka lęku przed zmianą. Dzisiaj cyfryzacja zarówno w sektorze prywatnym, jak też administracji, nie może być już postrzegana jako innowacja. Staje się po prostu standardem. I mnie jako ministra odpowiedzialnego za gospodarkę i technologię bardzo to cieszy – podkreślił J. Gowin.

Nigdy wcześniej nie było w Polsce tylu wdrożeń publicznych usług cyfrowych w tak krótkim czasie. Z punktu widzenia mojego resortu wymienię tylko trzy ważne przedsięwzięcia on-line, które szybko i skutecznie zadziałały na wielką skalę: kolejne branżowe tarcze antykryzysowe; tarcze finansowe PFR; bon turystyczny dostępny dla milionów polskich rodzin wyłącznie online. Na tym jednak nie koniec: szeroko rozumiana cyfryzacja gospodarki stanowi kluczowy element Krajowego Programu Odbudowy. Także w moim sztandarowym projekcie – czyli nowej Polityce Przemysłowej Polski – cyfryzacja jest jedną z najważniejszych osi rozwojowych. To cyfryzacja ma usprawnić i unowocześnić działalność przemysłową – począwszy od projektowania produktów aż po zmianę strategii i modeli biznesowych – zwrócił uwagę wicepremier.

Nie muszę nikogo przekonywać, jak ogromne znaczenie zarówno dla obywateli, jak i gospodarki ma sektor budowlany. Dlatego też cyfryzacja na tym polu należy do naszych ministerialnych priorytetów. Udostępniamy przedsiębiorcom cyfrowe usługi związane z procesem budowlanym. Oddajemy w Państwa ręce serwis e-budownictwo. Oczywiście liczymy na komentarze i opinie, które pomogą rozwijać serwis. Bo cyfryzacja to proces ciągły – oparty na nieustannym korygowaniu i doskonaleniu narzędzi. Mówiąc krótko i wprost: zapraszam wszystkich do korzystania i udoskonalania serwisu e-budownictwo – podkreślił J. Gowin.

W Polsce od lat wszystkie sprawy urzędowe związane budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Postanowiliśmy to zmienić poprzez cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego. To kolejny krok w – priorytetowym dla MRPIT i KPRM – programie cyfryzacji polskiej gospodarki; ma on umożliwić obywatelom załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym - mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 cyfryzacja procesu budowlanego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Umożliwi to bowiem w wielu sprawach kontakt obywatela z organem administracji architektoniczno-budowlanej i organem nadzoru budowlanego bez konieczności wychodzenia z domu – dodała A. Kornecka.