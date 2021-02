Materiały budowlane oczyszczające powietrze

"Staram się stworzyć fotoaktywne materiały budowlane tak, aby można je było zastosować do oczyszczania powietrza. Fotokatalizator, który zostanie wprowadzony np. do cementu, aktywuje się pod wpływem światła, a na powierzchni powstają rodniki hydroksylowe (jedne z najsilniejszych znanych utleniaczy), które są w stanie rozłożyć związki organiczne do dwutlenku węgla i wody" – powiedziała dr hab. inż. Magdalena Janus prof. ZUT.

Wyjaśniła, że fotokatalizator, który bada, to dwutlenek tytanu – półprzewodnik, który na dużą skalę produkowany jest w Zakładach Chemicznych Police jako tzw. biel tytanowa, biały pigment wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu: jako dodatek do farb, papieru czy kosmetyków.





Fotoaktywność (aktywność inicjowaną przez światło) nadaje mu odpowiednia modyfikacja azotem (fotokatalizator ten produkowany jest przez prof. Antoniego W. Morawskiego). Jak wskazała prof. Janus, powoduje ona, że dwutlenek tytanu aktywuje się pod wpływem promieniowania widzialnego (zwykle fotokatalizatory aktywują się pod działaniem promieniowania ultrafioletowego).

Fotoaktywność w budownictwie

Wskazała, że farby i tynki zawierające specjalne substancje aktywne, są już stosowane. W jej badaniach fotokatalizator wprowadzany jest w masę samego materiału budowlanego, np. cementu. "W niektórych przypadkach powoduje nawet wzrost wytrzymałości materiałów" – zaznaczyła prof. Janus.

Fotoaktywny cement może być stosowany np. jako dodatek do ściernej warstwy kostki brukowej. Może być używany również do produkcji elementów betonowych, których powierzchnia nie będzie w przyszłości pokrywana dodatkowymi materiałami.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

