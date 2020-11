Scalanie i wymiana gruntów - zmiany w 2021 roku

Zmiany w przepisach dot. scalania i wymiany gruntów w 2021 roku

23 listopada 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw. Autorem nowych przepisów będzie resort rolnictwa, a mają być one przyjęte przez rząd dopiero w trzecim kwartale 2021 roku.

Jak wyjaśniono, nowe przepisy umożliwią uczestnikom postępowań scaleniowych korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Dodano, że obecne przepisy, w związku z pandemią, istotnie ograniczają możliwość przeprowadzania postępowań scaleniowych, a w szczególności organizowania zebrań uczestników scalenia i podejmowania uchwał w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom postępowania. "Aktualnie obowiązujące unormowania (...) nie przewidują bowiem możliwości organizowania zebrań oraz wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej" - zaznaczono.

Po noweli przepisów ma się to zmienić. "Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych" - podkreślono.

Nowe przepisy pozwolą również na rozszerzenie zagospodarowania poscaleniowego o możliwość budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej na obszarze scalenia.





Nowela wykonywać będzie ponadto wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że część obowiązujących przepisów jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Nowe przepisy uregulują też m.in. kwestie związane z doręczaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego. (PAP)

W celu maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w projekcie zawarto regulacje umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych.

Rozszerzenie zagospodarowania poscaleniowego o możliwość budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej na obszarze scalenia. Poprawa struktury przestrzennej gruntów z jednoczesnym działaniem w kierunku kompleksowej poprawy stosunków wodnych na obszarze scalenia przyczyni się do poprawy gospodarowania tymi gruntami, a także do poprawy warunków retencji wodnej na tym obszarze.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt SK 21/17 w zakresie umożliwienia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na podstawie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Uregulowanie kwestii doręczeń decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy. Przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wprost regulują sposoby doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, jednak nie określają, w jaki sposób ma być doręczana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego i decyzje organu wyższego stopnia w tego typu sprawach. Decyzje te również dotyczą postępowania zbiorowego i analogicznie jak decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, powinny być doręczane w drodze obwieszczenia.

Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

Wprowadzenie ograniczenia w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym w uchylaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów w całości oraz stwierdzaniu jej nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest decyzja jedynie w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników scalenia lub wymiany.

Zmiana ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, o charakterze porządkowym, polega jedynie na wskazaniu starosty zamiast wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu właściwego do złożenia zawiadomienia, na podstawie którego sąd prowadzący księgi wieczyste wydaje postanowienie o zamknięciu ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych postępowaniem scaleniowym lub wymianą gruntów lub ksiąg wieczystych założonych po dniu 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych scaleniem lub wymianą, jeżeli uwidoczniony w nich stan nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) w celu ujednolicenia zastosowania trybu zawiadamiania stron oraz sposobu doręczeń decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawanych w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie ze sposobem określonym w art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, tj. w drodze obwieszczenia. Zmiana ta znacznie uprości i skróci procedurę przeprowadzania z urzędu takich postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

