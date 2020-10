W 2020 r. oddanych zostanie około 220 tys. nowo wybudowanych lokali

Można oczekiwać, że w przypadku dalszego utrzymywania się stabilnej sytuacji na rynku budowlanym, w 2020 r. zostaną osiągnięte kolejne rekordy pod względem liczby i powierzchni użytkowej mieszkań i domów oddawanych do użytkowania.

"Szacuje się osiągnięcie około 220 tys. nowo wybudowanych lokali" - stwierdza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii..





Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że według wstępnych danych we wrześniu oddano do użytkowania 20,7 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 21,9 proc. w stosunku do września 2019.

Biorąc pod uwagę okres styczeń - wrzesień oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, co stanowi wartość o 7,4 proc. wyższą niż w tym samym okresie 2019 roku.

W 2019 r. oddano do użytkowania 207 tysięcy tys. mieszkań. (PAP Biznes)

