Książeczki mieszkaniowe - zmiany od 2021 roku

Książeczki mieszkaniowe - co się zmieni w 2021 roku

Pytanie dotyczące odzyskiwania środków z książeczek mieszkaniowych zadał w Sejmie poseł PiS Andrzej Gawron, który przypomniał, że system książeczek mieszkaniowych uruchomiono w PRL jako sposób oszczędzania na własne mieszkanie, ale zgromadzone na nich środki zdewaluowały się wskutek inflacji z początku lat '90.

Odpowiadając na pytanie posła, Anna Kornecka poinformowała, że rozwiązania dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych zawarte są tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, czyli ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przygotowanej w MRPiT.





Jak mówiła, z danych resortu za 2019 r. wynika, że książeczki mieszkaniowe ma ok. 1 mln Polaków oraz, że w 2019 r. zlikwidowanych zostało ok. 14,1 tys. książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. (Premia gwarancyjna to rekompensata pieniężna dla posiadacza książeczki za to, że oszczędności w okresie transformacji ustrojowej straciły na wartości.) "Spora część społeczeństwa czeka z likwidacją tych książeczek mieszkaniowych z uwagi na wąski katalog możliwości czynności, które uprawniają do ich likwidacji i zarazem otrzymania premii" - powiedziała.

Większy katalog wydatków uprawniających do premii gwarancyjnej

Dlatego też - opisywała Kornecka - nowa ustawa przewiduje poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do wypłacenia premii.

Ustawa "rozszerza obowiązujący katalog, w związku z którym można ubiegać się o premię gwarancyjną, zawierający obecnie m.in. wydatki związane z dokonaniem remontu polegającego na wymianie okien, lub instalacji gazowej, lub instalacji elektrycznej o nowe działania inwestycyjne takie jak montaż i modernizacja instalacji gazowej, lub instalacji elektrycznej oraz dodatkowo wprowadza wydatki związane z wymianą, montażem lub modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej" - powiedziała. Dodała, że jeszcze szerszy zakres inwestycji uprawniający do premii gwarancyjnej stanowią wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wydatki na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. wymiana starych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze).

"Kolejne zmiany, jakie zostały zawarte w nowelizacji ustawy to możliwość uzyskania premii gwarancyjnej przez właścicieli książeczek mieszkaniowych, którzy mają już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, w związku z ponoszeniem przez okres przynajmniej 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności" - powiedziała. Według Korneckiej, także posiadacze książeczek, którzy nie mają mieszkania, ale zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, uprawnienie do premii uzyskają po zapłacie części ceny mieszkania w łącznej równowartości nie niższej niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu.

Jak mówiła wiceminister, odpowiedzią na postulaty właścicieli książeczek jest modyfikacja przepisu umożliwiająca zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku wtórnym również w części ułamkowej, pod warunkiem że prawo własności nie będzie mniejsze niż jedna czwarta takiego mieszkania lub domu. Właściciele książeczek mieszkaniowych będą mieli pierwszeństwo przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu w programie „Mieszkanie na start”.

Według Korneckiej, pakiet mieszkaniowy powinien wejść w życie mniej więcej w połowie stycznia 2021 r.

Wiceszefowa MRPiT poinformowała, że wprowadzono także mechanizm rejestracji książeczek mieszkaniowych, na co czas dano do końca 2022 r., by oszacować liczbę rzeczywiście istniejących książeczek i zobowiązania budżetowe, które z tego wynikają, a także zaprojektować kolejne rozwiązania, które przyspieszą proces likwidacji książeczek. Rejestrację mają prowadzić banki, które będą informować właścicieli o przysługujących im uprawnieniach. Zapewniła, że niezarejestrowanie książeczki nie oznacza, że traci ona ważność. (PAP)

Małgorzata Werner-Woś

