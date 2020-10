Poprawa efektywności energetycznej budynków - nowa strategia UE

Efektywność energetyczna budynków - nowe działania UE

Strategia jest podzielona na cztery części, w których Komisja przedstawia swoje plany dotyczące europejskich zasobów budowlanych.



W pierwszej części Komisja wyjaśnia konkretne problemy związane z obecnymi europejskimi zasobami budowlanymi oraz przyczyny, dla których wymagają one pilnej modernizacji. Aby osiągnąć nowe ambicje w zakresie klimatu, sprowadzające się do ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 r., emisje w budynkach muszą zostać ograniczone o 60 proc., końcowe zużycie energii o 14 proc., a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18 proc. Jednocześnie roczny wskaźnik remontów w całej UE jest bardzo niski i wynosi około 1%. Dlatego też Fala Remontów wyznacza nowy cel, aby "co najmniej podwoić roczny wskaźnik remontów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. oraz wspierać remonty o charakterze energetycznym". To powinno doprowadzić do wyremontowania 35 milionów budynków do 2030 r., a także stworzenia 160 000 nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa.

W drugiej części Komisja przedstawia "Główne zasady remontów budynków do 2030 r. i 2050 r.", którymi należy się kierować przy wdrażaniu Fali Remontów. Są to: "Efektywność energetyczna", "Przystępność cenowa", "Dekarbonizacja i integracja odnawialnych źródeł energii", "Myślenie oparte na pełnym cyklu i obiegowości", "Wysokie standardy zdrowotne i środowiskowe", "Wspólne stawianie czoła bliźniaczym wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę ekologiczną i cyfrową" oraz "Szacunek dla estetyki i jakości architektonicznej".





W części trzeciej i czwartej Komisja prezentuje swoje plany dot. przyjęcia ram prawnych UE i obszary priorytetowe. Najważniejsze z nich to:

Rewizja „Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” do końca 2021 , w tym silniejsze obowiązki dot. ”Energy Performance Certificates (EPCs)”

, w tym silniejsze obowiązki dot. Rewizja “Energy Efficiency Directive” do czerwca 2021

Wprowadzenie nowych „Smart Readiness Indicators”

Wprowadzenie „Digital Building Logbooks” , integrujących wszystkie dane związane z budynkami

, integrujących wszystkie dane związane z budynkami Zwiększenie puli środków UE na projekty remontowe, zwłaszcza poprzez “Recovery and Resilience Facility”, “InvestEU”, “Connecting Europe Facility”, “LIFE”, “Horizon Europe” i “European Agricultural Fund for Rural Development”

na projekty remontowe, zwłaszcza poprzez „European Local Energy Assistance (ELENA)” powinna zostać wzmocniona w zakresie pomocy technicznej i wykorzystywana jako przykład dla programów krajowych lub lokalnych

powinna zostać wzmocniona w zakresie pomocy technicznej i wykorzystywana jako przykład dla programów krajowych lub lokalnych Wzmacnianie inicjatyw szkoleniowych i przekwalifikowujących dla pracowników budowlanych i remontowych poprzez „Skills Agenda” , planowany „Pact for Skills” i inwestycje poprzez „European Social Fund+” i „Just Transition Fund”

, planowany Uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w trwającym przeglądzie „Construction Products Regulation”

Praca nad “2050 roadmap for reducing whole life-cycle carbon emissions in buildings” do końca 2023

Przegląd „material recovery targets” do końca 2024 r.

Włączenie większej ilości energii odnawialnej do budynków ocenianej w ramach „Electricity Market Directive” i przeglądzie „Renewable Energy Directive”

i przeglądzie Wystartowanie z “New European Bauhaus” tj. inicjatywą stworzenia sieci dla planistów, architektów, przedsiębiorców i innych osób oraz planowania konkretnych projektów budowlanych, które łączą rozwiązania społeczne i estetyczne z zielonymi i cyfrowymi technologiami i produktami. Również w tym przypadku Strategia podkreśla, że materiały oparte na naturze, takie jak drewno , powinny odgrywać ważną rolę w tych projektach

tj. inicjatywą stworzenia sieci dla planistów, architektów, przedsiębiorców i innych osób oraz planowania konkretnych projektów budowlanych, które łączą rozwiązania społeczne i estetyczne z zielonymi i cyfrowymi technologiami i produktami. Również w tym przypadku Strategia podkreśla, że , powinny odgrywać ważną rolę w tych projektach Rekomendacja dot. Ubóstwa Energetycznego w celu ułatwienia dostępu do zdrowego życia grupom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uruchomienie “Affordable Housing Initiative” , która będzie pilotażem dla 100 projektów remontu dzielnic

w celu ułatwienia dostępu do zdrowego życia grupom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uruchomienie , która będzie pilotażem dla 100 projektów remontu dzielnic Ocena ewentualnego wprowadzenia „green public procurement criteria” do czerwca 2022 r. dla budynków publicznych, a także ustalenie orientacyjnych etapów remontów publicznych i prywatnych budynków usługowych na lata 2030 i 2040

dla budynków publicznych, a także Promowanie dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia poprzez przegląd „Renewable Energy Directive”, „Energy Efficiency Directive” i „EU ETS” do czerwca 2021 r., a także stosowanie i dalszy rozwój środków w zakresie „eco-design, labelling” oraz wspieranie podejścia lokalnego.

Podsumowanie przedstawiające orientacyjne ramy czasowe wszystkich kluczowych działań Komisji dot. Fali Remontów znajduje się w załączniku. Więcej informacji można znaleźć również w pytaniach i odpowiedziach oraz arkuszu informacyjno-komunikacyjnym opublikowanych przez Komisję.

Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

