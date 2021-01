Jakie są zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej?

Biura do wynajęcia

Ponad 736 tys. m kw. nowych biur do wynajęcia było na koniec 2020 r. w ośmiu największych miastach - o 3,1 proc. więcej niż na koniec 2019 r. - wynika z raportu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych. Łącznie w 2020 r. wynajęto ponad 582 tys. m kw. biur - o 16 proc. mniej rok do roku.

Jak podała Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), na koniec IV kwartału 2020 roku łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu rynkach regionalnych wyniosły około 5,79 mln m kw. Najwięcej powierzchni jest w Krakowie (ponad 1,5 mln m kw.), w Wrocławiu (ponad 1,2 mln m kw.) oraz Trójmieście (ponad 888 tys. m kw.).





Do użytkowania oddano w tym czasie ponad 393 tys. m kw. nowych biur, z czego najwięcej w Krakowie (ok. prawie 141 tys. m kw.), Katowicach (ponad 61 tys. m kw.) oraz Trójmieście (ponad 60 tys. m kw.).

Według PINK, na koniec czwartego kwartału 2020 r. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało ponad 736 tys. m kw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 12,7 proc. (wzrost o 0,8 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 3,1 p.p. w porównaniu do końca 2019 roku).

Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi – 16,4 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,9 proc. - czytamy.

Biura - transakcje najmu

Z raportu wynika, że całkowita wielkość transakcji najmu zarejestrowanych w ub.r. to 582 tys. 200 m kw., co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Natomiast w samym IV kw. 2020 roku wynajęto o 26 proc. mniej powierzchni niż przed rokiem.

W 2020 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 tys. m kw.) i we Wrocławiu (128,4 tys. m kw.) - wskazano.

W samym IV kwartale 2020 roku największy udział stanowiły nowe transakcje – 57 proc., natomiast na umowy odnowieniowe oraz ekspansje przypadło odpowiednio 35 proc. i 5 proc. - czytamy.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ pad/