Rynek nieruchomości - jakimi miastami interesują się inwestorzy zagraniczni?

Rynek nieruchomości - inwestorzy zagraniczni

Stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości na wynajem w tych miastach jest bardzo zbliżona, to ok. 5,5 proc. Wprawdzie w Warszawie czynsze są istotnie wyższe, to również wyższe są koszty działek budowlanych jak i samej budowy.

- Stopy są porównywalne, a decydująca jest lokalizacja inwestycji - mówi w rozmowie z MarketNews24 Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający funduszu Catella Polska. – Dla inwestorów zagranicznych z Zachodu istotne jest, aby kupić cały pakiet nieruchomości, na przykład dziesięciu budynków z 5 tys. mieszkań, co nie jest zwykle możliwe w jednym mieście, dlatego my zdecydowaliśmy się na inwestycje w Warszawie i Krakowie.





Rynek nieruchomości - prywatne akademiki

Natomiast na tej części rynku nieruchomości, którego częścią są prywatne akademiki zdecydowanie liderem jest Kraków. Choć Warszawa ma najwięcej studentów, to jednak najwięcej prywatnych lokali na wynajem w domach studenckich jest w Krakowie. W Krakowie uczy się 130 tys. studentów, w tym 8 tys. studentów zagranicznych.

Catella Polska ma akademik w Warszawie i Krakowie. To właśnie w Krakowie zwiększy liczbę łóżek w domach studenckich z 1,2 tys. do 2,2 tys.

- W Warszawie dużo trudniej kupić działkę pod akademiki o dobrej lokalizacji – wyjaśnia D.Węglicki. – Dlatego inwestorzy zagraniczni przyglądają się takim rynkom, jak Łódź i Lublin, bo są to miasta, w których liczba studentów przekracza 50 tys.