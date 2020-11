Budownictwo zrównoważone - co to jest?

Za sprawą kolejnych tzw. zielonych osiedli głośno zrobiło się o zrównoważonym budownictwie w sektorze mieszkaniowym. Nie jest to bynajmniej puste hasło lub chwilowa moda. Pod tym pojęciem kryją się konkretne metody i długookresowa strategia.

Budownictwo zrównoważone - definicja

Czym więc jest zrównoważone budownictwo? Mówiąc najogólniej, jest to sposób budowania, który znajduje balans pomiędzy dwoma celami. Pierwszym z nich jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Drugim jest jak najmniejsza ingerencja w zastany stan przyrody, co wiąże się bezpośrednio z budowaniem w sposób przyjazny dla środowiska. Ciężar gatunkowy tych celów jest taki sam, a dążenie do nich przebiega jednocześnie. Cele te pozostają więc w równowadze.





– Zrównoważone budownictwo jest filarem naszej strategii. Chcemy tworzyć przestrzenie, w których ludziom żyje się lepiej. Projektując je, kierujemy się bioróżnorodnością i innowacyjnym podejściem. Wiemy, że zrównoważone budownictwo pomaga w mniejszym stopniu ingerować w lokalny ekosystem – tłumaczy Paweł Kozakiewicz, project manager Bouygues Immobilier Polska.

Ideą zrównoważonego budownictwa jest przynoszenie długookresowych korzyści środowisku oraz żyjącym i przyszłym pokoleniom. Dążenie do osiągnięcia dwuwymiarowego celu uwzględnia się na etapach projektowania, budowania i korzystania z osiedli. – Aspekty budownictwa zrównoważonego bierzemy pod uwagę już na etapie projektowania, podczas którego korzystamy z najnowszych technologii takich jak BIM, dzięki której jesteśmy w stanie zapewnić przyszłym mieszkańcom interaktywną prezentację spersonalizowanej oferty przy użyciu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – wyjaśnia Paweł Kozakiewicz. – Zdecydowaliśmy się przejść na model BIM jako jeden z pierwszych deweloperów w naszym kraju – zaznacza. I dodaje, że tam, gdzie tylko można, wdrażane są do projektów rozwiązania z zakresu bioróżnorodności i well-being.

Rozwiązania ekologiczne

Konkretne rozwiązania są bardzo ważnym elementem zrównoważonego budownictwa. Niosą za sobą realne korzyści dla mieszkańców i środowiska. Dzielą się na dwie grupy: ekologiczne i well-being. W grupie rozwiązań ekologicznych znajdują się m.in. panele fotowoltaiczne na dachach, jasne poszycia dachów lub dachy porośnięte roślinnością ekstensywną, ławki solarne, system gromadzenia wody deszczowej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie LED, karmniki i poidełka dla ptaków, zielone patia, nowe drzewa czy roślinność na elewacjach.

Mieszkańcy coraz częściej pytają o rozwiązania ekologiczne przy poszukiwaniu mieszkania. Mają świadomość, że są dla nich korzystne. Przede wszystkim pozwalają obniżyć rachunki za prąd – dzięki panelom i oświetleniu LED w częściach wspólnych, jak również za wodę – dzięki retencjonowaniu deszczówki do podlewania roślin. A przy okazji deweloper zapewnia im kontakt z naturą. – Tworzymy miejsca do życia, które są jak najbardziej zintegrowane z otaczającą je przyrodą. Przeprowadzając projekt, wzbogacamy przestrzeń o nowe rośliny, aby przyszli mieszkańcy mogli spędzać czas wśród zieleni każdego dnia – informuje Karina Książek, project manager z Bouygues Immobilier Polska. Rozwiązania z grupy ekologicznych znalazły się w projektach wielu osiedli, w tym: Essentiel Talarowa, Atelier Praga 2, Vitalité, Villa de Charme i Lumea.

Well-being, czyli dobrostan

W drugiej grupie znajdują się rozwiązania z obszaru well-being. Przykłady: strefa SPA z siłownią i saunami w Vitalité, ogromny mural na elewacji Stalowej 39, paczkomaty na osiedlu Villa de Charme, boisko do siatkówki plażowej przy Soleil de Malta w Poznaniu lub mapy starego Wrocławia w Centreville. Do tej kategorii zaliczają się też bardziej powszechne elementy, takie jak kluby mieszkańca, strefy relaksu na świeżym powietrzu, tarasy na dachu i lokale usługowe. – Wpływają one na dobrostan mieszkańców, podnoszą komfort życia na osiedlu i pozwalają załatwiać codzienne sprawy na terenie osiedla – argumentuje Karina Książek. – Z kolei zieleń ma pozytywny wpływ na naszą kondycję psychiczną i samopoczucie – dodaje.

Zrównoważone budownictwo to także właściwy wybór lokalizacji. – Każdy z naszych projektów charakteryzuje się unikalnym wyróżnikiem. Często projektujemy osiedla blisko istniejących lub powstających stacji metra oraz innych przystanków komunikacji miejskiej. Projektując z dala od gęstej zabudowy, chcemy, by w najbliższej okolicy były tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, placówki edukacyjne i punkty handlowo-usługowe. W ten sposób dążymy do ponoszenia komfortu życia lub wspierania integracji lokalnej społeczności – przybliża Karina Książek.

Doświadczenie procentuje

Rozwój zrównoważonego budownictwa w sektorze mieszkaniowym przyspieszają doświadczenia przeniesione z innych krajów. – Możemy więcej, bo mamy bogate know-how. W skład francuskiej grupy Bouygues, z którą jesteśmy powiązani, wchodzą spółki z zakresu budownictwa, telekomunikacji i mediów – cała grupa byłaby w stanie wybudować miasto z pełną infrastrukturą, co dzieje się we Francji w efekcie projektu eco-neighbourhood – podkreśla Paweł Kozakiewicz.

Potwierdzeniem sukcesów w obszarze zrównoważonego budownictwa i jakości realizowanych osiedli są uznane na całym świecie, międzynarodowe certyfikaty, takie jak BREEAM, HQE i BiodiverCity. W Polsce przybywa osiedli certyfikowanych i realizowanych zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. Wyznaczają one trend, który będzie kontynuowany w przyszłości.

