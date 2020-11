Warunki techniczne budynków 2021 - współczynnik EP

Od kiedy trzeba stosować nowe wymogi w zakresie poziomu EP (energii nieodnawialnej)?

Od 1 stycznia 2021 r. zmniejszy się m.in. poziom EP, czyli energii nieodnawialnej, z 85 do 65 kWh/m2/rok. W pierwotnym brzmieniu przepisów rozporządzenia, niezależnie od tego, czy inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w 2020 r., jeśli organ wydałby decyzję po 31 grudnia 2020 r., należało stosować surowsze wymogi EP.

Wychodząc naprzeciw naszym postulatom, wicepremier Jarosław Gowin zdecydował o wprowadzeniu przepisu przejściowego, zgodnie z którym zastosowanie starych lub nowych przepisów uzależnione będzie od daty złożenia wniosku przez inwestora.





Zgodnie z tymi przepisami, mające obowiązywać od 31 grudnia 2020 r., surowsze wymogi nowych warunków technicznych w zakresie wskaźników EP, będą obowiązywać jedynie dla wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, ale złożonych już od 31 grudnia 2020 r.

W związku z tym, wszystkie wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę, złożone przed 31 grudnia 2020 r., zachowają prawo do zastosowania łagodniejszych współczynników EP, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

– To dobra wiadomość dla sektora budowlanego. Premier Gowin uchylił przepisy rozporządzenia, które stanowiły, iż niezależnie od tego, czy inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w 2020 r., jeśli organ wyda decyzję po 31 grudnia 2020 r., należy stosować surowsze wymogi EP – mówi dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, ekspert ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych. – Dzięki tej decyzji będą obowiązywały łagodniejsze wymogi, co oznacza ogromne oszczędności czasu i pieniędzy po stronie przedsiębiorców, którzy nie będą zmuszeni do zmieniania projektów budowlanych po 1 stycznia 2021 roku, jeśli zostały one przygotowane w bieżącym roku. To także zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zaufania do racjonalności ustawodawcy – wyjaśnia Łukasz Bernatowicz.

BCC współpracował w tej kwestii z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich.

